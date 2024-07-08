Российское подразделение международной платежной системы American Express — Америкэн Экспресс Банк — инициировало процедуру ликвидации. Информация об этом появилась в базе данных СПАРК.

Согласно представленным сведениям, заявление о начале ликвидационного процесса было подано 4 июля 2024 года. Финансовые показатели организации за предыдущий год демонстрируют чистый убыток в размере более 90 миллионов рублей.

Этот шаг делает Америкэн Экспресс Банк первым иностранным финансовым учреждением, которое решило добровольно отказаться от лицензии вместо продажи своего бизнеса. Такая возможность была одобрена президентом России Владимиром Путиным в конце мая.

Решение о ликвидации связано с событиями, последовавшими за началом военной операции на Украине. American Express прекратил сотрудничество с российскими банками, попавшими под санкции, а затем полностью свернул свою деятельность в стране.

Осенью 2022 года был издан президентский указ, запрещающий продажу банков, принадлежащих иностранным владельцам из недружественных государств, без специального разрешения. В список вошли 45 финансовых организаций, включая Америкэн Экспресс Банк.

Несмотря на общую тенденцию, некоторые иностранные банки, такие как дочерние структуры австрийского Raiffeisen Bank, итальянского UniCredit и венгерского OTP Bank, продолжают функционировать в России. Кремль подчеркивает важность их деятельности для обслуживания зарубежных клиентов.

Эта ситуация отражает сложные процессы, происходящие в российском банковском секторе в условиях международных санкций и геополитической напряженности.

Фото: From Wikimedia Commons/ Jim.henderson