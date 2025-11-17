Золото, бриллианты и железо любви: 37 тюменских семей получили награды за прочность и верность

В Петелинском Центре культуры и досуга прошло событие, наполненное особым смыслом и теплом: 37 супружеских пар из Ялуторовского района были отмечены государственными наградами за выдающуюся прочность семейных уз. В 2025 году юбиляры получили медали и письма благодарности от губернатора Александра Моора.

Юбилеи на любой вкус: от "золотых" до "железных"

На сцену поднялись пары, отметившие самые значимые даты супружеской жизни:

"Золотые" свадьбы - 50 лет вместе,

"Изумрудные" юбилеи - 55 лет,

"Бриллиантовые" пары - 60 лет,

"Железные" юбиляры - 65 лет семейного союза.

Каждой семье вручили памятные медали и благодарственные письма — символы признания от региона за верность, уважение и любовь, выдержавшие испытание временем.

Семья как пример

Организаторы подчеркнули: такие церемонии — не только повод поздравить юбиляров, но и важный сигнал для молодого поколения о ценности семейных традиций, умении сохранять гармонию и поддерживать друг друга десятилетиями.