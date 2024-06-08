Печень — крупнейший внутренний орган человека и один из самых важных, участвующий во множестве функций, включая обработку токсинов и производство желчи. Заболевания печени могут прогрессировать незаметно, так как она редко вызывает болезненные ощущения до серьезного повреждения, сообщает DoctorPiter.Ru.

Пять тревожных симптомов, которые могут указывать на проблемы с печенью, включают: пожелтение кожи и глазных белков, темную мочу, спутанное сознание, отеки ног и живота, а также легкость появления синяков и кровотечений. При сильной желтухе, неожиданных изменениях психического состояния, наличии смолистого стула, рвоте кровью, и прогрессирующем отеке необходимо немедленно обратиться к врачу.

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