Восточное управление Ливии, которое работает на востоке государства, предлагает Российской Федерации возведение нефтегазоперерабатывающих заводов на прибрежье Средиземного моря в своей стране, заявил Али ас-Саиди аль-Каиди, министр инвестиций этого управления, передает РИА Новости.
"Мы обращаемся к российским властям с предложением возведения нефтегазоперерабатывающих заводов на прибрежной зоне Ливии, особенно учитывая запрет на российскую нефть. Мы готовы перерабатывать нефтепродукты и реализовывать их вместо нефти сырой добычи", — подчеркнул министр.
Он также отметил, что "Ливия открыта для инвестиций и сотрудничества с российскими фирмами в любой отрасли".
Новые антироссийские санкции, объявленные в среду американским министерством финансов, затрагивают разнообразные области: научную, оборонную, финансовую, энергетическую, а также общественную.
Вашингтон запрещает предоставление услуг в разработке программного обеспечения и информационных технологиях любым лицам на территории Российской Федерации.
Соединенные Штаты также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми учреждениями, включая Сбербанк и ВТБ.
В Российской Федерации неоднократно заявляли, что страна сможет справиться с санкционным давлением, начатым Западом несколько лет назад и постоянно усиливающимся.
В Москве подчеркивали, что Западу не хватает смелости признать неэффективность санкций против России.
В самых разных западных странах в разное время высказывались мнения о неэффективности антироссийских санкций.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее отмечал, что стратегия Запада направлена на сдерживание и ослабление России, а санкции нанесли серьезный удар всей мировой экономике.
По его мнению, основная цель Запада — ухудшить жизнь множества людей.
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