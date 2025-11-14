Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
пластина с вакциной COVID-19
пластина с вакциной COVID-19
© commons.wikimedia.org by National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), NIH is licensed under Public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 4:22

Микротромбы в крови, о которых никто не знал: это открытие меняет подход к лечению COVID

Микротромбы связаны с длительным COVID-19 — подтвердили учёные из Монпелье

Вступление

В последние годы одно из ключевых направлений исследований в области медицины связано с долгосрочными последствиями перенесённого COVID-19. Учёные продолжают искать новые способы диагностики и лечения так называемого длительного COVID. Одним из самых интересных открытий является связь между микротромбами и нейтрофильными внеклеточными ловушками (НЭТ), которая может сыграть важную роль в понимании патогенеза заболевания и в разработке более эффективных методов лечения.

Что такое микротромбы?

Микротромбы — это небольшие, но аномальные скопления белков свёртывания крови, которые циркулируют в кровотоке. Этот термин стал широко известен после того, как в 2021 году профессор Резия Преториус из Стелленбошского университета обнаружила микротромбы в образцах крови пациентов с COVID-19. Это открытие привлекло внимание учёных, поскольку микротромбы могут быть связаны с нарушениями свёртываемости крови, которые характерны для COVID-19. Исследования показали, что наличие таких аномальных образований может играть ключевую роль в развитии осложнений, связанных с инфекцией.

Нейрофильные внеклеточные ловушки (НЭТ) и их роль

Нейрофильные внеклеточные ловушки, или НЭТ, — это структуры, образующиеся, когда нейтрофилы высвобождают свою ДНК в процессе, называемом НЕТоз. Эти нитевидные образования содержат цитотоксические ферменты, которые помогают организму бороться с инфекциями, захватывая и нейтрализуя микробы. Однако избыточное образование НЭТ может стать опасным. Это состояние связано с развитием воспалений и нарушений свёртываемости крови, что может привести к более серьёзным заболеваниям, таким как аутоиммунные расстройства, диабет, рак и артрит.

Исследование микротромбов и НЭТ при COVID-19

В последние годы ученые всё активнее исследуют взаимосвязь между микротромбами и НЭТ в контексте COVID-19. Одним из важнейших исследований в этой области является работа команды доктора Алена Тьерри из Института рака Монпелье (IRCM), которая фокусируется на роли НЭТ при долгосрочных последствиях инфекции. Его группа вместе с коллегами из других научных центров, включая лабораторию профессора Преториуса, исследовала, как микротромбы и НЭТ взаимодействуют в организме пациентов, страдающих от длительного COVID.

Основные выводы исследования подтвердили наличие тесной связи между микротромбами и НЭТ в крови пациентов с длительным течением заболевания. При этом важно отметить, что, хотя микротромбы и НЭТ наблюдаются у всех пациентов с COVID-19, у тех, кто пережил длительную форму болезни, эта связь была выражена намного ярче. В исследованиях использовались такие современные методы как проточная цитометрия и флуоресцентная микроскопия, что позволило исследователям точно измерить количество и размер микротромбов, а также выявить структурные особенности НЭТ.

"Это открытие предполагает существование глубинных физиологических взаимодействий между микросгустками и НЭТ, которые при нарушении регуляции могут стать патогенными", — пояснил доктор Тьерри.

Современные методы диагностики и машинное обучение

Для того чтобы точно выделить биомаркеры, связанные с микротромбами и НЭТ, учёные использовали машинное обучение. Этот подход оказался крайне полезным, поскольку позволил с высокой точностью отличить пациентов с длительной формой COVID-19 от здоровых людей. Компьютерные алгоритмы помогли выявить наиболее предсказуемые комбинации биомаркеров, что открыло новые возможности для персонализированного лечения.

Потенциальные терапевтические подходы

Результаты этих исследований значительно расширяют наше понимание механизмов, лежащих в основе длительного COVID-19, и открывают новые возможности для разработки терапевтических стратегий. Например, возможно, что устранение избыточного образования микротромбов и НЭТ может стать важным элементом лечения. Применение препаратов, регулирующих процессы воспаления и свёртывания крови, а также направленных на снижение активности НЭТ, может помочь минимизировать хронические осложнения, связанные с длительным течением заболевания.

Профессор Преториус отмечает, что избыточное образование НЭТ может не только поддерживать микротромбы в кровотоке, но и повышать их устойчивость к фибринолизу, что приводит к хроническим осложнениям в микроциркуляции. Эти знания открывают двери для новых методов лечения, которые смогут воздействовать на эти механизмы и улучшать состояние пациентов.

Советы шаг за шагом: как улучшить диагностику и лечение

  1. Использование современных методов визуализации и анализа, таких как проточная цитометрия и флуоресцентная микроскопия, для изучения биомаркеров.

  2. Внедрение алгоритмов машинного обучения в анализ данных для повышения точности диагностики.

  3. Разработка препаратов, направленных на регулирование микротромбов и НЭТ, чтобы предотвратить хронические осложнения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Неудовлетворительная диагностика длительного COVID.
    Последствие: Недостаточная диагностика может привести к позднему выявлению микротромбов и НЭТ, что затруднит лечение.
    Альтернатива: Использование передовых методов, таких как машинное обучение и флуоресцентная микроскопия, для более точной диагностики.

  2. Ошибка: Игнорирование роли НЭТ в развитии заболевания.
    Последствие: Это может привести к пропуску ключевых патогенетических звеньев, ухудшающих прогноз.
    Альтернатива: Применение терапевтических стратегий, направленных на контроль за образованием НЭТ.

А что если…

Если исследование продолжит развиваться в том же направлении, в будущем мы сможем не только точно диагностировать длительный COVID, но и предложить пациентам персонализированные методы лечения, способные существенно улучшить качество жизни. Возможно, новое поколение препаратов будет направлено на регулирование процессов, связанных с микротромбами и НЭТ, что позволит справиться с хроническими последствиями заболевания.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Возможность точной диагностики с использованием новых технологий Необходимость значительных затрат на внедрение новых методов
Перспективы разработки целевых терапевтических стратегий Риски побочных эффектов от новых препаратов
Потенциальное улучшение качества жизни пациентов с длительным COVID Долгосрочные результаты лечения ещё не подтверждены

FAQ

  1. Как выбрать методы диагностики длительного COVID?
    Для диагностики рекомендуется использовать методы проточной цитометрии и флуоресцентной микроскопии, а также алгоритмы машинного обучения для точного определения биомаркеров.

  2. Сколько стоит лечение длительного COVID?
    Стоимость лечения будет зависеть от выбранной терапии и используемых технологий, однако новые подходы могут потребовать значительных инвестиций.

  3. Что лучше для лечения длительного COVID?
    На данный момент комбинированное использование передовых методов диагностики и терапевтических стратегий, направленных на контроль за микротромбами и НЭТ, считается наиболее перспективным.

Мифы и правда

Миф: Микротромбы не имеют значительного влияния на развитие длительного COVID.
Правда: Микротромбы играют ключевую роль в патогенезе длительного COVID и могут быть важным элементом для диагностики и лечения.

Исторический контекст

  • 2021 год — открытие аномальных микротромбов в крови пациентов с COVID-19.

  • Развитие науки о НЭТ и их связи с вирусными заболеваниями.

  • Внедрение машинного обучения в медицинские исследования для повышения точности диагностики.

Интересные факты

  1. Микротромбы были впервые исследованы в контексте COVID-19 в 2021 году.

  2. НЭТ могут эффективно захватывать и нейтрализовать микробы, но их избыточное образование может привести к опасным последствиям.

