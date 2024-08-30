Экс-игрок "Локомотива" и сборной Украины Алиев считает, что мирное население нужно убивать под Курском

Экс-игрок клуба "Локомотив" и национальной сборной Украины Александр Алиев заявил, что нужно уничтожать мирное население Курской области.

С таким призывом на видео 39-летний спортсмен обратился к украинским военным. Мирное население городов и сёл под Курском он назвал "эта нечисть".

Ранее мама националиста Алиева заявила, что перестала поддерживать связь с сыном после начала СВО.

"Он с нами не общается, мы с ним не общаемся…Может, его держат под автоматом и заставляют говорить слова всякие. У нас никакой связи нет для безопасности", — цитирует Марину Алиеву РБК спорт.

Родом футболист из Хабаровска, при этом его мама родом из Курска.

Фото: commons. wikimedia.org/Alexandr1991 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).