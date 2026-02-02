Десять лет спустя результат всё ещё виден: матерей без депрессии объединяет один фактор

Связь между материнством и психическим здоровьем давно вызывает интерес у исследователей, но новые данные добавляют в эту тему важные детали. Оказывается, решения, принятые в первые месяцы после родов, могут сказываться на эмоциональном состоянии женщин спустя годы. Речь идёт не только о послеродовом периоде, но и о долгосрочных последствиях. Об этом сообщает Daily Post.

Долгосрочный эффект грудного вскармливания

Ранее исследования уже показывали, что грудное вскармливание связано с более низким риском послеродовой депрессии и тревожности. Эти состояния считаются сложными и многофакторными, в том числе из-за наличия общих генетических основ депрессии и тревожности. Однако до недавнего времени оставалось неясно, сохраняется ли подобный защитный эффект спустя годы после беременности.

Новое исследование, опубликованное в журнале BMJ Open, позволило рассмотреть эту связь в более широкой временной перспективе. Ирландские учёные проанализировали, как продолжительность грудного вскармливания соотносится с психическим состоянием матерей в течение десяти лет после родов.

Как проходило наблюдение

В исследовании участвовали 168 женщин, уже имевших опыт повторных родов. Их включали в проект на ранних сроках беременности, после чего матери и дети проходили осмотры через три и шесть месяцев, а также через два, пять и десять лет после рождения ребёнка. К финальному этапу средний возраст участниц составлял 42 года.

Во время каждого визита женщины заполняли анкеты о состоянии здоровья, образе жизни и уровне физической активности — факторе, который сам по себе способен снижать выраженность симптомов, о чём свидетельствуют данные о том, что физические упражнения уменьшают проявления депрессии.

Что показали результаты

Около 73 % участниц сообщили, что кормили грудью хотя бы какое-то время. Средняя продолжительность исключительно грудного вскармливания составляла 5,5 недели, а общего — около 30 недель. Более трети женщин отметили, что суммарно кормили грудью не менее 12 месяцев.

За десять лет наблюдения 13 % матерей сообщили о депрессии или тревожности, а у 21 % такие состояния возникали хотя бы один раз. Анализ показал, что женщины с подобными проблемами в среднем реже кормили грудью и делали это меньший период времени. Каждая дополнительная неделя грудного вскармливания снижала вероятность депрессии и тревожности примерно на 2 %.

"Этот результат воодушевляет и становится ещё одним аргументом в пользу грудного вскармливания", — сказала профессор Фионнуала Маколифф из Медицинской школы Университетского колледжа Дублина.

Осторожные выводы

Авторы подчёркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не позволяет говорить о прямой причинно-следственной связи.

"Мы предполагаем, что грудное вскармливание может оказывать защитный эффект, снижая риск депрессии и тревожности в долгосрочной перспективе", — отметила Фионнуала.

В заключение исследователи отмечают, что на связь между грудным вскармливанием и психическим здоровьем влияют социальные, экономические и культурные факторы. Тем не менее результаты усиливают аргументы в пользу поддержки матерей в первые месяцы после родов как инвестиции в их здоровье на годы вперёд.