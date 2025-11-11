300 доз спермы из США и Канады: как искусственное осеменение изменит Урал

В Екатеринбург было доставлено 300 доз спермы племенных быков из США и Канады. Этот биоматериал будет использован на сельскохозяйственных предприятиях Свердловской и Тюменской областей, сообщается в пресс-службе Россельхознадзора.

Особенности транспортировки и хранения

Сперма племенных быков транспортируется в сосудах Дьюара, предназначенных для длительного хранения при пониженной температуре, что обеспечивает безопасность и сохранность биоматериала. Он находится в замороженном виде, что позволяет использовать его для искусственного осеменения на фермах.

Соответствие санитарным требованиям

Россельхознадзор подчеркнул, что биоматериал соответствует всем российским санитарным требованиям, что подтверждает безопасность его использования на территории России.