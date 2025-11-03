Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осмотр зуба мудрости у стоматолога
Осмотр зуба мудрости у стоматолога
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 4:08

Сладость, которая вредит не сахаром, а временем — что скрыто в леденцах

Ортодонт Ирина Буторина рассказала, почему леденцы на палочке особенно вредны для зубов

Многие сладости наносят вред зубам, но, по словам врачей, у леденцов на палочке этот эффект выражен сильнее всего. Их опасность связана не только с высоким содержанием сахара, но и с тем, как долго они находятся во рту. Врач-ортодонт Ирина Буторина в беседе с "Газетой.ru" объяснила, почему именно эти конфеты считаются самыми неблагоприятными для зубной эмали и как можно снизить их вред.

"Медленное растворение этих конфет поддерживает кислую среду во рту, нарушая уровень pH, что в свою очередь стимулирует развитие бактерий, вызывающих кариес", — рассказала ортодонт Ирина Буторина.

Почему леденцы опаснее других сладостей

Леденцы — это концентрированный сахар в твердой форме. Когда человек долго держит их во рту, поверхность зубов постоянно контактирует с глюкозой. При этом бактерии, обитающие во рту, активно перерабатывают сахар и выделяют кислоты. В результате pH в полости рта падает, и создаются идеальные условия для разрушения эмали.

"Из-за этого процесса минералы активно вымываются из эмали, что ослабляет структуру зуба и делает его более подверженным кариесу", — отметила врач Ирина Буторина.

В отличие от шоколада или мармелада, которые быстро съедаются и смываются слюной, леденцы растворяются медленно. Этот процесс может длиться 10-15 минут, и всё это время зубная эмаль находится под атакой кислот.

Как кислота разрушает эмаль

Здоровая эмаль состоит из минералов — в основном кальция и фосфора. Когда среда становится кислой, эти вещества начинают вымываться. Если такой процесс повторяется ежедневно, на поверхности зуба появляются микротрещины, а затем и кариозные полости.

Особенно уязвимы детские зубы, так как их эмаль тоньше и менее минерализована. Поэтому привычка "успокаивать" ребёнка леденцом может обернуться визитом к стоматологу раньше времени.

Сравнение популярных сладостей по вреду для зубов

Вид сладости Влияние на зубы Степень риска
Леденцы на палочке Длительный контакт сахара с эмалью, образование кислоты Очень высокий
Карамель и ирис Прилипают к зубам, труднее очищаются Высокий
Шоколад Быстро смывается слюной, содержит фосфор и кальций Умеренный
Мармелад и пастила Содержат пектин, но много сахара Средний
Жевательная резинка без сахара Стимулирует выработку слюны, помогает нейтрализовать кислоту Полезный эффект

Советы шаг за шагом: как защитить зубы

  1. Сократите время контакта сахара с зубами. Избегайте леденцов и карамели, особенно между приёмами пищи.

  2. Полощите рот водой после сладкого. Это поможет восстановить нормальный уровень pH и удалить остатки сахара.

  3. Жуйте жвачку без сахара. Она стимулирует слюноотделение и способствует реминерализации эмали.

  4. Не чистите зубы сразу после сладкого. Подождите 20-30 минут — в кислой среде щётка может повредить размягчённую эмаль.

  5. Регулярно используйте фторсодержащие пасты. Они укрепляют эмаль и помогают восстанавливать минералы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: часто сосать леденцы "для свежести дыхания".
    Последствие: постоянное кислое воздействие на зубы.
    Альтернатива: использовать жевательные резинки без сахара или спреи для полости рта.

  2. Ошибка: давать детям леденцы как поощрение.
    Последствие: ранний кариес и разрушение молочных зубов.
    Альтернатива: предлагать фрукты или натуральные йогурты.

  3. Ошибка: пить сладкие напитки маленькими глотками.
    Последствие: сахар задерживается во рту, усиливая разрушение эмали.
    Альтернатива: пить через трубочку и запивать водой.

А что если совсем отказаться от сладкого не получается

Полностью исключать сладости необязательно. Главное — сократить их количество и изменить способ употребления. Лучше съесть десерт сразу после основного приёма пищи, чем растягивать удовольствие на весь день. Также стоит помнить о балансе: продукты, богатые кальцием (сыр, творог, миндаль), помогают укреплять зубную ткань и частично нейтрализуют вред сахара.

Три интересных факта

  1. Зубная эмаль — самая твёрдая ткань в организме человека, но она не восстанавливается самостоятельно.

  2. Каждое падение уровня pH ниже 5,5 запускает процесс растворения эмали.

  3. В странах, где в питьевой воде содержится фтор, кариес встречается на 30-40% реже.

