Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 19:19

Запах бьёт в нос, а кошка мстит обуви: вот почему неправильное место для лотка рушит дисциплину

Нерегулярная уборка лотка вызывает стресс у кошек

Кошки — существа чистоплотные, и их лоток требует регулярного ухода. Правильная уборка не только избавит вас от неприятного запаха, но и сохранит здоровье питомца, а также убережет от нежелательных "сюрпризов" в неположенных местах. Как правильно ухаживать за кошачьим туалетом? Давайте разберемся.

Выбор кошачьего туалета и наполнителя

Первое, с чего стоит начать — выбор подходящего туалета для вашего кота. Ориентируйтесь на размер питомца, его предпочтения и особенности вашего дома. Закрытый или открытый лоток? Это зависит от кошки. Некоторым нравится уединение, другие предпочитают открытое пространство.

Не менее важен выбор наполнителя. Сейчас в продаже есть множество видов:

  • Кристаллические
  • Бентонитовые
  • Комкующиеся
  • Древесные

Понаблюдайте за своей кошкой. Если ей не нравится наполнитель, она может отказываться от лотка. Возможно, стоит попробовать другой вариант, более нежный по текстуре или с лучшими впитывающими свойствами.

Что будет, если не чистить кошачий туалет?

Пренебрежение чистотой кошачьего лотка может привести к неприятным последствиям:

Кошка начнет избегать грязный туалет и искать другие места для справления нужды, например, ковры или углы комнаты.

В доме появится неприятный запах, особенно если используется наполнитель, который плохо удерживает аммиак.

Кошка может начать разбрасывать наполнитель из лотка в знак протеста против грязи.

Полезные советы по уборке кошачьего туалета

Уборка кошачьего туалета — не самая приятная, но необходимая обязанность каждого владельца. Чтобы облегчить эту задачу и сделать ее максимально эффективной, воспользуйтесь следующими советами:

Ежедневная уборка

Используйте специальную лопатку, чтобы ежедневно убирать из лотка твердые отходы и комки, образовавшиеся от мочи. Достаточно делать это один-два раза в день, в удобное для вас время. Например, утром и вечером. Это поможет избежать неприятного запаха и поддерживать чистоту.

Старайтесь убирать максимально тщательно, не оставляя даже мелких кусочков.

Генеральная уборка

Раз в 2-3 недели проводите генеральную уборку. Полностью высыпайте старый наполнитель.

Промойте лоток горячей водой. Не используйте агрессивные моющие средства, содержащие хлор или другие химические вещества — они могут быть опасны для кошки.

Для удаления запахов можно добавить в воду немного уксуса или специальное средство для мытья кошачьих туалетов.

Тщательно высушите лоток бумажным полотенцем или тряпкой.

Перед тем как насыпать новый наполнитель, можно присыпать дно лотка небольшим количеством пищевой соды — она поможет нейтрализовать неприятные запахи.

Дополнительные советы

При каждой уборке можно использовать детские влажные салфетки (без отдушек и спирта) для протирки стенок лотка.

Некоторые кошки очень чувствительны к запахам. Если вы используете ароматизированный наполнитель, убедитесь, что он не вызывает у питомца отторжения.

Почему кошки бегают как сумасшедшие после посещения туалета?

Многие владельцы кошек замечали, что их питомцы после посещения лотка начинают носиться по дому, как угорелые. Это вполне нормальное поведение, у которого есть несколько объяснений. Возможно, кошка просто радуется, что сделала свои дела, или таким образом избавляется от остатков наполнителя на лапах. А может быть, у нее просто накопилось много энергии!

Что делать, если кошка избегает лотка?

Если ваша кошка вдруг перестала пользоваться лотком, не спешите ее ругать. Сначала нужно выяснить причину такого поведения. Возможно, ей не нравится наполнитель, лоток стоит в неподходящем месте, или у нее проблемы со здоровьем. В любом случае, консультация с ветеринаром не будет лишней.

Если же со здоровьем все в порядке, попробуйте сменить наполнитель, переставить лоток в более спокойное и уединенное место или приобрести лоток большего размера.

Уход за кошачьим туалетом — важная часть заботы о вашем питомце. Регулярная уборка, правильный выбор наполнителя и внимание к потребностям кошки помогут вам поддерживать чистоту в доме и хорошее настроение вашего любимца.

