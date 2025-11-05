Свердловчанам прибавят к минимуму: что изменится в кошельках после Нового года

С 1 января 2026 года свердловчан ждёт увеличение прожиточного минимума. Региональные власти подтвердили: показатель вырастет на 6,8% и составит 18 750 рублей на душу населения.

Новые цифры

По данным департамента информполитики, с начала нового года прожиточный минимум установят на следующих уровнях:

для трудоспособных граждан — 20 438 рублей ;

для пенсионеров — 16 125 рублей ;

для детей — 18 188 рублей в месяц.

"В денежном выражении величина прожиточного минимума с 1 января на душу населения составит 18 тысяч 750 рублей. Для трудоспособного населения — 20 438 рублей, для пенсионеров — 16 125 рублей, для детей — 18 188 рублей в месяц", — уточнили в ДИПе.

Почему это важно

Губернатор региона Денис Паслер отметил, что прожиточный минимум напрямую влияет на размер социальных выплат. После индексации автоматически повысятся пособия на детей до трёх лет, а также выплаты при рождении и воспитании ребёнка.

По сути, рост этого показателя — сигнал для множества семей, которые смогут рассчитывать на чуть большую поддержку со стороны государства.