Исторический контекст

  1. Первые леденцы появились в XIX веке, и уже тогда врачи предупреждали о вреде "сосательных конфет".

  2. В середине XX века стоматологи начали активно изучать влияние сахара на микрофлору полости рта.

  3. Термин "деминерализация эмали" впервые применили в 1960-х годах, описывая ранние стадии кариеса.

FAQ

Какие сладости меньше всего вредят зубам?
Шоколад и пастила без сахара, так как они быстро смываются слюной и не создают кислой среды.

Можно ли есть леденцы после чистки зубов?
Нет, лучше подождать несколько часов: сразу после чистки эмаль более уязвима к кислотам.

Как быстро нейтрализовать кислоту во рту?
Выпейте воду, съешьте кусочек сыра или пожуйте безсахарную жвачку — это восстановит уровень pH.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач скорой помощи Дарья Петрова рассказала, как распознать инсульт в первые минуты сегодня в 3:10
Инсульт не кричит — он шепчет: симптомы, которые легко принять за усталость

Узнайте, как инсульт маскируется под обычное недомогание и какие признаки помогают врачам распознать его за минуты — советы врача скорой помощи

Читать полностью » Диетолог Наталья Мизинова рассказала, из каких регионов безопаснее покупать рыбу сегодня в 2:12
Как выбрать рыбу, чтобы не отравиться: проверенные регионы и простые правила

Узнайте, почему не вся морская рыба одинаково полезна и какие регионы считаются самыми безопасными для вылова — советы врача-диетолога помогут сделать правильный выбор

Читать полностью » Как питание с морепродуктами помогает справиться с осенней усталостью и нехваткой витамина D сегодня в 1:42
Осенняя усталость уходит с тарелки: врач назвала продукты, которые работают лучше лекарств

Узнайте, какие продукты помогут пережить осень без усталости и простуд: врач объясняет, почему рыба и морепродукты — лучший источник энергии и витамина D.

Читать полностью » Эксперт Бузунов объяснил, почему физическая активность важнее таблеток при бессоннице сегодня в 0:36
Семь дней, которые меняют ночи: как вернуть крепкий сон без таблеток и медитаций

Узнайте, как всего за неделю вернуть себе крепкий и глубокий сон без таблеток: методика врача-сомнолога помогает восстановить биоритмы и снизить тревожность.

Читать полностью » Дерматолог Джошуа Зейхнер заявил, что бензоилпероксид остаётся золотым стандартом терапии акне вчера в 23:14
Бензоилпероксид под подозрением: стоит ли бояться кремов от прыщей

Лаборатория обвинила популярные средства от акне в канцерогенности. Но насколько реален риск и стоит ли выбрасывать кремы — разбираемся вместе с экспертами.

Читать полностью » Исследование: не количество, а продолжительность прогулок определяет здоровье сердца вчера в 23:14
Шаги есть, а пользы нет: почему счётчик на браслете нас обманывает

Новое исследование показало важность длительных прогулок для сердца: узнайте, как ритм ходьбы влияет на здоровье и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Читать полностью » Исследование: мРНК-вакцины от COVID-19 увеличивают выживаемость пациентов с раком легких и кожи вчера в 22:09
Вакцина от COVID оказалась союзником против рака: неожиданное открытие врачей

Ученые обнаружили, что мРНК-вакцины не только защищают от COVID-19, но и значительно повышают выживаемость пациентов с раком. Зачем это важно?

Читать полностью » Учёные напомнили, что седина связана со снижением активности меланоцитов, а не с процессом старения вчера в 22:07
Первые пряди в тридцать? Учёные уверяют: это не старение, а генетическая особенность

Почему волосы могут поседеть уже к тридцати и что с этим делать? Разбираемся в причинах, мифах и способах ухаживать за серебристыми прядями.

Читать полностью »

Новости
Еда
Блинные рулетики с сливочным сыром и икрой формируют из обжаренных блинов
Спорт и фитнес
Упражнения с резиновой лентой укрепляют пресс и спину — объяснила тренер Кристина Торде
Садоводство
Семена тыквы сохраняют всхожесть до пяти лет при правильном хранении — эксперты
Питомцы
Ветеринары: кошки не могут спуститься с дерева из-за анатомии когтей
Культура и шоу-бизнес
Вуди Харрельсон заявил, что не планирует возвращаться в сериал "Настоящий детектив"
Авто и мото
Работающий двигатель во время заправки может вызвать возгорание от искры
УрФО
В центре Екатеринбурга выявили подпольное производство алкоголя в кальян-баре — Общественная палата
Питомцы
Специалист по собакам: как выбрать ретривера в зависимости от уровня активности
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet