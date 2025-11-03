Сладость, которая вредит не сахаром, а временем — что скрыто в леденцах

Многие сладости наносят вред зубам, но, по словам врачей, у леденцов на палочке этот эффект выражен сильнее всего. Их опасность связана не только с высоким содержанием сахара, но и с тем, как долго они находятся во рту. Врач-ортодонт Ирина Буторина в беседе с "Газетой.ru" объяснила, почему именно эти конфеты считаются самыми неблагоприятными для зубной эмали и как можно снизить их вред.

"Медленное растворение этих конфет поддерживает кислую среду во рту, нарушая уровень pH, что в свою очередь стимулирует развитие бактерий, вызывающих кариес", — рассказала ортодонт Ирина Буторина.

Почему леденцы опаснее других сладостей

Леденцы — это концентрированный сахар в твердой форме. Когда человек долго держит их во рту, поверхность зубов постоянно контактирует с глюкозой. При этом бактерии, обитающие во рту, активно перерабатывают сахар и выделяют кислоты. В результате pH в полости рта падает, и создаются идеальные условия для разрушения эмали.

"Из-за этого процесса минералы активно вымываются из эмали, что ослабляет структуру зуба и делает его более подверженным кариесу", — отметила врач Ирина Буторина.

В отличие от шоколада или мармелада, которые быстро съедаются и смываются слюной, леденцы растворяются медленно. Этот процесс может длиться 10-15 минут, и всё это время зубная эмаль находится под атакой кислот.

Как кислота разрушает эмаль

Здоровая эмаль состоит из минералов — в основном кальция и фосфора. Когда среда становится кислой, эти вещества начинают вымываться. Если такой процесс повторяется ежедневно, на поверхности зуба появляются микротрещины, а затем и кариозные полости.

Особенно уязвимы детские зубы, так как их эмаль тоньше и менее минерализована. Поэтому привычка "успокаивать" ребёнка леденцом может обернуться визитом к стоматологу раньше времени.

Сравнение популярных сладостей по вреду для зубов

Вид сладости Влияние на зубы Степень риска Леденцы на палочке Длительный контакт сахара с эмалью, образование кислоты Очень высокий Карамель и ирис Прилипают к зубам, труднее очищаются Высокий Шоколад Быстро смывается слюной, содержит фосфор и кальций Умеренный Мармелад и пастила Содержат пектин, но много сахара Средний Жевательная резинка без сахара Стимулирует выработку слюны, помогает нейтрализовать кислоту Полезный эффект

Советы шаг за шагом: как защитить зубы

Сократите время контакта сахара с зубами. Избегайте леденцов и карамели, особенно между приёмами пищи. Полощите рот водой после сладкого. Это поможет восстановить нормальный уровень pH и удалить остатки сахара. Жуйте жвачку без сахара. Она стимулирует слюноотделение и способствует реминерализации эмали. Не чистите зубы сразу после сладкого. Подождите 20-30 минут — в кислой среде щётка может повредить размягчённую эмаль. Регулярно используйте фторсодержащие пасты. Они укрепляют эмаль и помогают восстанавливать минералы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: часто сосать леденцы "для свежести дыхания".

Последствие: постоянное кислое воздействие на зубы.

Альтернатива: использовать жевательные резинки без сахара или спреи для полости рта. Ошибка: давать детям леденцы как поощрение.

Последствие: ранний кариес и разрушение молочных зубов.

Альтернатива: предлагать фрукты или натуральные йогурты. Ошибка: пить сладкие напитки маленькими глотками.

Последствие: сахар задерживается во рту, усиливая разрушение эмали.

Альтернатива: пить через трубочку и запивать водой.

А что если совсем отказаться от сладкого не получается

Полностью исключать сладости необязательно. Главное — сократить их количество и изменить способ употребления. Лучше съесть десерт сразу после основного приёма пищи, чем растягивать удовольствие на весь день. Также стоит помнить о балансе: продукты, богатые кальцием (сыр, творог, миндаль), помогают укреплять зубную ткань и частично нейтрализуют вред сахара.

Три интересных факта

Зубная эмаль — самая твёрдая ткань в организме человека, но она не восстанавливается самостоятельно. Каждое падение уровня pH ниже 5,5 запускает процесс растворения эмали. В странах, где в питьевой воде содержится фтор, кариес встречается на 30-40% реже.

Исторический контекст

Первые леденцы появились в XIX веке, и уже тогда врачи предупреждали о вреде "сосательных конфет". В середине XX века стоматологи начали активно изучать влияние сахара на микрофлору полости рта. Термин "деминерализация эмали" впервые применили в 1960-х годах, описывая ранние стадии кариеса.

FAQ

Какие сладости меньше всего вредят зубам?

Шоколад и пастила без сахара, так как они быстро смываются слюной и не создают кислой среды.

Можно ли есть леденцы после чистки зубов?

Нет, лучше подождать несколько часов: сразу после чистки эмаль более уязвима к кислотам.

Как быстро нейтрализовать кислоту во рту?

Выпейте воду, съешьте кусочек сыра или пожуйте безсахарную жвачку — это восстановит уровень pH.