Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:26

Экспорт СПГ рухнул на 18%: что случилось на "Ямал СПГ" и при чём тут Китай

Навигация по восточному сектору Севморпути 2025 года официально закрыта — аналитики Kpler

В компании "Ямал СПГ" завершили отгрузку последней партии сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути в этом сезоне. Таким образом, навигация по восточному маршруту Севморпути 2025 года официально закрыта.

Снижение отгрузок и причины

В этом году отгрузки с завода НОВАТЭКа оказались ниже прошлогодних показателей.

"Завод "Ямал СПГ" НОВАТЭКа отправил в Китай последнюю партию СПГ в этом сезоне — навигация по восточному сектору Севморпути 2025 года окончена", — сообщает газета со ссылкой на аналитиков бельгийской компании Kpler.

По итогам 2025 года объём экспорта СПГ снизился на 18% и составил 1,96 млн тонн. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года было отправлено 35 партий газа, а в 2025-м — 28 партий.

"Снижение объясняется летними ремонтными работами на заводе", — поясняет источник.

Каковы результаты других проектов?

Закрыли навигационный сезон и на другом заводе ямальской корпорации — "Арктик СПГ-2". Несмотря на блокирующие санкции США, экспорт с этого предприятия в Китай составил около 840 тысяч тонн.

