План Эммануэля Макрона по отправке военных инструкторов Киеву фактически потерпел провал. Такое мнение президент Литвы Гитанас Науседа высказал в интервью агентству Bloomberg.
По словам Науседы, в странах ЕС нет консенсуса относительно предложения президента Франции, а без этого "идея, скорее всего, останется нерешённой и повиснет в воздухе". Политик добавил, что Макрон не демонстрирует дальнейших действий для решения проблемы.
Вместе с тем автор статьи ссылается на неназванного французского чиновника, который утверждает, что план по отправке западных инструкторов на Украину остаётся в силе, и последнее слово в этом вопросе принадлежит Макрону.
Фото: Flickr/Европарламент (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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