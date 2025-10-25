Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 0:10

Когда тело становится инструментом: как нидерландский атлет учит владеть им до миллиметра

Тренировочная схема LittleBeastM: упражнения для укрепления кора и освоения сложных гимнастических элементов

Программа тренировок от атлета из Нидерландов LittleBeastM, бывшего участника известной команды Bar-Barians, уже помогла многим спортсменам перейти от базовых элементов к серьёзным гимнастическим навыкам. Его комплекс рассчитан на полтора года и разбит на циклы по три месяца, что делает систему логичной, понятной и результативной. Третий этап охватывает период с седьмого по девятый месяц занятий — время, когда тело уже готово к серьёзной силовой работе и стабильному прогрессу.

Основная цель цикла

Эта часть программы направлена на укрепление мышц кора, развитие контроля в стойке на руках и совершенствование движений в горизонте. Ключевая задача — не просто нарастить силу, а добиться устойчивости и уверенности в статических и переходных элементах. Выполняя упражнения в строгой технике, вы укрепите плечевой пояс, научитесь лучше чувствовать центр тяжести и сможете выполнять переходы из одной позиции в другую без потери равновесия.

Блок 1: Планш, стойка на руках и жимовые упражнения

На этом этапе тренировки требуют максимальной концентрации. Каждое движение важно выполнять осознанно, избегая инерции и раскачки.

  • Отжимания в планше ноги врозь - 5-8 повторений, 4-5 подходов, отдых 90-120 секунд. Это упражнение развивает переднюю дельту, грудные мышцы и стабилизаторы корпуса. Не спешите: важно удерживать тело в ровной линии.

  • Переход из закрытого горизонта в горизонт ноги врозь - 5-8 повторений, 3-4 подхода, отдых 90-120 секунд. Движение укрепляет плечи и улучшает контроль над корпусом.

  • Выход из горизонта в стойку на руках - 5-8 повторений, 5-8 подходов, отдых 30-60 секунд. Это упражнение повышает координацию и баланс.

  • Отжимания в стойке на руках без опоры - 5-10 повторений, 5-8 подходов, отдых 90-120 секунд. Работайте на полную амплитуду, не допуская прогиба в пояснице.

  • Отжимания в стойке на руках до угла 90 градусов (негативы) - 1-3 повторения, 5 подходов, отдых 90-120 секунд. Медленное опускание укрепляет мышцы плеч и повышает силу в эксцентрической фазе.

  • Болгарские отжимания на брусьях с дополнительным весом 10 кг - 5-8 повторений, 5 подходов, отдых 90-120 секунд. Задержка в верхней точке помогает лучше прочувствовать работу грудных мышц.

  • Горизонтальный упор на брусьях - удерживайте максимально возможное время, 3-4 подхода, отдых 90-120 секунд. Это упражнение стабилизирует плечи и развивает общую выносливость.

Блок 2: Задний вис, передний вис и тяговые упражнения

Вторая часть программы ориентирована на развитие тянущей силы и совершенствование движений с собственным весом, которые требуют синхронной работы спины, рук и пресса.

  • Подъёмы гантелей в стороны по 15 кг - 12-15 повторений, 2-3 подхода, отдых 60-90 секунд. Укрепляют дельтовидные мышцы, способствуют визуальному расширению плеч.

  • Подъёмы гантелей перед собой по 15 кг - 12-15 повторений, 2-3 подхода, отдых 60-90 секунд. Формируют переднюю часть плеча, необходимую для устойчивости при переходах.

  • Переходы из переднего виса в выход вислой - 5-8 повторений, 3-4 подхода, отдых 90-120 секунд. Помогают соединить силу и технику движений.

  • Подтягивания с дополнительным весом 25 кг - 5-10 повторений, 4-6 подходов, отдых 90-120 секунд. Увеличивают силовой потенциал и позволяют продвинуться в сложных элементах на перекладине.

  • 360 на кольцах (переход из переднего виса в задний) - максимум повторений, 5 подходов, отдых 90-120 секунд. Это одно из самых координационно сложных упражнений, требующее уверенного владения телом.

