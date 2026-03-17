Монумент героическим защитникам Ленинграда
© commons.wikimedia.org by SadPetzl is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:39

Гранты как инструмент изменений: Ленинградская область расширяет возможности для общественных инициатив

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил пакет новых мер, направленных на развитие территориального общественного самоуправления. Соответствующее постановление, подготовленное региональным комитетом общественных коммуникаций, вступит в законную силу 18 марта текущего года. Новые правила расширяют доступ местных инициатив к государственному финансированию и упрощают административное сопровождение проектов. Ожидается, что такая поддержка позволит инициативным группам граждан активнее участвовать в обустройстве муниципальных территорий.

Финансовые инструменты поддержки

Ключевым изменением в региональной политике стало увеличение предельных размеров грантов для участников самоуправления. В рамках общих конкурсных отборов активисты теперь могут претендовать на получение субсидий в размере до 4 млн рублей, что существенно расширяет возможности реализации масштабных социальных проектов на местах.

Муниципальный этап отбора также получил обновленные условия финансирования. Теперь местные инициативы могут рассчитывать на получение до 500 тысяч рублей на реализацию своих идей, что должно стать стимулом для малых территориальных групп.

Эти меры напрямую дополняют общую стратегию региона по привлечению внебюджетных средств. Стоит отметить, что за 2025 год социально ориентированные некоммерческие организации области уже успели привлечь более 240 млн рублей, что заметно превышает показатели бюджетного финансирования, выделяемого из казны области.

Административные требования и отчетность

Новое постановление вводит строгий порядок подтверждения значимости проектов. Каждая инициатива должна пройти процедуру общественного обсуждения, а к пакету документов для подачи заявки на грант заявитель обязан приложить протоколы собраний, отчеты об опросах или скриншоты обсуждений с участием жителей.

Помимо финансовых вливаний, власти решили снизить операционную нагрузку на руководителей инициативных групп. Социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим в формате территориального общественного самоуправления, предоставят бесплатное бухгалтерское сопровождение на базе региональных ресурсных центров.

"Муниципальное управление должно опираться на прямой диалог с жителями, которые готовы брать на себя ответственность за локальные улучшения. Система грантов до 4 миллионов рублей — это серьезный ресурс, способный трансформировать облик поселений. Передача функций бухгалтерского обслуживания профессиональным центрам позволяет общественникам не отвлекаться на бюрократию. Таким образом, мы создаем рабочую архитектуру для развития инициатив на местах при максимальной прозрачности процессов".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Развитие сектора некоммерческих организаций

Поддержка общественных инициатив теперь приравнивается к мерам, ранее доступным исключительно социально ориентированным некоммерческим организациям. Унификация правил должна упростить взаимодействие между региональными властями и активными гражданами, делая процесс получения грантов более понятным и предсказуемым.

Председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен подчеркнула, что цель новых мер заключается в предоставлении жителям всех возможностей для воплощения идей. Внедрение данной системы призвано снять с инициативных граждан нагрузку, связанную с администрированием и учетом, позволяя им сфокусироваться непосредственно на проектной деятельности.

Власти рассчитывают, что такой подход позволит нарастить активность в каждом поселении области. Практика показала, что наличие структурированной системы помощи значительно повышает эффективность использования как бюджетных, так и привлеченных средств, направляемых на развитие инфраструктуры.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

