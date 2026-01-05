Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Деревянный поднос со стаканом свекольного сока
Деревянный поднос со стаканом свекольного сока
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:54

Печень берёт удар первой: одна утренняя чашка заметно снижает риск серьёзных проблем

Кофе и сок свеклы улучшают работу печени при регулярном приёме — Correio Braziliense

Домашние напитки всё чаще становятся частью осознанного подхода к питанию и заботе о здоровье. Особое внимание при этом уделяется печени — органу, который ежедневно выполняет огромный объём работы и напрямую влияет на общее самочувствие. Поддержать её функции помогают не только продукты, но и правильно подобранные напитки. Об этом сообщает Correio Braziliense.

Почему здоровье печени так важно

Печень участвует более чем в 500 жизненно важных процессах. Она отвечает за детоксикацию, синтез белков, обмен жиров и углеводов, а также за переработку лекарств и алкоголя. Постоянная нагрузка делает этот орган уязвимым к неправильному питанию и перееданию. Именно поэтому специалисты всё чаще говорят о профилактике и поддержке печени через ежедневный рацион, включая напитки с доказанным положительным эффектом.

Кофе и его влияние на функции печени

Кофе давно перестал быть просто источником бодрости. Исследования показывают, что регулярное, но умеренное употребление этого напитка связано со снижением риска жировой болезни печени и цирроза. Такой эффект объясняют высоким содержанием антиоксидантов, которые уменьшают воспаление и защищают клетки от окислительного стресса.

Особую роль играют хлорогеновые кислоты, поддерживающие нормальную работу печени. При этом значение имеет способ употребления: кофе без сахара и сиропов сохраняет полезные свойства и не создаёт дополнительной нагрузки. Дополняют эту картину данные о том, что утренний кофе связывают со снижением риска смерти при соблюдении умеренности.

Что говорят исследования о пользе кофе

Работы, проведённые в разных странах, включая Бразилию и США, указывают на устойчивую связь между потреблением кофе и снижением риска серьёзных заболеваний печени. У людей, которые пьют кофе регулярно, реже выявляют цирроз и некоторые виды онкологических заболеваний.

"Умеренное потребление кофе связано с более низким риском цирроза печени и некоторых онкологических заболеваний", — отмечается в материалах Correiobraziliense.

Оптимальной нормой эксперты считают три-четыре чашки в день, если нет противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы.

Свекольный сок как поддержка для печени

Не менее полезным напитком считается сок свёклы. Он богат витамином C, калием и антиоксидантами, включая бетацианины. Эти вещества помогают снижать воспаление, защищают клетки печени и поддерживают процессы их восстановления.

Регулярное употребление свекольного сока может играть профилактическую роль при хронических заболеваниях печени и нарушениях пищеварения. Его часто рекомендуют в рамках щадящего питания, особенно когда разгрузочный день снижает нагрузку на организм и помогает мягко восстановить работу внутренних органов.

Как правильно включать напитки в рацион

Диетологи подчёркивают, что максимальную пользу приносят натуральные напитки без добавления сахара. Для сока лучше использовать свежую свёклу, а кофе пить в первой половине дня, ориентируясь на индивидуальную реакцию организма.

Включение этих напитков в рацион не заменяет лечение, но может стать частью комплексной заботы о печени и пищеварении, особенно в сочетании с умеренным питанием и стабильным образом жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Комары остаются основным источником инфекций в Индии — врач Панфилова сегодня в 14:09
Комары вместо сувениров: что в Индии действительно угрожает туристам

Врач посольства рассказала, как российским туристам в Индии снизить риск малярии и денге и почему простые меры защиты остаются ключевыми.

Читать полностью » Регистрацию детей вне роддома хотят привязать к медсправкам — депутат Буцкая сегодня в 14:06
Роды без врачей — риск для жизни и бюджета: регистрацию детей предлагают ужесточить

Власти обсуждают ужесточение правил регистрации детей, рождённых вне роддомов, указывая на риски для здоровья и проблемы с выплатами.

Читать полностью » Врач Татьяна Гудожникова связала тягу к морепродуктам с дефицитом йода — Life.ru сегодня в 13:58
Полюбила креветки и морскую капусту — и вскрылась причина: щитовидка тут ни при чём… почти

Пищевые предпочтения могут быть связаны с дефицитом важных витаминов и минералов в организме. Узнайте, какие продукты помогут определить недостающие вещества и как сбалансировать своё питание.

Читать полностью » 17 лекарств вызывают тяжёлые поражения печени и госпитализации — клиника Майо сегодня в 13:53
Принимают годами — а печень не выдерживает: привычные лекарства оказались опаснее, чем думали

Международное исследование выявило препараты из повседневной практики, приём которых может привести к тяжёлым поражениям печени и экстренной госпитализации.

Читать полностью » Никитина заявила, что холод и ветер нарушают защитный барьер кожи — Вечерняя Москва сегодня в 11:17
Катание и прогулки превращаются в сушилку для лица: мороз ломает барьер, а воздух в квартире добивает

Мороз и отопление сушат кожу быстрее, чем кажется. Косметолог объяснила, какие компоненты спасают зимой и почему важно восстановление барьера.

Читать полностью » Малинникова выделила беременных и детей как группы риска гонконгского гриппа — РИА Новости сегодня в 10:04
Хронические болезни лёгких превращают грипп в угрозу: гонконгский штамм опаснее для этой группы

Врач объяснила, кто особенно рискует при гонконгском гриппе: хронические болезни лёгких, иммунодефицит и временное ослабление организма.

Читать полностью » Розмарин усиливает кровообращение кожи головы — трихологи сегодня в 9:23
Волосы стали выглядеть гуще — добавила в уход два простых растения

Натуральный отвар с розмарином и имбирём используют для поддержки роста волос и ухода за кожей головы. Как приготовить средство и применять его правильно.

Читать полностью » Васильева связала содержание тревоги и бреда с контекстом эпохи — ДП сегодня в 3:45
Кризис будто собирает людей в кулак — а потом накрывает второй волной: как работает эффект отложенного стресса

Как меняются психические расстройства вместе с эпохами: от тревог 2000 года до цифровых отшельников и гиперконтроля сегодня — взгляд психиатра.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Монголия продлевает безвиз для граждан 34 стран — МОНЦАМЭ
Туризм
Бангкок лидирует среди самых посещаемых городов мира — аналитики Euromonitor
Туризм
Туристка фиксирует пустые отели на острове Маргарита — психолог Боровикова
Красота и здоровье
Перенесённый грипп не защищает от нового заражения — доцент Коновалов
Авто и мото
Новые автомобили в России дорожают из-за утильсбора — глава группы Шкуматов
Мир
Вашингтон рассматривает Мексику как новую цель влияния — аналитики
Туризм
Цены на жильё и транспорт на Капри остаются высокими вне зависимости от сезона — туристы
Мир
США заявляют о необходимости контроля над Гренландией — сенатор Пушков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet