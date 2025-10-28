Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 17:17

Жить на Севере — дорого, но по-честному: ЯНАО установил новый прожиточный минимум

Прожиточный минимум в ЯНАО на 2026 год установлен на уровне 25 946 рублей

В Ямало-Ненецком автономном округе с 1 января 2026 года вступит в силу новое постановление о величине прожиточного минимума. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте окружных властей, прожиточный минимум на душу населения составит 25 946 рублей.

Подробности постановления

"Установить с 01 января 2026 года величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на душу населения — 25 946 рублей. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года и действует по 31 декабря 2026 года", — говорится в документе, опубликованном 24 декабря.

Для разных категорий граждан установлены отдельные значения:

  • трудоспособное население - 28 281 рубль,

  • пенсионеры - 22 314 рублей,

  • дети - 25 168 рублей.

Зачем это нужно

Прожиточный минимум используется для расчёта социальных пособий, субсидий и мер поддержки, включая выплаты малообеспеченным семьям, компенсации и индексации региональных льгот. Его ежегодно пересматривают с учётом инфляции и изменений потребительской корзины.

Контекст

ЯНАО традиционно входит в число регионов с наивысшим уровнем прожиточного минимума в России, что связано с особыми климатическими условиями, высокой стоимостью доставки товаров и общим уровнем заработных плат. Новый показатель будет действовать до конца 2026 года и станет ориентиром для расчёта региональных выплат и социальных программ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Югре зафиксирован крупный улов: щука весом 13,7 кг поймана на Северной Сосьве сегодня в 9:46
Щука на 13,7 кг — без эхолота и понтов: как рыбак с удочкой вытащил монстра из Сосьвы

Рыбак из Перми поймал на Северной Сосьве щуку весом почти 14 кг. Почему этот улов стал сенсацией и что говорят рыбаки о нынешнем сезоне?

Читать полностью » В Югре до конца года откроют 62 ледовые переправы и 56 зимников протяжённостью 2,4 тыс. км сегодня в 8:36
До конца декабря — 2 464 километра зимы: Югра готовит дороги по льду и морозу

В Югре к 25 декабря откроют 62 ледовые переправы и 56 зимников. Когда начнут работать маршруты разной грузоподъёмности и какие дороги станут ключевыми?

Читать полностью » Тюменьстат сообщил о росте цен в ХМАО: бензин +11%, медикаменты +8%, алкоголь +9% сегодня в 7:46
Морепродукты, лекарства и отдых за границей: в Югре дорожает всё, что радует

В Югре бензин подорожал на 11%, а вместе с ним — лекарства, алкоголь и морепродукты. Какие товары подешевели и что это значит для жителей округа?

Читать полностью » В Югре завершён сезон прямых авиарейсов в Абхазию — перевезено более тысячи пассажиров сегодня в 6:56
Купальный сезон закрыт — самолёты домой: как Югра простилась с югом

Сезон прямых авиарейсов между Югрой и Абхазией завершён: маршрутом воспользовались более тысячи пассажиров. Когда ждать возобновления полётов?

Читать полностью » Почётные звания нефтяников в Югре: кто может получить и как оформляется награда сегодня в 5:56
Награды, которые не покупают: как в Югре выбирают достойнейших в нефтянке

В Югре звание «Почётный нефтяник» — это не просто награда. Как его присуждают, кто может стать обладателем и почему для жителей округа оно имеет особый смысл?

Читать полностью » Врач из Сургута Ольга Самойлова признана лучшей на Всероссийском конкурсе врачей 2025 года сегодня в 4:46
40 пациентов в день и ни одного шанса болезни: как Самойлова стала легендой Югры

Врач из Сургута Ольга Самойлова признана лучшей в России. Чем она заслужила всероссийское признание и почему её история вдохновляет медицинское сообщество?

Читать полностью » В Сургуте школьники участвуют в выборе блюд для столовой — возвращены молочные каши сегодня в 3:36
Школьники вернули кашу в меню: в Сургуте дети теперь сами решают, что будет на завтрак

В сургутских школах меню теперь формируют с участием детей и родителей. По просьбам учеников в рацион вернули молочные каши — и это только начало изменений.

Читать полностью » Роспотребнадзор выявил нарушения в школьных столовых Югры — проверено 60 учреждений сегодня в 2:26
Порции тают, температура гуляет: в школьных столовых Югры нашли тревожные отклонения

Роспотребнадзор проверил питание в школах Югры: нарушения нашли почти в каждой пятой. Какие отклонения зафиксировали и какие меры уже приняты?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Севооборот для моркови сохраняет урожайность и предотвращает накопление болезней в почве — агрономы
Красота и здоровье
Исследования: чеснок и куркума помогают поддерживать здоровье сосудов при повышенном давлении
Наука
Чакмур: в Турции нашли бронзовый бюст Исиды в древнем римском некрополе
Садоводство
Пересушенная почва возвращает водопроницаемость после разрыхления и полива снизу
ПФО
В Пензе проверят работу городских маршрутов после жалоб жителей — Минстрой
Наука
Профессор Свеннинг: древние люди активно меняли ландшафт Европы задолго до появления земледелия
Еда
Эксперты советуют хранить открытую томатную пасту в стерильной банке или замораживать — до 6 месяцев без потери вкуса
Питомцы
Сотрудники заповедника в Кении помогли зебре адаптироваться с помощью полосатого пальто
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet