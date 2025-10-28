Жить на Севере — дорого, но по-честному: ЯНАО установил новый прожиточный минимум

В Ямало-Ненецком автономном округе с 1 января 2026 года вступит в силу новое постановление о величине прожиточного минимума. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте окружных властей, прожиточный минимум на душу населения составит 25 946 рублей.

Подробности постановления

"Установить с 01 января 2026 года величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на душу населения — 25 946 рублей. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года и действует по 31 декабря 2026 года", — говорится в документе, опубликованном 24 декабря.

Для разных категорий граждан установлены отдельные значения:

трудоспособное население - 28 281 рубль,

пенсионеры - 22 314 рублей,

дети - 25 168 рублей.

Зачем это нужно

Прожиточный минимум используется для расчёта социальных пособий, субсидий и мер поддержки, включая выплаты малообеспеченным семьям, компенсации и индексации региональных льгот. Его ежегодно пересматривают с учётом инфляции и изменений потребительской корзины.

Контекст

ЯНАО традиционно входит в число регионов с наивысшим уровнем прожиточного минимума в России, что связано с особыми климатическими условиями, высокой стоимостью доставки товаров и общим уровнем заработных плат. Новый показатель будет действовать до конца 2026 года и станет ориентиром для расчёта региональных выплат и социальных программ.