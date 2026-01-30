Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Доктор проверяет давление
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 11:33

Полгода без скачков давления: новый формат лечения добирается туда, где таблетки бессильны

Контроль артериального давления остаётся сложной задачей для миллионов людей, даже несмотря на доступность современных лекарств. Учёные предложили подход, который может упростить лечение и сделать его более устойчивым. Речь идёт о редких инъекциях, дополняющих стандартную терапию. Об этом сообщает издание JAMA.

Альтернатива привычной схеме лечения

Артериальная гипертензия давно считается одной из ключевых угроз общественному здоровью. Заболевание часто развивается незаметно, но со временем значительно повышает риск инфарктов, инсультов и других тяжёлых осложнений. Основой терапии остаётся регулярный приём таблеток, однако даже при соблюдении рекомендаций врачей контроль давления удаётся не всем.

Современные исследования показывают, что механизмы гипертонии гораздо сложнее, чем считалось раньше, и связаны не только с солью и стрессом, но и с воспалительными процессами и работой иммунной системы. Это меняет представления о заболевании и открывает путь к новым стратегиям лечения, о чём ранее уже говорилось в материалах о механизмах развития гипертонии.

Инъекции раз в полгода

Международное клиническое исследование KARDIA-2 охватило 663 взрослых пациента, у которых артериальное давление оставалось выше целевых значений, несмотря на стандартное лечение. Все участники продолжали принимать назначенные препараты. Часть из них дополнительно получала экспериментальный препарат в виде подкожной инъекции один раз в шесть месяцев.

Результаты показали, что у пациентов, получавших зилебезиран, давление снижалось более выраженно и сохранялось на стабильном уровне дольше. По сравнению с группой стандартной терапии эффект оказался более ровным и предсказуемым. Это особенно важно для людей, которым трудно придерживаться сложных схем ежедневного приёма лекарств.

Почему длительный эффект имеет значение

Гипертонию часто называют "тихой болезнью", поскольку она может годами не проявляться симптомами. В Великобритании, по оценкам специалистов, с повышенным давлением живёт около трети взрослого населения. При этом именно нестабильный контроль давления считается одной из главных причин сердечно-сосудистых катастроф.

Снижение нагрузки, связанной с ежедневным приёмом таблеток, может повысить приверженность лечению. В сочетании с другими мерами — например, коррекцией рациона и снижением потребления натрия — такой подход способен дать дополнительный эффект. Ранее учёные уже показывали, что даже замена соли в рационе может повлиять на показатели давления, о чём рассказывалось в материале о снижении давления через питание.

Оценка результатов исследования

Ведущий исследователь британской части проекта доктор Маниш Саксена подчеркнул значимость полученных данных для клинической практики:

"Гипертония является глобальной проблемой здравоохранения, поскольку показатели контроля артериального давления остаются низкими", — отметил доктор.

Как действует препарат и дальнейшие шаги

Зилебезиран основан на технологии РНК-интерференции. Он снижает выработку ангиотензиногена — белка печени, участвующего в сужении сосудов. При уменьшении его уровня сосуды расслабляются, что способствует устойчивому снижению артериального давления. Препарат вводится подкожно и рассчитан на длительное действие.

В ближайшее время исследователи планируют расширить программу испытаний. В рамках проекта KARDIA-3 будет оцениваться эффективность терапии у пациентов с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким риском их развития. Параллельно готовится крупное международное исследование, которое должно показать, снижает ли длительное лечение риск инфарктов, инсультов и смертности.

Полученные данные указывают на то, что комбинированный подход с использованием пролонгированных инъекций может со временем изменить практику ведения хронической гипертонии и сделать лечение более устойчивым и удобным для пациентов.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

