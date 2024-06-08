8 июня назначен в ЛНР днём траура по погибшим в результате обстрелов ВСУ в Луганске, — Об этом сообщим в своём телеграм канале глава региона Леонид Пасченик.
"По всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Луганской Народной Республики и ее муниципальных образований", — сообщил он.
В этот день отменены все развлекательные программы, передачи и мероприятия.
Накануне, 7 июня, Вооружённые силы Украины нанесли удар по Луганску. В результате обстрела обрушился подъезд дома с первого по пятый этаж, а также были повреждены более десяти зданий и сооружений.
По последним данным, в результате удара погибли шесть человек, ещё 60 получили ранения.
Фото: Правительство Луганской Народной Республики в телеграм
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