Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сила чтения
Сила чтения
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 0:01

От секретов звезд до тайн человеческого тела: об этих книгах сейчас говорят все

Топ книг, которые стоит успеть прочитать в уходящем году — Time

В 2025 году литературный мир предложил читателям не только яркие художественные произведения, но и книги, которые помогают глубже понять известных людей, научные открытия и человеческие истории. Среди огромного списка Time выделили десятку работ, которые стоит прочитать каждому, кто ищет вдохновение, драму и неожиданные открытия. От биографий звезд и писателей до исследовательских очерков о человеческом теле — эти книги охватывают самые разные грани жизни и творчества.

1. Гвинет Пэлтроу без фильтров

"Гвинет. Биография" Эми Оделл — это не просто история жизни актрисы, но и подробный взгляд на карьеру, личные отношения и известный бренд Goop. Читатель получает доступ к интимным подробностям, которые раньше оставались за кадром, и понимает, как формировалась личность Гвинет и ее публичный образ.

2. Путь через испытания

Элизабет Гилберт в "Весь путь до реки" рассказывает о своих сложных отношениях, которые стали настоящим испытанием для души и тела. Автор не скрывает своих ошибок, делится переживаниями и внутренними конфликтами, делая мемуары максимально честными и трогательными. Эта книга уже стала одной из самых обсуждаемых в 2025 году.

3. Детство и панк-рок

"Хлеб ангелов" Патти Смит — это откровенные мемуары о детстве в религиозной семье, бурной юности в Нью-Йорке и начале творческого пути. Книга сочетает в себе личные истории с размышлениями о творчестве и взрослении, создавая ощущение интимной беседы с читателем.

4. Любовь в жизни писателя

Николас Баггс в "Болдуин: История любви" раскрывает Джеймса Болдуина с новой стороны — как человека, чья литература рождалась через любовь и глубокие личные связи. Новые архивные материалы и интервью показывают, как отношения формировали его мировоззрение и творчество.

5. Черный юмор против трагедии

Дебютный роман Кэти Йи "Мэгги; Или мужчина и женщина заходят в бар" рассказывает о женщине, столкнувшейся с раком груди и изменой мужа. Вместо слёз читатель получает черный юмор, смех и иронию, что делает книгу одновременно трагичной и невероятно увлекательной.

6. Загадки человеческого тела

Мэри Роуч в "Заменяемый ты: приключения в анатомии человека" погружается в мир регенеративной медицины, стволовых клеток, печатных органов и генной модификации. Путешествия по лабораториям и наблюдения за подготовкой тел к донорству поданы с юмором и удивительным спокойствием автора.

7. Мистика и семейные тайны

В "Проклятых дочерях" Ойинкан Брейтуэйт начинается история с пугающего совпадения: главная героиня рождается в день похорон двоюродной сестры матери. Книга исследует семейные суеверия, загадки и второй шанс в жизни, создавая атмосферу тонкой мистики.

8. Американская мечта и воспитание

Гиш Чжень в "Очень, очень плохая девчонка" описывает свою жизнь в Шанхае, католическую школу и путь к американской мечте. Книга сочетает комедийные элементы и драму, показывая, как прошлое формирует отношения с собственными детьми и миром вокруг.

9. Мастер юмора и рискованных решений

Рон Черноу в биографии "Марк Твен" исследует жизнь писателя как человека, полного противоречий. От ранних взглядов до склонности к сомнительным схемам обогащения — книга показывает Твена живым, человечным и одновременно авантюрным.

10. Выживание и любовь

Документальная история Софи Элмхерст "Брак в море" рассказывает о паре, которая провела 118 дней в открытом океане после крушения яхты. Книга показывает, как экстремальные условия проверяют любовь, терпение и способность поддерживать друг друга.

Советы шаг за шагом: как выбрать книгу для чтения

  1. Определите интерес к биографиям, науке или художественной прозе.

  2. Оцените длину и стиль — кому-то комфортнее короткие истории, кому-то — развернутые мемуары.

  3. Смотрите на тему: здоровье, наука, любовь, приключения — это поможет найти эмоциональный резонанс.

А что если…

Если хотите расширить взгляд на жизнь и карьеру известных личностей, начинайте с биографий Гвинет или Марка Твена. Если интересует наука — выбирайте Мэри Роуч. Для мистики и семейной драмы подойдут Ойинкан Брейтуэйт и Кэти Йи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дженнифер Энистон планирует тайную свадьбу с Джимом Кёртисом в Греции — инсайдеры вчера в 16:51
Тайна, которую она хранит за семью печатями: что на самом деле стоит за внезапным решением Дженнифер Энистон

По слухам, Дженнифер Энистон планирует кардинально изменить свою личную жизнь. Что готовит звезда и кто тот человек, которого она так долго искала?

Читать полностью » Крис Дженнер сохраняет тёплые отношения с бывшими партнёрами дочерей — интервью On Purpose вчера в 15:48
Бабушка Кардашьян шокирует: почему она любит бывших своих дочерей

Крис Дженнер раскрыла секрет семейной гармонии и объяснила, почему важно учить детей прощению, даже если это касается бывших партнёров.

Читать полностью » вчера в 14:49
Редкий комментарий Ирины Шейк: как дочь растёт без гаджетов и капризов

Ирина Шейк впервые рассказала о воспитании дочери Леи и о том, как они с Брэдли Купером ограничивают доступ ребенка к цифровым технологиям.

Читать полностью » Дресс-код Met Gala 2026 будет посвящён теме вчера в 13:59
От обнажённой натуры до беременных тел: Met Gala 2026 готовит дресс-код, который заставит задуматься

Бал Met Gala готовит новую концепцию, в которой тело станет главным объектом искусства. Тема обещает смелые интерпретации и неожиданные решения на красной дорожке.

Читать полностью » Новая экранизация вчера в 12:59
Эта премьера уже будоражит фанатов: почему "Разум и чувства" 2026 года называют главным сюрпризом эпохи

Новая экранизация "Разума и чувств" обещает свежий взгляд на классику. Разбираемся, чем она отличается от предыдущих версий и на что обратить внимание зрителям.

Читать полностью » Поездка Гарри в Торонто вызвала разногласия с королевской семьёй — источник из окружения принца вчера в 11:22
От попытки примирения к новой ссоре: что скрывает поездка Гарри в Торонто

Принц Гарри вновь оказался в центре внимания из-за конфликта с Букингемским дворцом после визита в Канаду, показав сложности взаимодействия с королевской семьёй.

Читать полностью » Адам Сэндлер подчеркнул важность общения, смеха и заботы о детях для сохранения брака вчера в 10:17
Адам Сэндлер раскрыл секреты брака, которые Голливуд скрывает от глаз публики

Адам Сэндлер откровенно рассказал о секрете своего долгого и счастливого брака, делясь мыслями о семье, радости и ценности моментов.

Читать полностью » Ричард Гир воспитывает сына в буддизме через свободу выбора и личный пример — DOC NYC Visionaries Tribute Luncheon вчера в 9:09
Добро вместо контроля: философия Ричарда Гира, которая будет работать в любой семье

Ричард Гир поделился, как буддизм помогает воспитывать детей с добротой и уважением к их свободе выбора, раскрывая свои семейные принципы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Продажи электромобилей и гибридов в Европе выросли на 27% за первые 9 месяцев 2025 года — статистика европейского рынка
Красота и здоровье
У детей отмечен серьёзный прирост лишнего веса по данным Минздрава
ПФО
Почти половина преступлений в Пензенской области связана с преступлениями против собственности — прокуратура
ДФО
Профессор Федюк разработал "живой" бетон с самовосстанавливающимися свойствами
СФО
Департамент здравоохранения вводит строгий регламент для проверки целителей — власти округа
Дом
Акцентная окраска превращает радиатор в декоративный элемент по мнению дизайнеров
УрФО
Роддом на Дагестанской закрывают из-за нарушений безопасности — Татьяна Савинова
Авто и мото
В 2025 году Россия увеличила импорт подержанных автомобилей на 15% — глава "Автостат" Целиков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet