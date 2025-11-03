Сладость, которая вредит не сахаром, а временем — что скрыто в леденцах
Многие сладости наносят вред зубам, но, по словам врачей, у леденцов на палочке этот эффект выражен сильнее всего. Их опасность связана не только с высоким содержанием сахара, но и с тем, как долго они находятся во рту. Врач-ортодонт Ирина Буторина в беседе с "Газетой.ru" объяснила, почему именно эти конфеты считаются самыми неблагоприятными для зубной эмали и как можно снизить их вред.
"Медленное растворение этих конфет поддерживает кислую среду во рту, нарушая уровень pH, что в свою очередь стимулирует развитие бактерий, вызывающих кариес", — рассказала ортодонт Ирина Буторина.
Почему леденцы опаснее других сладостей
Леденцы — это концентрированный сахар в твердой форме. Когда человек долго держит их во рту, поверхность зубов постоянно контактирует с глюкозой. При этом бактерии, обитающие во рту, активно перерабатывают сахар и выделяют кислоты. В результате pH в полости рта падает, и создаются идеальные условия для разрушения эмали.
"Из-за этого процесса минералы активно вымываются из эмали, что ослабляет структуру зуба и делает его более подверженным кариесу", — отметила врач Ирина Буторина.
В отличие от шоколада или мармелада, которые быстро съедаются и смываются слюной, леденцы растворяются медленно. Этот процесс может длиться 10-15 минут, и всё это время зубная эмаль находится под атакой кислот.
Как кислота разрушает эмаль
Здоровая эмаль состоит из минералов — в основном кальция и фосфора. Когда среда становится кислой, эти вещества начинают вымываться. Если такой процесс повторяется ежедневно, на поверхности зуба появляются микротрещины, а затем и кариозные полости.
Особенно уязвимы детские зубы, так как их эмаль тоньше и менее минерализована. Поэтому привычка "успокаивать" ребёнка леденцом может обернуться визитом к стоматологу раньше времени.
Сравнение популярных сладостей по вреду для зубов
|Вид сладости
|Влияние на зубы
|Степень риска
|Леденцы на палочке
|Длительный контакт сахара с эмалью, образование кислоты
|Очень высокий
|Карамель и ирис
|Прилипают к зубам, труднее очищаются
|Высокий
|Шоколад
|Быстро смывается слюной, содержит фосфор и кальций
|Умеренный
|Мармелад и пастила
|Содержат пектин, но много сахара
|Средний
|Жевательная резинка без сахара
|Стимулирует выработку слюны, помогает нейтрализовать кислоту
|Полезный эффект
Советы шаг за шагом: как защитить зубы
-
Сократите время контакта сахара с зубами. Избегайте леденцов и карамели, особенно между приёмами пищи.
-
Полощите рот водой после сладкого. Это поможет восстановить нормальный уровень pH и удалить остатки сахара.
-
Жуйте жвачку без сахара. Она стимулирует слюноотделение и способствует реминерализации эмали.
-
Не чистите зубы сразу после сладкого. Подождите 20-30 минут — в кислой среде щётка может повредить размягчённую эмаль.
-
Регулярно используйте фторсодержащие пасты. Они укрепляют эмаль и помогают восстанавливать минералы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: часто сосать леденцы "для свежести дыхания".
Последствие: постоянное кислое воздействие на зубы.
Альтернатива: использовать жевательные резинки без сахара или спреи для полости рта.
-
Ошибка: давать детям леденцы как поощрение.
Последствие: ранний кариес и разрушение молочных зубов.
Альтернатива: предлагать фрукты или натуральные йогурты.
-
Ошибка: пить сладкие напитки маленькими глотками.
Последствие: сахар задерживается во рту, усиливая разрушение эмали.
Альтернатива: пить через трубочку и запивать водой.
А что если совсем отказаться от сладкого не получается
Полностью исключать сладости необязательно. Главное — сократить их количество и изменить способ употребления. Лучше съесть десерт сразу после основного приёма пищи, чем растягивать удовольствие на весь день. Также стоит помнить о балансе: продукты, богатые кальцием (сыр, творог, миндаль), помогают укреплять зубную ткань и частично нейтрализуют вред сахара.
Три интересных факта
-
Зубная эмаль — самая твёрдая ткань в организме человека, но она не восстанавливается самостоятельно.
-
Каждое падение уровня pH ниже 5,5 запускает процесс растворения эмали.
-
В странах, где в питьевой воде содержится фтор, кариес встречается на 30-40% реже.
Исторический контекст
-
Первые леденцы появились в XIX веке, и уже тогда врачи предупреждали о вреде "сосательных конфет".
-
В середине XX века стоматологи начали активно изучать влияние сахара на микрофлору полости рта.
-
Термин "деминерализация эмали" впервые применили в 1960-х годах, описывая ранние стадии кариеса.
FAQ
Какие сладости меньше всего вредят зубам?
Шоколад и пастила без сахара, так как они быстро смываются слюной и не создают кислой среды.
Можно ли есть леденцы после чистки зубов?
Нет, лучше подождать несколько часов: сразу после чистки эмаль более уязвима к кислотам.
Как быстро нейтрализовать кислоту во рту?
Выпейте воду, съешьте кусочек сыра или пожуйте безсахарную жвачку — это восстановит уровень pH.
