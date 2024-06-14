Восточное управление Ливии, которое работает на востоке государства, предлагает Российской Федерации возведение нефтегазоперерабатывающих заводов на прибрежье Средиземного моря в своей стране, заявил Али ас-Саиди аль-Каиди, министр инвестиций этого управления, передает РИА Новости.



"Мы обращаемся к российским властям с предложением возведения нефтегазоперерабатывающих заводов на прибрежной зоне Ливии, особенно учитывая запрет на российскую нефть. Мы готовы перерабатывать нефтепродукты и реализовывать их вместо нефти сырой добычи", — подчеркнул министр.



Он также отметил, что "Ливия открыта для инвестиций и сотрудничества с российскими фирмами в любой отрасли".



Новые антироссийские санкции, объявленные в среду американским министерством финансов, затрагивают разнообразные области: научную, оборонную, финансовую, энергетическую, а также общественную.



Вашингтон запрещает предоставление услуг в разработке программного обеспечения и информационных технологиях любым лицам на территории Российской Федерации.



Соединенные Штаты также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми учреждениями, включая Сбербанк и ВТБ.



В Российской Федерации неоднократно заявляли, что страна сможет справиться с санкционным давлением, начатым Западом несколько лет назад и постоянно усиливающимся.



В Москве подчеркивали, что Западу не хватает смелости признать неэффективность санкций против России.



В самых разных западных странах в разное время высказывались мнения о неэффективности антироссийских санкций.



Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее отмечал, что стратегия Запада направлена на сдерживание и ослабление России, а санкции нанесли серьезный удар всей мировой экономике.



По его мнению, основная цель Запада — ухудшить жизнь множества людей.

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