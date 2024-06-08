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8 июня объявлено днём траура по погибшим при обстрелах в ЛНР
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 11:47

8 июня объявлено днём траура по погибшим при обстрелах в ЛНР

8 июня назначен в ЛНР днём траура по погибшим в результате обстрелов ВСУ в Луганске, — Об этом сообщим в своём телеграм канале глава региона Леонид Пасченик.

"По всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Луганской Народной Республики и ее муниципальных образований", — сообщил он.

В этот день отменены все развлекательные программы, передачи и мероприятия.

Накануне, 7 июня, Вооружённые силы Украины нанесли удар по Луганску. В результате обстрела обрушился подъезд дома с первого по пятый этаж, а также были повреждены более десяти зданий и сооружений.

По последним данным, в результате удара погибли шесть человек, ещё 60 получили ранения.

Фото: Правительство Луганской Народной Республики в телеграм

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