  • Выходы силой на кольцах с весом 5 кг - 2-5 повторений, 3 подхода, отдых 90-120 секунд. Развивают грудные мышцы, трицепсы и стабилизаторы.

  • Подтягивания в переднем висе с одной прямой ногой - 3-5 повторений, 6 подходов, отдых 90-120 секунд. Формируют силу корпуса и устойчивость в статике.

  • Подтягивания на кольцах с дополнительным весом 15 кг - 5-8 повторений, 3-4 подхода, отдых 90-120 секунд. Развивают мышцы спины и предплечья, помогая уверенно контролировать тело в движении.

Советы шаг за шагом

  1. Не переходите к сложным элементам, если не освоили предыдущие. Пропуская этапы, вы рискуете получить травму или застопорить прогресс.

  2. Следите за дыханием — в гимнастических упражнениях оно играет ключевую роль. Выдох на усилии помогает лучше контролировать движение.

  3. Тренируйтесь регулярно, но не ежедневно. Оптимальная частота — три-четыре раза в неделю с днями отдыха между интенсивными тренировками.

  4. Используйте резиновые петли или ассистирующие пояса, если пока не можете выполнить элемент самостоятельно.

  5. Записывайте видео, чтобы отслеживать прогресс и корректировать технику.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: стремление к максимальному весу в подтягиваниях без контроля техники.

  • Последствие: перегрузка суставов и мышц спины.

  • Альтернатива: использовать меньший вес и работать над амплитудой движения.

  • Ошибка: слишком частые тренировки без восстановления.

  • Последствие: переутомление, падение мотивации и потеря силы.

  • Альтернатива: включить растяжку, массаж и полноценный сон в график.

  • Ошибка: игнорирование правильного питания.

  • Последствие: недостаток энергии, медленное восстановление.

  • Альтернатива: сбалансировать рацион по белкам, углеводам и жирам, добавить витамины и аминокислоты.

А что если прогресс остановился?

Плато в тренировках — естественное явление. Если развитие застопорилось, стоит временно снизить нагрузку или сменить акценты. Например, заменить статические элементы на динамические, увеличить время удержания в изометрии, попробовать новые углы или переходы. Иногда достаточно просто отдохнуть неделю, чтобы тело адаптировалось и вернулось с удвоенной силой.

FAQ

Как часто выполнять этот цикл?
Оптимально — трижды в неделю. Между тренировками должно проходить не менее 48 часов для восстановления.

Можно ли совмещать с силовыми тренировками в зале?
Да, но избегайте перегрузки плечевого пояса и предплечий. Лучше распределить дни: один для гимнастики, другой для классического жима и тяги.

Что нужно для занятий дома?
Достаточно кольцевого комплекса, перекладины, пары брусьев и набора утяжелителей. При этом важно обеспечить устойчивость снарядов.

Сколько времени уходит на одно занятие?
В среднем 70-90 минут, включая разминку и заминку. Главное — не сокращать отдых между подходами.

Можно ли добавить кардио?
Да, но только лёгкое. Например, 15-20 минут на скакалке или эллипсоиде после основной тренировки.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы выполнить выход силой, нужно обязательно иметь большой мышечный объём.

  • Правда: главное — соотношение силы и веса тела, а также техника выполнения.

  • Миф: стойка на руках опасна для позвоночника.

  • Правда: при правильной технике и постепенном прогрессе стойка укрепляет мышцы спины и улучшает осанку.

  • Миф: гимнастические элементы невозможно освоить без тренера.

  • Правда: при системном подходе, использовании видеоанализа и контроле техники прогресс возможен и самостоятельно.

Интересные факты

  • Команда Bar-Barians известна по всему миру как одна из первых, популяризировавших уличный воркаут.

  • Сам LittleBeastM сочетает гимнастические упражнения с элементами функционального тренинга и йоги.

  • Его система получила признание благодаря сочетанию силы, контроля и эстетики движений.

Завершая третий этап программы, спортсмен уже способен уверенно выполнять сложные комбинации, соединяющие силу и баланс. Следующий цикл станет переходом к мастерству, где каждая деталь техники будет доведена до совершенства.

