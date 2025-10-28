Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 22:37

10 000 шагов — миф? Учёные назвали, сколько и как нужно ходить, чтобы прожить дольше

Исследование: долгие прогулки снижают риск сердечных заболеваний и продлевают жизнь

Долгие прогулки — секрет долголетия: новое исследование показало, что важно не количество шагов, а их продолжительность

Если вы любите неторопливые прогулки по пляжу или парку, то, возможно, уже делаете одно из лучших вложений в своё здоровье. Новое исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine, показало: длительная ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, даже если общее число шагов не дотягивает до привычной "нормы" в 10 000.

Почему длинные прогулки важнее коротких

Учёные из Мадридского европейского университета проанализировали данные более 33 000 взрослых из Британского биобанка. Все участники вели относительно малоподвижный образ жизни — проходили менее 8000 шагов в день.

Оказалось, что те, кто ходил более 10 минут подряд, имели значительно более низкий риск проблем с сердцем и сосудистой системой, чем те, кто делал много коротких, разрозненных шагов.

"Мы привыкли считать общее количество шагов, но оказалось, что и то, как вы их набираете, имеет значение. Несколько более длительных прогулок оказывают большее влияние на здоровье сердца, чем десятки коротких", — отметил автор исследования доктор Борха дель Посо Крус.

Так исследование добавило важный нюанс к популярной цели "10 000 шагов в день": даже если вы не достигаете этой цифры, длительные прогулки могут компенсировать разницу и дать реальный эффект для сердца.

Что происходит с телом при длительной ходьбе

Ходьба — это не просто лёгкое кардио. Это тренировка для всего организма, особенно для сердца и сосудов.

• укрепляются мышцы и улучшается тонус сосудов;
• снижается частота сердечных сокращений и уровень воспаления;
• нормализуется давление и уровень сахара в крови;
• повышается общий уровень выносливости.

"Долгие прогулки улучшают кровообращение, способствуют контролю глюкозы и поддерживают силу сердца. Они дают сердцу ту "нагрузку”, которая нужна для здоровья", — пояснил дель Посо Крус.

Аналогию приводит кардиолог Эндрю Фримен из Национальной еврейской больницы в Денвере:

"Долгая прогулка — как подъём 45-килограммовой гантели. Сразу это не получится, нужно постепенно наращивать силу и выносливость. То же самое и с сердцем".

Как начать ходить дольше

Большинство людей без труда проходят 5-10 минут, но именно продолжительная ходьба (20-60 минут) приносит наибольшую пользу. Главное — не спешить и развивать эту способность постепенно.

Советы для новичков:

  1. Начните с коротких прогулок по 10-15 минут 2-3 раза в день.

  2. Каждую неделю увеличивайте длительность хотя бы на 5 минут.

  3. Используйте простые приёмы: паркуйтесь подальше от офиса, выходите на одну остановку раньше, гуляйте во время звонков.

  4. Следите за осанкой — спина прямая, плечи раскрыты, руки двигаются в ритме шага. Это улучшает дыхание и баланс.

  5. Старайтесь держать умеренный темп: вы можете разговаривать, но уже не сможете петь.

"Темп важен, но ещё важнее регулярность и продолжительность. Не обязательно считать шаги — просто уделяйте несколько периодов непрерывной ходьбы каждый день", — советует дель Посо Крус.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничиваться короткими и редкими прогулками.
    Последствие: сердце не получает достаточной тренировки.
    Альтернатива: проходите хотя бы 20 минут без перерывов — это "активирует" сосудистую систему.

  • Ошибка: слишком быстро увеличивать нагрузку.
    Последствие: усталость, боль в коленях или спине.
    Альтернатива: добавляйте по 5 минут каждые несколько дней.

  • Ошибка: считать только шаги и забывать о дыхании.
    Последствие: перенапряжение и снижение удовольствия от процесса.
    Альтернатива: дышите глубоко, через нос, синхронизируя дыхание с шагом.

Как развить "сердечную силу"

"Постоянство — ключ к успеху. Регулярные прогулки формируют сердечный резерв, повышают силу сердца и физическую выносливость", — подчёркивает Эндрю Фримен.

Физиологи отмечают: регулярная ходьба по 30-40 минут в день укрепляет не только сердце, но и мышцы ног, спины и кора. А при сочетании с лёгкими упражнениями — приседаниями у стены, планкой, ездой на велосипеде — эффект усиливается.

Мини-комплекс для поддержания сердца:

Быстрая ходьба 20-40 минут - основа кардионагрузки.
Планка 2-3 подхода по 30 секунд - укрепляет мышцы кора.
Приседания у стены - стабилизируют колени и позвоночник.
Растяжка после прогулки - снижает нагрузку на суставы.

Плюсы и минусы долгих прогулок

Плюсы Минусы
Улучшают работу сердца и сосудов Требуют времени и выносливости
Снижают риск диабета и гипертонии Могут вызывать усталость у новичков
Помогают лучше спать и снижают стресс Эффект заметен только при регулярности
Не требуют оборудования и затрат Не заменяют силовые тренировки полностью

FAQ

Сколько нужно ходить в день для здоровья?
Минимум 30 минут умеренной ходьбы ежедневно или 150 минут в неделю — это мировой стандарт ВОЗ.

Если не могу пройти 10 000 шагов, это плохо?
Нет. Главное — не цифра, а непрерывные периоды ходьбы по 10-20 минут.

Можно ли заменить прогулки другими упражнениями?
Да, но ходьба остаётся самой доступной и безопасной формой активности для сердца.

Мифы и правда

Миф: короткие прогулки несколько раз в день дают тот же эффект.
Правда: именно длительная нагрузка тренирует сердце и улучшает обмен веществ.

Миф: быстрый темп важнее длительности.
Правда: продолжительность — главный фактор для укрепления сосудов.

Миф: если вы не потеете, ходьба бесполезна.
Правда: даже умеренная активность улучшает циркуляцию крови и снижает давление.

Интересные факты

• Ходьба снижает риск инсульта на 30%, если уделять ей хотя бы 30 минут в день.
• Всего 10 дополнительных минут ходьбы ежедневно продлевают жизнь на 1,5 года, показали исследования.
• Люди, гуляющие по утрам, спят крепче и реже страдают от тревожности.

Главное

Ходьба — одно из самых простых и надёжных средств профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы укрепить сердце, не обязательно бегать марафон: достаточно регулярно ходить дольше десяти минут подряд, постепенно увеличивая время и длину маршрута.

Долгая прогулка — это не просто движение ног, а разговор с собственным телом о жизни, здоровье и спокойствии.