  3. Использование машинного обучения в медицине помогает делать диагностику более точной и эффективной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Многоязычные люди реже сталкиваются с ускоренным старением — Мэй вчера в 20:40
Знаете два языка — живёте дольше: учёные доказали, что многоязычие обманывает старение

Новое исследование показывает: владение несколькими языками может замедлять старение и укреплять мозговые функции, причём эффект усиливается с каждым дополнительным языком.

Читать полностью » Корональный выброс массы обнаружен у М-карлика StKM 1-1262 — Альварадо-Гомес вчера в 19:28
Красные карлики прячут тайну: мощные вспышки, которые убивают шансы на жизнь

Ученые впервые зафиксировали корональный выброс массы у звезды, отличной от Солнца, и это открытие радикально меняет представления об условиях на планетах вокруг М-карликов.

Читать полностью » Древний гриб образовывал микоризу с ранним растением 407 млн лет назад — Струллу-Дерриен вчера в 18:24
Древний гриб раскрыл тайну жизни на Земле: 407 млн лет назад растения и грибы уже дружили

Удивительное открытие 407-миллионолетнего гриба в окаменелом растении раскрывает, как зародилась микориза и почему она изменила ход эволюции растений.

Читать полностью » Древние геномы Аргентины показывают отсутствие смешения на протяжении 8500 лет — Норес вчера в 17:20
Изоляция на века: как аргентинские предки избежали смешения и сохранили свою ДНК до наших дней

Новое исследование древней ДНК раскрывает неожиданную генетическую линию в Центральной Аргентине и меняет представление о миграциях древних народов региона.

Читать полностью » Мозг переходит ко сну резко после критической точки — нейробиолог Гроссман вчера в 16:16
Мозг катится как мяч в пропасть: британские учёные сняли процесс засыпания на видео ЭЭГ

Новое исследование предлагает неожиданный взгляд на момент засыпания. Учёные обнаружили скрытый механизм, который меняет представление о том, как мозг переходит в сон.

Читать полностью » Арктическая экспедиция совершила рекордные сорок погружений под ледяным покровом Северного океана — Сяося Хуан вчера в 15:23
Хребет, который растёт со скоростью ногтя: экспедиция достигла места, где земля кипит в полной темноте

Китайская экспедиция впервые совершила пилотируемое погружение под арктические льды. Что нашли учёные в хребте Гаккеля, почему это важно для понимания жизни на Земле и что ждёт исследования Арктики дальше?

Читать полностью » Крокодильи яйца возрастом пятьдесят пять миллионов лет обнаружены случайно фермером — Майкл Арчер вчера в 14:23
Когда крокодилы думали, что они леопарды: древняя скорлупа открыла невероятный образ жизни исчезнувших рептилий

В Австралии нашли древнейшие крокодильи яйца возрастом 55 миллионов лет. Учёные предполагают, что они принадлежали "летающим" крокодилам, охотившимся с деревьев.

Читать полностью » Леониды обеспечивают до пятнадцати метеоров в час при минимальной засветке — Филип Хансен вчера в 13:17
Падать будут быстро, светиться — долго: ночь Леонид превращает ноябрь в мини-парад метеоров

В ночь на 17 ноября Землю накроет пик метеорного потока Леонид. Узнайте, почему в этом году условия для наблюдений будут особенно благоприятными и как увидеть яркие метеоры.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Принц Уильям ограничил интернет для детей, чтобы защитить их — интервью Лусиано Хаку
Авто и мото
Штраф за летние шины зимой составит 500 рублей — юрист Шпагина
Спорт и фитнес
Езда на велосипеде снижает стресс и улучшает сон — считают психологи
Питомцы
Ключевые различия нутрии и ондатры в природе отмечены экспертами
Еда
Десерт шишки с миндалём и фундуком сохраняет форму после охлаждения — повар
Еда
Крабовый салат с креветками и гранатом готовится за полчаса — повар
Еда
Шампиньоны в духовке с сыром и чесноком получаются сочными — повар
Туризм
Уровень адаптации ресторанов Азии под туристов с детьми растёт ежегодно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet