Канна — суккулент из Южной Африки
Канна — суккулент из Южной Африки
Елена Малинина Опубликована сегодня в 19:07

Лист денежного дерева просто упал в горшок — и вот что случилось дальше: теперь у меня новый куст

Денежное дерево легко укореняется из листа или сломанной веточки — Actualno

Денежное дерево легко размножить даже без опыта — иногда достаточно случайно сломанной веточки или упавшего листа. Этот суккулент быстро даёт корни и хорошо приживается, если соблюдать несколько простых правил. Самое приятное — новый кустик можно вырастить практически бесплатно и без сложных процедур. Об этом сообщает Actualno.

Почему крассула так охотно пускает корни

Денежное дерево (Crassula ovata) ценят за способность прощать ошибки: оно спокойно переносит редкий полив, сухой воздух и не нуждается в постоянных подкормках. Такая выносливость помогает ему и при размножении — ткани быстро "затягивают" срез, а корни формируются охотнее, чем у многих других комнатных растений.

Размножать крассулу можно в любое время года, но быстрее всего процесс идёт весной и летом, когда растение активно растёт. В тёплые месяцы черенки легче адаптируются и быстрее наращивают корневую систему. Во время цветения лучше не тревожить куст: часть ресурсов уходит на бутоны, поэтому укоренение может затянуться.

Для посадочного материала важно выбирать только здоровое растение. Если крассула ослаблена, поражена вредителями или выглядит вялой, шанс на успешное укоренение снижается. Хороший признак — плотные упругие листья насыщенного зелёного цвета и крепкие стебли без мягких участков.

Укоренение стеблевого черенка в грунте: самый быстрый путь

Самый надёжный вариант — укоренить черенок сразу в почве. Такой способ обычно даёт более сильное растение, а корни формируются устойчивыми и лучше работают после пересадки.

Сначала срежьте верхушку длиной примерно 7,5-12,5 см чистым острым секатором или ножом. Срез делайте прямо под узлом, где крепятся листья, а сверху оставьте 3-4 здоровых листа. Нижние листья можно удалить, чтобы часть стебля оказалась в грунте.

Дальше черенку нужно подсохнуть. Разложите его на бумажном полотенце и оставьте на несколько дней в тёплом сухом месте без прямого солнца. За это время срез покроется "корочкой", что заметно снижает риск гнили.

Посадите черенок в небольшой горшок с дренажными отверстиями и смесью для суккулентов и кактусов. Заглубляйте примерно на 2,5 см и слегка уплотните почву. После этого поставьте горшок на яркий рассеянный свет и поливайте умеренно: только когда подсохнет верхний слой около 6 мм. Здесь важнее всего не перелить — холодная сырость и застой воды чаще губят черенки, чем лёгкая засуха.

Признак укоренения — новый рост и сопротивление, если аккуратно потянуть черенок вверх. Когда корни сформировались, растение можно пересадить в более просторный горшок.

Размножение в воде: красиво, но требует адаптации

Укоренение в воде удобно тем, что корни видно сразу. Однако после такого старта крассуле иногда сложнее перейти на почву, поэтому пересадка должна быть аккуратной.

Черенок подготавливают так же: срезают и дают ему подсохнуть несколько дней. Затем наливают в прозрачную ёмкость около 2,5 см воды и погружают только нижнюю часть стебля, чтобы листья оставались выше линии воды. Ёмкость ставят в светлое место с рассеянным освещением и периодически меняют воду, если она помутнела или испарилась.

Обычно корни появляются через 4-5 недель. Когда они подрастут, черенок пересаживают в почву для суккулентов, заглубляя корни примерно на 2,5 см, и слегка поливают. Дальнейший уход остаётся классическим: свет, редкий полив после подсыхания и отсутствие избыточной влажности.

