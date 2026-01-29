Жизнь без отношений к 30 годам оборачивается проблемой — многие понимают это слишком поздно

Одиночество, которое затягивается на годы, всё чаще становится частью жизни людей, приближающихся к 30-летнему рубежу. Для одних это осознанный выбор, для других — результат обстоятельств, но последствия такого опыта выходят далеко за рамки бытового комфорта. Новые данные показывают, что длительное отсутствие романтических отношений способно постепенно менять внутреннее состояние человека. Об этом сообщает Цюрихский университет.

Одиночество как социальный тренд и личный опыт

В последние годы одиночество всё чаще преподносят как современный стиль жизни, связанный с личной свободой, независимостью и самореализацией. В публичных дискуссиях закрепились понятия вроде "жизнь в одиночку", "самостоятельное партнёрство" и "сологамия", которые воспринимаются как альтернатива классическим отношениям. На этом фоне всё больше молодых людей сознательно откладывают вступление в серьёзные союзы, делая акцент на образовании, карьере и личных целях.

Однако психологи отмечают, что в определённые периоды такой образ жизни может ощущаться острее. Например, во время длинных каникул чувство одиночества усиливается, даже у тех, кто обычно не считает себя социально изолированным. Это связано с изменением привычного ритма жизни и ростом ожиданий от близких контактов.

Чтобы оценить долгосрочные последствия одиночества, исследователи Цюрихского университета проанализировали данные масштабного многолетнего проекта. В исследовании участвовали более 17 тысяч молодых людей из Германии и Великобритании, которые на старте наблюдений никогда не состояли в романтических отношениях. Их ежегодно опрашивали в возрасте от 16 до 29 лет, фиксируя изменения в самочувствии и восприятии собственной жизни.

Кто чаще остаётся без партнёра надолго

Анализ показал, что вероятность длительного одиночества связана сразу с несколькими факторами. Чаще без партнёра оставались мужчины, люди с более высоким уровнем образования и те, кто уже изначально сообщал о низкой удовлетворённости жизнью. Значение имел и формат проживания: молодые люди, живущие одни или с родителями, реже вступали в отношения по сравнению с теми, кто делил быт с другими.

Эти результаты указывают на то, что одиночество формируется не случайно, а во многом зависит от социальных условий и психологического фона. При этом более высокий уровень образования, как показывают и другие исследования, нередко связан с откладыванием серьёзных отношений на более поздний возраст.

Как одиночество отражается на психическом состоянии

Сравнение групп позволило проследить, как со временем меняется самочувствие тех, кто долго остаётся без партнёра. Выяснилось, что по мере взросления такие участники всё чаще сообщали о снижении удовлетворённости жизнью и росте субъективного чувства одиночества. К возрасту около 30 лет различия становились более выраженными, а также чаще проявлялись симптомы депрессии.

В ряде случаев длительное одиночество сопровождалось эмоциональным притуплением — состоянием, которое специалисты описывают как защитную реакцию психики. Подобный механизм может временно снижать внутреннее напряжение, но одновременно затрудняет формирование близких связей.

Что меняется после первых отношений

Отдельно исследователи оценили влияние первых романтических отношений на благополучие. После появления партнёра участники отмечали рост удовлетворённости жизнью и ослабление чувства одиночества. Этот эффект сохранялся как в краткосрочной перспективе, так и спустя годы. При этом выраженного снижения депрессивных симптомов зафиксировано не было, что указывает на более сложную природу этих состояний.

В целом результаты показывают, что длительное одиночество в молодом возрасте связано с умеренными, но накапливающимися рисками для психического здоровья. Чем дольше человек остаётся без партнёра, тем заметнее становятся различия в самочувствии, а сниженное благополучие само по себе может затруднять начало отношений.