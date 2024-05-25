Исследование, опубликованное в PNAS, обнаружило, что препарат, разработанный для борьбы с раком, может защитить печень от жировой болезни. Препарат MLN4924 (Певонедистат), изначально предназначенный для лечения рака, блокирует разрушение белка куллина-3, что помогает печени управлять уровнем жира.

Эксперименты на генномодифицированных мышах показали, что препарат защищает печень от накопления жира. Однако животные развили накопление жира в мышцах, что снизило их чувствительность к инсулину и привело к повышению уровня сахара в крови.

Исследователи предполагают, что для эффективного лечения жировой болезни печени необходимо одновременно снижать вес и повышать чувствительность организма к инсулину. Певонедистат рассматривается как перспективный кандидат для лечения этого заболевания.

Это исследование также подчеркивает сложность лечения хронических состояний, таких как диабет 2-го типа и жировая болезнь печени, из-за возможных негативных эффектов в других областях организма, сообщает Газета.Ру.

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