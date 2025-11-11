Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Исследование гормоночувствительной липазы
Исследование гормоночувствительной липазы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 4:46

300 доз спермы из США и Канады: как искусственное осеменение изменит Урал

В Екатеринбург доставили сперму племенных быков для искусственного осеменения

В Екатеринбург было доставлено 300 доз спермы племенных быков из США и Канады. Этот биоматериал будет использован на сельскохозяйственных предприятиях Свердловской и Тюменской областей, сообщается в пресс-службе Россельхознадзора.

Особенности транспортировки и хранения

Сперма племенных быков транспортируется в сосудах Дьюара, предназначенных для длительного хранения при пониженной температуре, что обеспечивает безопасность и сохранность биоматериала. Он находится в замороженном виде, что позволяет использовать его для искусственного осеменения на фермах.

Соответствие санитарным требованиям

Россельхознадзор подчеркнул, что биоматериал соответствует всем российским санитарным требованиям, что подтверждает безопасность его использования на территории России.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

К 2028 году средняя зарплата в Тюменской области может вырасти до 116,4 тысячи рублей вчера в 9:26
Деньги идут на север: Тюменская область готовится к рекордному росту заработков

К 2028 году средняя зарплата в Тюменской области может превысить 116 тысяч рублей. Какие сценарии развития экономики заложены в бюджете региона?

Читать полностью » Авито Авто: интерес к электромобилям в Тюменской области вырос почти на 40% за год вчера в 8:26
От Tesla до Zeekr: тюменцы массово переходят на электромобили — вот, что выбирают

В Тюменской области спрос на электрокары вырос на 38%, а цены упали на треть. Какие модели лидируют и почему электротранспорт становится всё доступнее?

Читать полностью » Ишим и Тюмень вошли в маршрут юбилейного путешествия Поезда Деда Мороза вчера в 7:26
Дед Мороз возвращается на рельсы: какие неожиданные города попали в маршрут юбилейного путешествия

Поезд Деда Мороза прибудет в Тюмень и Ишим 10–11 декабря. Гостей ждут спектакли, сувениры и приёмная волшебника — рассказываем, как попасть на праздник.

Читать полностью » Челябинск обогнал Новосибирск в конкурсе за статус культурной столицы России 2027 года вчера в 6:36
136 тысяч голосов за Челябинск: город становится главным претендентом на звание культурной столицы страны

Челябинск лидирует в борьбе за звание «Культурная столица России 2027 года» — более 136 тысяч голосов уже отданы, но исход решат последние дни голосования.

Читать полностью » В Челябинске чаще всего новорожденным дают имена Александр, Максим, Алиса и Софья вчера в 5:56
Малыши под знаком классики: какие имена чаще всего дают новорожденным в Челябинске

В Челябинске рассказали, какие имена чаще всего дают новорожденным. Классика и редкие варианты: от Александра и Софьи до Лиона и Оливии.

Читать полностью » В Челябинской области новые автомобили подешевели на 9,5% с начала 2025 года вчера в 4:46
Цены покатились вниз: сколько теперь стоит новый автомобиль в Челябинской области

Средняя цена на новые авто в Челябинской области упала почти на 10%. Лидеры падения — Chery Tiggo 4 и LADA Niva Travel. Почему цены снижаются и надолго ли это?

Читать полностью » В Челябинской области начался приём сосновых шишек от населения — платят 40 рублей за килограмм вчера в 3:36
Собирают не грибы, а шишки: в Челябинской области начался прибыльный сезон в лесу

В Челябинской области начался сезон сбора сосновых шишек. Лесхоз платит 40 рублей за килограмм — рассказываем, какие шишки принимают и как безопасно собрать урожай.

Читать полностью » В Ленинском районе Челябинска прошёл рейд полиции по контролю за нахождением подростков ночью вчера в 2:26
Ночной Челябинск под контролем: полиция проверила, как подростки соблюдают закон

В Челябинске полиция ночью проверила, соблюдают ли подростки запрет на пребывание на улице без взрослых. Как прошёл рейд и зачем он проводится — в материале.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Раньше грел двигатель по 10 минут — теперь делаю иначе и удивляюсь, как просто сэкономить бензин
Питомцы
Эта собака делает вид, что не слышит — но всё прекрасно понимает: как с ней договориться
Садоводство
Посадила нут зимой на подоконнике — и к весне собрала первый «домашний урожай»
Наука
Исследования Университета Йонсэ ставят под сомнение ускорение расширения Вселенной — данные сверхновых
Еда
Сложил мясо с овощами в казан — через 60 минут блюдо, от которого челюсть отвиснет
Спорт и фитнес
Каталась с детьми с горки и похудела без спортзала — теперь делаю так каждую зиму
Авто и мото
Перепробовал всё, а подвеска всё стучала — пока не сделал одну вещь
Культура и шоу-бизнес
Ариана Гранде на волоске от трагедии: встреча с фанатами едва не закончилась катастрофой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet