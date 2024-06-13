Литовский парламент принял поправки к законодательству, которые допускают перенос захоронений советских солдат, включив их в перечень общественных мест, связанных с запрещенной идеологией.
Согласно новым нормам, запрет на ликвидацию могил и кладбищ из Реестра культурных ценностей снимается, если захоронения признаны "пропагандирующими тоталитарные или авторитарные режимы и их идеологии".
Законопроект получил поддержку 89 депутатов, пятеро воздержались, против не было никого.
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