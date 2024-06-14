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Ливия предлагает совместные проекты России
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:20

Ливия предлагает совместные проекты России

Восточное управление Ливии, которое работает на востоке государства, предлагает Российской Федерации возведение нефтегазоперерабатывающих заводов на прибрежье Средиземного моря в своей стране, заявил Али ас-Саиди аль-Каиди, министр инвестиций этого управления, передает РИА Новости.

"Мы обращаемся к российским властям с предложением возведения нефтегазоперерабатывающих заводов на прибрежной зоне Ливии, особенно учитывая запрет на российскую нефть. Мы готовы перерабатывать нефтепродукты и реализовывать их вместо нефти сырой добычи", — подчеркнул министр.

Он также отметил, что "Ливия открыта для инвестиций и сотрудничества с российскими фирмами в любой отрасли".

Новые антироссийские санкции, объявленные в среду американским министерством финансов, затрагивают разнообразные области: научную, оборонную, финансовую, энергетическую, а также общественную.

Вашингтон запрещает предоставление услуг в разработке программного обеспечения и информационных технологиях любым лицам на территории Российской Федерации.

Соединенные Штаты также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми учреждениями, включая Сбербанк и ВТБ.

В Российской Федерации неоднократно заявляли, что страна сможет справиться с санкционным давлением, начатым Западом несколько лет назад и постоянно усиливающимся.

В Москве подчеркивали, что Западу не хватает смелости признать неэффективность санкций против России.

В самых разных западных странах в разное время высказывались мнения о неэффективности антироссийских санкций.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее отмечал, что стратегия Запада направлена на сдерживание и ослабление России, а санкции нанесли серьезный удар всей мировой экономике.

По его мнению, основная цель Запада — ухудшить жизнь множества людей.

Фото: web.archive.org/Mujaddara (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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