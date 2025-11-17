Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Обручальные кольца в траве
Обручальные кольца в траве
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 6:02

Золото, бриллианты и железо любви: 37 тюменских семей получили награды за прочность и верность

В Ялуторовском районе 37 пар получили медали за крепость семьи — Центр культуры

В Петелинском Центре культуры и досуга прошло событие, наполненное особым смыслом и теплом: 37 супружеских пар из Ялуторовского района были отмечены государственными наградами за выдающуюся прочность семейных уз. В 2025 году юбиляры получили медали и письма благодарности от губернатора Александра Моора.

Юбилеи на любой вкус: от "золотых" до "железных"

На сцену поднялись пары, отметившие самые значимые даты супружеской жизни:

  • "Золотые" свадьбы - 50 лет вместе,

  • "Изумрудные" юбилеи - 55 лет,

  • "Бриллиантовые" пары - 60 лет,

  • "Железные" юбиляры - 65 лет семейного союза.

Каждой семье вручили памятные медали и благодарственные письма — символы признания от региона за верность, уважение и любовь, выдержавшие испытание временем.

Семья как пример

Организаторы подчеркнули: такие церемонии — не только повод поздравить юбиляров, но и важный сигнал для молодого поколения о ценности семейных традиций, умении сохранять гармонию и поддерживать друг друга десятилетиями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Перми должникам начали ограничивать подачу горячей воды — компания вчера в 6:47
Кипяток только за деньги: чем грозит забытая квитанция жителям Перми и соседних городов

Более 11 тысяч жителей Прикамья могут остаться без горячей воды: должникам направлены уведомления о грядущих ограничениях и предупреждение о возможных санкциях.

Читать полностью » 48% жителей Перми поддерживают четырёхдневную рабочую неделю — опрос SuperJob вчера в 5:56
Четыре дня на работе, три — для себя: кто выигрывает и кто теряет от новой рабочей мечты в Перми

Почти половина жителей Перми готовы перейти на четырёхдневную рабочую неделю, но бизнес отвечает категоричным «нет». Почему мнения так разошлись — в нашем материале.

Читать полностью » В Прикамье введён карантин на 145 тысячах гектаров леса из-за вредителя — Россельхознадзор вчера в 4:46
Лес под замком: как невидимый вредитель ставит Прикамье на грань экологической катастрофы

В Пермском крае на почти 145 тысячах гектаров лесов объявлен карантин: опасный вредитель угрожает хвойным деревьям, а зоны заражения продолжают расти.

Читать полностью » Женская зимняя одежда на Урале подорожала на 4% в октябре 2025 года — аналитики рынка одежды вчера в 3:46
Меха против морозов: как челябинцы утепляются, когда цены летят вверх

Сколько стоит зимняя обновка для челябинцев, где купить тёплую шубу или пуховик выгодно и почему заказывать вещи из Китая — всегда риск? Ответы — в нашем материале.

Читать полностью » Женщины в командировках чаще посещают музеи и достопримечательности — аналитики вчера в 2:26
Командировка — не только работа: как челябинцы превращают деловые поездки в приключение

Мужчины и женщины по-разному проводят свободное время в командировках: кто-то выбирает музеи, а кто-то — номер в отеле. Какие ещё интересные различия выявило исследование?

Читать полностью » LADA Granta заняла первое место среди новых авто в Челябинской области — исследование вчера в 1:17
Авто, которые не подводят: как челябинцы выбирают железных друзей

Какие автомобили стали самыми популярными у жителей Челябинской области летом 2025 года? Неожиданные фавориты и новые тенденции — всё, что важно знать автолюбителям региона.

Читать полностью » Риск дефицита жилья к 2027 году связан с отсутствием новых строек — ЭНКО вчера в 0:27
Рекорды по жилью скрывают ловушку: почему Урал рискует остаться без новостроек уже через два года

Рекордные объёмы ввода жилья сегодня могут обернуться дефицитом уже к 2027 году: эксперты предупреждают о риске, если не появятся новые проекты.

Читать полностью » Тюменская область получила две федеральные награды за цифровизацию — Минцифры РФ 15.11.2025 в 23:26
Три года в тройке лидеров: что Тюмень делает с цифрами такого, что другие только завидуют

Тюменская область вновь признана одной из самых цифровых в стране: две федеральные награды, новые проекты и лидерство в рейтинге цифровой трансформации.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Повреждение подвески и двигателя ускоряет неправильная езда по неровным дорогам — автоэксперт
Культура и шоу-бизнес
Меган Маркл воспользовалась шумихой вокруг вечеринки Кардашьян для запуска праздничной коллекции As Ever — источник
ПФО
Власти Башкирии отказались от полного запрета продажи алкоголя на праздники — Курултай
Садоводство
Правильная осенняя посадка абрикосовых косточек повышает всхожесть — Валерия Соколова
Еда
Мясные зразы с перепелиным яйцом запекаются в духовке — повар
Дом
Закрытая крышка унитаза предотвращает распространение бактерий и вирусов
Авто и мото
Неверное распознавание номеров зафиксировали на комплексах фиксации — юрист Илья Русяев
Красота и здоровье
Физиолог Калюжин: вакцина против гриппа снижает тяжесть болезни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet