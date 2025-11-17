Золото, бриллианты и железо любви: 37 тюменских семей получили награды за прочность и верность
В Петелинском Центре культуры и досуга прошло событие, наполненное особым смыслом и теплом: 37 супружеских пар из Ялуторовского района были отмечены государственными наградами за выдающуюся прочность семейных уз. В 2025 году юбиляры получили медали и письма благодарности от губернатора Александра Моора.
Юбилеи на любой вкус: от "золотых" до "железных"
На сцену поднялись пары, отметившие самые значимые даты супружеской жизни:
-
"Золотые" свадьбы - 50 лет вместе,
-
"Изумрудные" юбилеи - 55 лет,
-
"Бриллиантовые" пары - 60 лет,
-
"Железные" юбиляры - 65 лет семейного союза.
Каждой семье вручили памятные медали и благодарственные письма — символы признания от региона за верность, уважение и любовь, выдержавшие испытание временем.
Семья как пример
Организаторы подчеркнули: такие церемонии — не только повод поздравить юбиляров, но и важный сигнал для молодого поколения о ценности семейных традиций, умении сохранять гармонию и поддерживать друг друга десятилетиями.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru