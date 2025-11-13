Живут только сегодняшним днём: что на самом деле скрывают Биберы от публики

Хейли Бибер вновь оказалась в центре внимания: модель и бизнесвумен рассказала о своих взглядах на брак с Джастином Бибером в новом интервью для журнала GQ. Публикации сопровождают эффектные фотосессии, но главное — это редкий личный комментарий Хейли о семейной жизни, который дал повод поклонникам по-новому взглянуть на пару.

Жизнь одним днем

Хейли призналась, что не строит долгосрочных планов с Джастином, предпочитая сосредоточиться на настоящем.

"Мы просто живем сегодняшним днем", — прокомментировала Хейли свой брак с певцом в интервью.

Такой подход помогает звездам оставаться максимально искренними и спокойными, несмотря на интенсивный график и постоянное внимание публики. Важно отметить, что пара тщательно подходит к тому, что демонстрирует в социальных сетях: личная жизнь частично остается вне зоны публичного внимания.

"Мы оба очень заботимся о нашем сыне, и я не думаю, что это когда-нибудь изменится. Но наша жизнь — это наша жизнь, и она действительно публична <…>. Но сейчас мне очень комфортно: чем-то мы делимся с публикой, а чем-то — нет", — пояснила модель.

История отношений

Джастин и Хейли Бибер впервые официально заключили брак в здании суда Манхэттена в сентябре 2018 года, после стремительного 12-недельного романа. Спустя семь месяцев, 30 сентября 2019 года, пара отпраздновала "вторую свадьбу", обменявшись клятвами в более торжественной обстановке.

В 2024 году Хейли родила сына Джека Блюза, что стало важным событием в жизни молодой семьи.

Слухи и общественный интерес

Летом 2025 года появились слухи о возможном расставании пары. Поклонники беспокоились о состоянии Джастина и внимательно следили за действиями Хейли, особенно когда она появилась на публике без обручального кольца. Позже кольцо снова вернулось на палец модели, что слегка успокоило общественность.

