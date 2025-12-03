Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка радуется покупкам
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 13:59

Корзина покупок превращается в лакмус одиночества: знак, который трудно распознать с первого взгляда

Импульсивные покупки лишь временно снижают тревогу — психолог Абравитова

Попытки заглушить одиночество с помощью покупок кажутся безобидным ритуалом, но сами вещи не способны заполнить то, что связано с отсутствием человеческих связей. Об этом сообщает Pravda.Ru, передавая комментарий клинического психолога Марианны Абравитовой. По её словам, импульсивное потребление лишь на время снижает тревогу, не меняя глубинных причин эмоционального неблагополучия.

Почему покупки не заменяют общения

Абравитова объясняет, что импульсивные приобретения становятся способом кратковременно заглушить пустоту, возникающую при нехватке контактов. Человек получает облегчение в момент выбора и оплаты, но эффект быстро исчезает.

"Это замещение одиночества вещизмом, потому что иначе это назвать нельзя. Удовлетворение наступает только в момент выбора и оплаты покупки, а когда вещь уже получена, она теряет свою значимость. На самом деле такие покупки — лишь вершина айсберга, за которой стоит целый комплекс эмоциональных зависимостей", — отметила Абравитова.

Психолог указывает, что подобное поведение наиболее часто встречается у людей, испытывающих внутреннее напряжение и дефицит внимания. В таком случае вещи становятся формой компенсации, однако не решают проблему, а лишь маскируют её на непродолжительное время.

Где искать ресурсы для выхода из одиночества

Специалист считает, что первым шагом становится признание состояния одиночества и поиск пространства для общения. Она отмечает, что сегодня существует множество форматов, способных расширить круг социального взаимодействия — от онлайн-площадок по интересам до общественных и культурных центров.

"Сейчас огромное количество возможностей, чтобы не чувствовать себя одиноко. Есть тематические чаты, клубы по интересам, районные культурные центры и даже танцевальные площадки, где люди разных возрастов могут познакомиться и пообщаться. Главное — осознать свое состояние и начать действовать", — подчеркнула она.

Абравитова добавляет, что участие в таких сообществах помогает снять чувство изоляции и формирует устойчивые социальные связи. Даже небольшие шаги в сторону коммуникации постепенно возвращают эмоциональный баланс.

Когда требуется помощь специалиста

Психолог подчёркивает, что самостоятельные попытки наладить общение подходят не всем. Если человек сталкивается с повторяющимися трудностями, лучше обратиться к профессионалу. По словам Абравитовой, работа с психологом позволяет быстро выявить причины замкнутости, разобраться с эмоциональными барьерами и определить способы выхода из состояния внутренней пустоты.

Она отмечает, что своевременная поддержка помогает избежать погружения в паттерны компенсаторного поведения, включая навязчивые покупки, и даёт возможность выстроить более устойчивую систему взаимодействия с окружающими.

