Экс-игрок "Локо" и сборной Украины призвал убивать мирное население в Курской области

Экс-игрок клуба "Локомотив" и национальной сборной Украины Александр Алиев заявил, что нужно уничтожать мирное население Курской области.
С таким призывом на видео 39-летний спортсмен обратился к украинским военным. Мирное население городов и сёл под Курском он назвал "эта нечисть".
Ранее мама националиста Алиева заявила, что перестала поддерживать связь с сыном после начала СВО.
"Он с нами не общается, мы с ним не общаемся…Может, его держат под автоматом и заставляют говорить слова всякие. У нас никакой связи нет для безопасности", — цитирует Марину Алиеву РБК спорт.
Родом футболист из Хабаровска, при этом его мама родом из Курска.
Фото: commons. wikimedia.org/Alexandr1991 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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