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PNAS: препарат для лечения рака может защищать печень от жировой болезни
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:26

PNAS: препарат для лечения рака может защищать печень от жировой болезни

Исследование, опубликованное в PNAS, обнаружило, что препарат, разработанный для борьбы с раком, может защитить печень от жировой болезни. Препарат MLN4924 (Певонедистат), изначально предназначенный для лечения рака, блокирует разрушение белка куллина-3, что помогает печени управлять уровнем жира.

Эксперименты на генномодифицированных мышах показали, что препарат защищает печень от накопления жира. Однако животные развили накопление жира в мышцах, что снизило их чувствительность к инсулину и привело к повышению уровня сахара в крови.

Исследователи предполагают, что для эффективного лечения жировой болезни печени необходимо одновременно снижать вес и повышать чувствительность организма к инсулину. Певонедистат рассматривается как перспективный кандидат для лечения этого заболевания.

Это исследование также подчеркивает сложность лечения хронических состояний, таких как диабет 2-го типа и жировая болезнь печени, из-за возможных негативных эффектов в других областях организма, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Rama (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France license)

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