Ирина Полякова Опубликована сегодня в 1:21

Гостиная кажется меньше и грязнее, чем есть на самом деле: виноваты привычные предметы

Гостиная может выглядеть аккуратной только на первый взгляд, но именно в этом пространстве беспорядок накапливается быстрее всего. Причина не всегда в количестве вещей — чаще дело в том, как и где они хранятся. Профессиональные организаторы уверены: есть несколько типичных ошибок, которые почти гарантированно превращают комнату в хаотичную зону. Об этом сообщает издание The Spruce.

Дисбаланс между открытым и закрытым хранением

Гостиной необходим продуманный баланс между открытыми и закрытыми системами хранения. Когда его нет, пространство перегружается визуальными деталями, а интерьер теряет ощущение лёгкости. Открытые полки удобны, но при избытке предметов они быстро превращаются в источник визуального шума.

Профессиональный организатор Лаура Каттано отмечает, что большинство повседневных вещей лучше убирать в закрытые шкафы и ящики. Книги, канцелярия, провода и технические аксессуары могут быть под рукой, но не обязаны постоянно находиться на виду.

"Открытые полки должны быть заполнены декоративными предметами и вещами, которые создают нужную атмосферу", — говорит Лаура.

Отсутствие закреплённых мест для вещей

Ещё одна распространённая причина беспорядка — отсутствие постоянного места для предметов, которыми пользуются ежедневно. Если вещь неудобно убирать, она почти всегда остаётся на поверхности и постепенно формирует ощущение хаоса.

Эксперт советует пересмотреть, какие предметы действительно нужны именно в гостиной, а какие можно перенести в другие зоны дома. Похожие проблемы возникают и в других помещениях — например, когда прихожая незаметно превращается в склад.

"Если вещи хранятся неудобно, они почти неизбежно остаются на виду", — объясняет Лаура Каттано.

Переполненные системы хранения

Даже при наличии шкафов и корзин гостиная может выглядеть захламлённой, если системы хранения переполнены. Ящики, из которых выпадают вещи, и полки без свободного пространства создают ощущение постоянного беспорядка.

Каттано рекомендует регулярно пересматривать содержимое гостиной. Избавление от ненужных предметов или замена мебели на более вместительную помогает вернуть пространству функциональность и снижает визуальную нагрузку.

Неорганизованные провода и кабели

Современная гостиная редко обходится без техники, а значит — без проводов. Оставленные на виду кабели создают ощущение неаккуратности даже в ухоженном интерьере и отвлекают внимание.

Скрытая прокладка проводов за мебелью, кабель-каналы или отдельная зона для зарядных устройств заметно упрощают визуальное восприятие комнаты.

"Спрятанные провода значительно уменьшают визуальный беспорядок", — отмечает Лаура Каттано.

Вещи, которые копятся годами

Особенно незаметным становится беспорядок из вещей, которые долго лежат на одном месте. Старые журналы, настольные игры или декоративные мелочи постепенно перестают замечаться, хотя продолжают занимать пространство.

Эксперт советует периодически смотреть на гостиную свежим взглядом. Такой подход помогает понять, какие предметы действительно нужны, а какие лишь усиливают визуальный шум — из-за него дом может утомлять даже без явных причин.

"Мы часто не замечаем вещи, которые лежат слишком долго и давно утратили смысл", — говорит Лаура Каттано.

Гостиная остаётся комфортной, когда каждая вещь в ней оправдана и имеет своё место. Регулярный пересмотр хранения и отказ от лишнего помогают поддерживать порядок без постоянной уборки и ощущения перегруженности пространства.

Автор Ирина Полякова
Ирина Полякова — эксперт по клинингу, образование в товароведении, опыт 15 лет. Специалист по системам уборки, эко-технологиям и уходу за интерьером.

