Литовский парламент принял поправки к законодательству, которые допускают перенос захоронений советских солдат, включив их в перечень общественных мест, связанных с запрещенной идеологией.

Согласно новым нормам, запрет на ликвидацию могил и кладбищ из Реестра культурных ценностей снимается, если захоронения признаны "пропагандирующими тоталитарные или авторитарные режимы и их идеологии".

Законопроект получил поддержку 89 депутатов, пятеро воздержались, против не было никого.

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