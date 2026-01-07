Под Германией нашли не то, что искали: бывшее газовое дно оказалось кладовой на 43 млн тонн

Под сельскохозяйственными равнинами северной Германии обнаружен ресурс, способный заметно повлиять на европейский энергетический переход. Речь идёт о литии, скрытом в глубинных рассолах бывшего газового месторождения, о котором долгое время почти не вспоминали. Новые данные указывают на масштабы, сопоставимые с крупнейшими мировыми залежами этого металла. Об этом сообщает компания Neptune Energy.

Литий там, где раньше добывали газ

Регион Альтмарк в земле Саксония-Анхальт десятилетиями ассоциировался с добычей природного газа. Однако рассолы, которые ранее рассматривались исключительно как побочный продукт газодобычи, получили новое значение. Они содержат высокие концентрации лития — ключевого элемента для аккумуляторов электромобилей и систем хранения энергии, которые становятся основой новой энергетической инфраструктуры.

Рост спроса на батарейное сырьё в Европе усиливается на фоне дискуссий о будущем традиционных ресурсов и оценок, согласно которым мировых запасов нефти при текущих темпах добычи хватит лишь на несколько десятилетий. В этих условиях ЕС стремится снизить зависимость от внешних рынков и укрепить собственную сырьевую базу.

43 миллиона тонн эквивалента карбоната лития

Оператор проекта, компания Neptune Energy, сообщил, что месторождение Altmark прошло независимую оценку Sproule ERCE. Экспертиза по стандарту CIM/NI 43-101 показала наличие около 43 миллионов тонн эквивалента карбоната лития. Такой объём выводит Альтмарк в число крупнейших известных литиевых объектов в мире.

Компания располагает одной лицензией на добычу и тремя лицензиями на разведку, все они находятся на территории бывших газовых участков. В августе был завершён второй пилотный проект, в рамках которого удалось получить аккумуляторный карбонат лития с применением ионного обмена — технологии прямой добычи лития, позволяющей минимизировать воздействие на окружающую среду.

Глубинные рассолы и особенности геологии

Рассолы залегают на глубине от 3,2 до 4 километров в песчаниках Ротлигенда и вулканических породах. Средняя концентрация лития в них достигает 375 миллиграммов на литр. Учёные связывают такое обогащение с длительным выщелачиванием минералов слюды под воздействием высоких температур.

Высокие геотермальные градиенты региона создают условия не только для эффективного извлечения лития, но и для возможного сопутствующего производства тепловой энергии. Это особенно важно на фоне развития технологий хранения энергии и исследований, показывающих, как литий-ионные аккумуляторы испытывают структурные нагрузки в процессе зарядки и разрядки.

Европейский контекст и вопросы регулирования

В отличие от традиционной добычи лития в Южной Америке, где используются испарительные пруды и большие объёмы воды, технологии прямой экстракции предполагают возврат рассолов обратно в пласт. Такой подход соответствует европейским стандартам устойчивого развития и снижает нагрузку на экосистемы.

Проект Altmark вписывается в цели Европейского закона о критически важном сырье, принятого в 2023 году. Следующим этапом станет строительство демонстрационного завода и получение экологических разрешений. Если проект будет реализован в промышленных масштабах, он может стать примером того, как бывшие углеводородные месторождения адаптируются к требованиям новой энергетической эпохи.