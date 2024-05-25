Исследование, опубликованное в PNAS, обнаружило, что препарат, разработанный для борьбы с раком, может защитить печень от жировой болезни. Препарат MLN4924 (Певонедистат), изначально предназначенный для лечения рака, блокирует разрушение белка куллина-3, что помогает печени управлять уровнем жира.
Эксперименты на генномодифицированных мышах показали, что препарат защищает печень от накопления жира. Однако животные развили накопление жира в мышцах, что снизило их чувствительность к инсулину и привело к повышению уровня сахара в крови.
Исследователи предполагают, что для эффективного лечения жировой болезни печени необходимо одновременно снижать вес и повышать чувствительность организма к инсулину. Певонедистат рассматривается как перспективный кандидат для лечения этого заболевания.
Это исследование также подчеркивает сложность лечения хронических состояний, таких как диабет 2-го типа и жировая болезнь печени, из-за возможных негативных эффектов в других областях организма, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Rama (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France license)
В Китае обнаружена новая "плотоядная" инфекция, характеризующаяся некрозом органов
В Китае выявлен всплеск новой инфекции, известной как "плотоядная болезнь", вызываемая стрептококками группы А и характеризующаяся некрозом органов.
Глава Bugatti Римак предложил строить АЗС с синтетическим топливом для владельцев Bugatti
На саммите FT Future of the Car в Лондоне глава Bugatti Мате Римак представил сенсационное заявление о будущем топлива для автомобилей компании. Он утверждает, что бензиновые двигатели не исчезнут после 2035 года, предлагая гибридные двигатели V16 для следующего гиперкара Bugatti.
Газета.Ru: самым популярным приложением в первом квартале 2024 года стал Telegram
Газета.Ru представила статистику по самым популярным приложениям в России. Заметные изменения произошли в сравнении с предыдущим годом, отражая новые приоритеты пользователей.
Врач Логинов: чрезмерное употребление щавеля может привести к болезням почек
Врач гастроэнтеролог Владимир Логинов предупредил о возможной опасности чрезмерного употребления щавеля, популярной зелени среди россиян.