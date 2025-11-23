Рекордный сериал страны: как детектив длиной в 7 648 дней завоевал сердца зрителей

Сериал "Тайны следствия" официально признан самым продолжительным детективным телепроектом в России и вошёл в "Книгу рекордов России". За годы существования шоу сумело завоевать внимание зрителей и стать настоящей классикой отечественного телевидения. Более двух десятилетий зрители следят за жизнью и расследованиями петербургского следователя Марии Швецовой, а успех проекта подтверждается как продолжительностью эфира, так и признанием специалистов.

С момента премьеры 1 сентября 2000 года сериал неизменно держался в эфире, сначала на телеканале "НТВ", затем на "ТВ-6", а последние годы проект выходит на канале "Россия". По информации пресс-службы телеканала, сериал идёт уже 20 лет, 11 месяцев и 8 дней, что в сумме составляет 7 648 дней. Почётный сертификат "Книги рекордов России" получила исполнительница главной роли Анна Ковальчук.

История и концепция сериала

"Тайны следствия" рассказывают о буднях Марии Швецовой — сначала работника прокуратуры, а позже следственного комитета. Сюжет показывает не только профессиональную жизнь героини, но и её личные переживания, взаимоотношения с коллегами и близкими.

Сериал сочетает детективные расследования с драматическими элементами, что делает его привлекательным для широкой аудитории. В шоу участвуют такие актёры, как Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук и Дмитрий Миллер. Режиссёром проекта выступает Максим Демченко.

