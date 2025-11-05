Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:43

Свердловчанам прибавят к минимуму: что изменится в кошельках после Нового года

В Свердловской области с нового года установят прожиточный минимум 20 438 рублей для трудоспособных граждан

С 1 января 2026 года свердловчан ждёт увеличение прожиточного минимума. Региональные власти подтвердили: показатель вырастет на 6,8% и составит 18 750 рублей на душу населения.

Новые цифры

По данным департамента информполитики, с начала нового года прожиточный минимум установят на следующих уровнях:

  • для трудоспособных граждан — 20 438 рублей;

  • для пенсионеров — 16 125 рублей;

  • для детей — 18 188 рублей в месяц.

"В денежном выражении величина прожиточного минимума с 1 января на душу населения составит 18 тысяч 750 рублей. Для трудоспособного населения — 20 438 рублей, для пенсионеров — 16 125 рублей, для детей — 18 188 рублей в месяц", — уточнили в ДИПе.

Почему это важно

Губернатор региона Денис Паслер отметил, что прожиточный минимум напрямую влияет на размер социальных выплат. После индексации автоматически повысятся пособия на детей до трёх лет, а также выплаты при рождении и воспитании ребёнка.

По сути, рост этого показателя — сигнал для множества семей, которые смогут рассчитывать на чуть большую поддержку со стороны государства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости инфекциями в Курганской области вчера в 4:46
Инфекции сдались: в Курганской области зафиксировано резкое снижение заболеваемости

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости в Курганской области: инфекций стало меньше на 17%, групповых вспышек кишечных заболеваний не зафиксировано.

Читать полностью » Дефицит бюджета Кургана почти удвоился и превысил миллиард рублей вчера в 3:36
Дефицит больше миллиарда: в Кургане приняли главный бюджет с минусом

Дефицит бюджета Кургана на 2025 год превысил один миллиард рублей. Доходы выросли за счёт субсидий, но расходы увеличились ещё сильнее — на ЖКХ, образование и экономику.

Читать полностью » Курганская область признана регионом с наименьшим числом врачей скорой помощи в России вчера в 2:26
Самый нездоровый парадокс: регион с ЗОЖ в топе оказался последним по количеству врачей скорой

Курганская область оказалась последней в России по числу врачей скорой помощи — всего 0,09 на 10 тысяч человек. Из-за нехватки кадров ожидание бригады растягивается до восьми часов.

Читать полностью » Опрос: жители Курганской области заводят второго ребёнка не из-за денег вчера в 1:17
Не деньги решают: почему родители заводят второго ребёнка — ответ удивил даже власти

Жители Курганской области считают, что решение о рождении второго ребёнка зависит не от денег, а от уверенности в себе, партнёре и уровне медицины. Опрос представил Андрей Алексеев.

Читать полностью » Челябинская область вошла в топ-5 регионов России по развитию некоммерческого сектора вчера в 0:26
Не только металл, но и милосердие: Южный Урал стал образцом развития гражданского общества

Челябинская область заняла четвёртое место в рейтинге «Регион-НКО». Власти отмечают рост поддержки некоммерческих организаций и активность жителей Южного Урала.

Читать полностью » Цена картофеля в Челябинской области выросла до 65 рублей за килограмм 03.11.2025 в 23:22
Покупать мешками — или платить в три раза больше: где искать дешёвую картошку в ноябре

В Челябинской области картофель подорожал: оптовые цены начинаются с 20 рублей, а частные продавцы просят до 65 за килограмм. Некоторые предлагают редкие сорта по 100 рублей.

Читать полностью » Учёные из Челябинска разработали технологию, которая продлит срок службы дорог до 25 лет 03.11.2025 в 22:26
Дороги без ям на 25 лет: на Урале придумали, как навсегда забыть про ремонты

Учёные ЮУрГУ испытали технику, которая уплотняет грунт на глубину свыше трёх метров. Новая технология обещает продлить срок службы дорог до 25 лет без капитального ремонта.

Читать полностью » МВД: в Челябинской области одобрена только одна из десяти заявок на временное проживание 03.11.2025 в 21:16
Один из десяти: миграционная комиссия в Челябинске резко сократила число разрешений на проживание

В Челябинской области из десяти заявок на временное проживание одобрили лишь одну. МВД сообщило, что большая часть квот остаётся невостребованной, а общероссийские лимиты сокращены.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Максимальная нагрузка на большинство стандартных крышных багажников составляет от 50 до 75 кг
Наука
В Дорсете обнаружено третье захоронение молодой женщины с признаками насильственной смерти
Наука
Nutritional Neuroscience: добавление оливкового масла extra virgin улучшает метаболизм и снижает вес
Дом
Глицерин снижает оседание пыли на 60 % и предотвращает появление разводов на окнах
Еда
Ананас вошёл в список самых универсальных продуктов современной кухни
Авто и мото
Замена антифриза водой увеличивает риск перегрева двигателя на 60 %
Туризм
В Шри-Ланке снова разрешили получать визу по прибытии — новые правила въезда для россиян
Спорт и фитнес
Планка укрепляет мышцы и выравнивает осанку: эксперты описали технику и ошибки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet