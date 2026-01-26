Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Современный интерьер с природными акцентами
© Pravda.Ru by Анастасия Кузнецова is licensed under Public domain
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 9:51

Уют не появляется сам по себе: в гостиной всё портит одна вещь, о которой забывают чаще всего

Гостиная может выглядеть аккуратно и даже модно, но при этом оставаться холодной и неуютной. Часто причина скрывается не в цвете стен или декоре, а в одном базовом элементе, который задаёт настроение всему пространству. Именно с него дизайнеры советуют начинать любые изменения. Об этом сообщает издание The Spruce.

С чего начать обновление гостиной

Если пространство кажется негармоничным, специалисты рекомендуют первым делом оценить диван. Его размер и состояние напрямую влияют на восприятие комнаты и общий баланс. Слишком крупная модель может визуально "съедать" площадь, а маленькая — создавать ощущение незавершённости интерьера.

"Самая частая ошибка, которую я вижу в гостиных, — это секционный диван или софа, не подходящие по размеру пространству. Либо старый, изношенный диван, который тянет всё оформление вниз", — говорит дизайнер интерьеров Пегги Хаддад.

По её словам, правильно подобранный диван задаёт пропорции, поддерживает симметрию и формирует комфортную логику пространства.

Когда диван можно не менять

Если диван хорошо вписывается в комнату и остаётся в достойном состоянии, менять его необязательно. В этом случае дизайнеры советуют обратить внимание на ковёр — элемент, который способен быстро и заметно обновить гостиную. Он объединяет мебель, задаёт границы зоны отдыха и делает пространство цельным.

"Ковёр задаёт цветовую палитру, стиль и визуальные границы комнаты. Новый ковёр правильного размера, обычно больше, чем люди ожидают, полностью перезапускает интерьер", — отмечает Пегги Хаддад.

Этот приём особенно полезен в помещениях, где нарушены пропорции или мебель перегружает пространство, например, когда крупный диван визуально уменьшает гостиную.

Почему ковёр даёт быстрый эффект

Дизайнер Валери Дарден считает ковёр одним из самых эффективных инструментов обновления интерьера. Он стоит дешевле новой мебели, но способен кардинально изменить восприятие комнаты за короткое время.

"Ковёр не только фиксирует расстановку мебели, но и добавляет текстуру, уют и тепло, что сразу поднимает уровень пространства", — объясняет Валери Дарден.

Важно выбирать модель, которая поддерживает стиль интерьера — современный, классический или бохо, и не экономить на размере.

Размер и бюджет

Одна из самых частых ошибок — слишком маленький ковёр. При большем бюджете стоит рассмотреть ковры ручной работы, которые добавляют интерьеру глубину и служат десятилетиями.

Что оставить напоследок

Валери Дарден рекомендует не спешить с покупкой нового дивана, если нет возможности вложиться в качественную модель. Временным решением может стать чехол, который обновит внешний вид мебели. Пегги Хаддад также отмечает, что освещение и оформление окон часто недооценивают, хотя именно они формируют атмосферу. Особенно заметный эффект даёт приём с многослойным освещением вместо одного верхнего света.

Журнальные и приставные столики дизайнеры советуют менять в последнюю очередь: сочетание разных фактур и оттенков дерева сегодня выглядит актуально и делает интерьер более живым.

В итоге обновление гостиной не всегда требует ремонта или больших вложений. Достаточно начать с ключевых элементов — дивана, ковра и света, которые формируют уют и задают характер пространству.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.

