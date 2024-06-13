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В Литве разрешили переносить захоронения советских солдат
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:53

В Литве разрешили переносить захоронения советских солдат

Литовский парламент принял поправки к законодательству, которые допускают перенос захоронений советских солдат, включив их в перечень общественных мест, связанных с запрещенной идеологией.

Согласно новым нормам, запрет на ликвидацию могил и кладбищ из Реестра культурных ценностей снимается, если захоронения признаны "пропагандирующими тоталитарные или авторитарные режимы и их идеологии".

Законопроект получил поддержку 89 депутатов, пятеро воздержались, против не было никого.

Фото:commons.wikimedia.org/Clemensfranz(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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