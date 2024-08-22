Лыжники сборной Южной Кореи погибли в ДТП

Три члена сборочной Юной Кореи по лыжным гонкам погибли в ДТП

Два спортсмена и тренер сборной Южной Кореи по лыжным гонкам погибли в результате ДТП в районе горы Кука в Новой Зеландии.

Один спортсмен и водитель находятся в критическом состоянии в больнице. Они получили серьезные травмы, пишет РИА Новости Спорт.

Авария произошла 21 августа рядом с городом Джеральдин. Лыжники вместе со своими тренерами ехали с тренировки и попали в ДТП с участием двух автомобилей. В настоящее время выясняются причины произошедшей аварии.

Фото: flickr. com/Nicolas Raymond from Bethesda, Maryland, USA (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).