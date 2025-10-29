Живут у океана, едят манго и не напрягаются: как россияне выживают на 80 тысяч

Российский тревел-блогер поделился своим опытом жизни за границей и назвал три страны, где можно жить достойно, имея доход около 80 тысяч рублей в месяц. В своём блоге на платформе "Дзен" он описал, как изменилась покупательная способность этой суммы за пределами России и какие направления позволяют поддерживать комфортный уровень жизни даже при скромных доходах.

"В России на 80 тысяч такой жизни уже не видать", — отметил автор.

Где можно жить достойно при небольшой зарплате

По словам блогера, при среднем месячном доходе в 80 тысяч рублей можно без особых ограничений чувствовать себя комфортно в трёх странах — Вьетнаме, Индонезии (Бали) и Индии (Гоа).

1. Вьетнам: баланс комфорта и доступности

Первым в списке автор назвал Вьетнам, который он считает лучшим вариантом для тех, кто ищет недорогую, но качественную жизнь у моря. Особенно выгодными он назвал курорты Нячанг, Дананг, Муйне и Вунгтау.

По его расчётам, месячный бюджет выглядит так:

аренда жилья — около 30 000 ₽ ,

аренда скутера — 10 000 ₽ ,

питание — 23 000 ₽ ,

прочие расходы — 15 000 ₽.

При этом блогер отметил, что уровень бытового комфорта во Вьетнаме заметно выше, чем в российских провинциальных городах: в большинстве квартир есть кондиционеры, бассейны и стабильный интернет.

Кроме того, местные жители отличаются доброжелательностью, а продукты и уличная еда — свежестью и доступностью.

"Во Вьетнаме можно жить у моря, есть морепродукты и ни в чём себе не отказывать — всё это на деньги, которые в России хватили бы лишь на съём однушки и коммуналку", — отмечает блогер.

2. Индонезия: Бали для простых, но не бедных

Следующим направлением стал остров Бали в Индонезии. Несмотря на растущие цены, автор утверждает, что при грамотном подходе к расходам жить здесь можно на те же 80 тысяч рублей.

Особенно выгодно, если арендовать жильё не в туристических зонах вроде Чангу и Семиньяка, а в более спокойных районах — например, в Сануре или Убуде. Там можно снимать комнату или небольшой домик за 35-40 тысяч рублей, арендовать байк за 8-10 тысяч и питаться на 25-30 тысяч в месяц.

Блогер отмечает, что главные преимущества Бали — высокое качество жизни при тропическом климате и сообщество русскоязычных экспатов, которое помогает быстро адаптироваться.

"На Бали чувствуешь себя спокойно: океан рядом, люди дружелюбные, инфраструктура для фрилансеров отличная. И всё это за сумму, которую в Москве легко можно потратить на одну аренду", — пишет он.

3. Гоа, Индия: минимальные расходы и простая жизнь

Третьим вариантом блогер назвал Гоа - индийский штат, популярный среди тех, кто ищет максимальную экономию. Он предупреждает, что Гоа подойдёт не всем: уровень сервиса ниже, чем во Вьетнаме или на Бали, а климат — жарче и влажнее.

Тем не менее, стоимость жизни здесь самая низкая. По его подсчётам, даже с доходом в 55 тысяч рублей в месяц можно покрыть базовые нужды — снять жильё, арендовать мопед и питаться свежими фруктами и местной кухней.

"Если говорить чисто про деньги — здесь можно жить дешевле всего", — подчеркнул блогер.

Сравнение тёплых стран по расходам

Страна Город / Регион Минимальный месячный бюджет Ключевые плюсы Вьетнам Нячанг, Дананг, Муйне ~80 000 ₽ Комфорт, морепродукты, дружелюбные жители Индонезия Бали ~80 000 ₽ Красивая природа, развитая инфраструктура Индия Гоа ~55 000 ₽ Самые низкие цены, спокойная атмосфера

Почему за границей дешевле жить

Автор отмечает несколько причин, почему зарплата, считающаяся скромной по российским меркам, в Азии обеспечивает достойный уровень жизни:

Дешевое жильё. Даже апартаменты с кондиционером и кухней на побережье стоят в 2-3 раза меньше, чем в крупных российских городах. Низкая стоимость питания. Местные рынки и кафе предлагают свежие продукты и блюда по минимальным ценам. Отсутствие сезонных расходов. Нет необходимости тратиться на зимнюю одежду, отопление и коммунальные платежи. Дешёвый транспорт. Байк заменяет автомобиль, а бензин стоит в несколько раз дешевле.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ориентироваться на цены в туристических зонах.

• Последствие: расходы могут вырасти вдвое.

• Альтернатива: выбирать местные районы или снимать жильё на длительный срок.

• Ошибка: не учитывать страховку и визовые расходы.

• Последствие: неожиданные траты при обращении к врачу или продлении визы.

• Альтернатива: заранее оформить страховку и уточнить визовые правила.

• Ошибка: жить без запаса денег.

• Последствие: сложность при экстренных ситуациях.

• Альтернатива: иметь "подушку безопасности" хотя бы в размере одной месячной суммы.

А что если работать удалённо

Блогер отмечает, что в эпоху фриланса всё больше россиян выбирают жизнь в странах с низкими расходами. Даже при относительно небольшом доходе можно позволить себе жильё у океана, ежедневные прогулки, фрукты и свободное время.

Удалённая работа в сочетании с низкими тратами создаёт эффект "качественной эмиграции”, когда уровень жизни выше, чем дома, а стресс — ниже.

Плюсы и минусы жизни в дешёвых странах

Плюсы Минусы Тёплый климат круглый год Высокая влажность и сезон дождей Дешёвое жильё и питание Сложности с медициной Дружелюбные местные жители Культурные различия и бытовые мелочи Возможность работать удалённо Ограниченные визовые сроки Низкие расходы на транспорт и коммунальные услуги Сложности адаптации поначалу

Часто задаваемые вопросы

Нужна ли виза во Вьетнам, Индонезию и Индию?

Да, но оформить её просто — обычно это электронная виза на 30-90 дней.

Можно ли работать в этих странах легально?

Фрилансеры работают удалённо на зарубежные проекты — это не считается трудоустройством на местной территории.

Сколько стоит страховка на месяц?

В среднем от 2 000 до 3 500 рублей, в зависимости от страны и покрытия.

Какой интернет лучше для работы?

На Бали и во Вьетнаме — стабильный оптоволоконный, в Индии скорость ниже, но есть мобильные тарифы с безлимитом.

Можно ли прожить там с ребёнком?

Да, но нужно учитывать медицинские и образовательные расходы — во Вьетнаме и на Бали есть русские школы.

Мифы и правда

Миф: за границей всё дороже, чем в России.

Правда: в Азии можно жить в 2-3 раза дешевле при том же уровне комфорта.

Миф: 80 тысяч рублей — слишком мало для эмиграции.

Правда: в некоторых странах этого достаточно для спокойной жизни и накоплений.

Миф: климат в Азии невыносимый.

Правда: большинство туристических регионов имеют умеренный тропический климат, к которому легко адаптироваться.

Исторический контекст

Интерес россиян к жизни в Азии заметно вырос после 2020 года, когда удалённая работа стала нормой. Вьетнам, Бали и Гоа превратились в популярные направления для "долгого отдыха" - не только среди блогеров, но и среди IT-специалистов, преподавателей и фрилансеров.

Сегодня эти регионы называют "новыми точками притяжения цифровых кочевников", где можно позволить себе гораздо больше, чем дома, при тех же доходах.