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Камера ПДД на дороге
Камера ПДД на дороге
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Иван Рогов Опубликована сегодня в 10:37

Даже за серьёзное нарушение камера не заберёт права: решение принимает совсем не она

Камера на столбе щёлкнула номер, инспектор махнул жезлом — а права от этого сами по себе не исчезают. Для лишения нужен судья, да и самого водителя ещё надо точно установить. В быту это часто путают, особенно когда нарушение попало в кадр и кажется, что дело уже решено. Но у КоАП на этот счёт свой порядок, и он жёстко привязан к личности за рулём, а не к номеру машины.

"Лишение специального права назначает только судья. Ни камера, ни инспектор не могут сами по себе отнять у водителя право управления. Для этого нужно установить, кто именно был за рулём, и пройти процедуру, которую требует КоАП".

автоюрист Сергей Герасимов

Кто вообще может лишить прав

Ольга Шушминцева, комментируя порядок привлечения водителей к административной ответственности для ТАСС, напомнила простую вещь: лишение права управления в России назначает только судья. Это прямо закреплено в статье 3.8 КоАП РФ. Поэтому ни дорожная камера, ни сотрудник Госавтоинспекции не вправе в одиночку принять такое решение.

Сама логика тут простая. Камера может зафиксировать нарушение, инспектор — составить материалы, но окончательное наказание выносит суд. И если речь идёт именно о лишении, а не о штрафе, без судебного решения история не движется дальше.

Для водителя это означает ещё один важный момент: нарушение должно быть привязано не к номеру машины, а к конкретному человеку. Если за рулём был один человек, а материалы оформили на другого, лишение не сработает. Суду нужен именно тот, кто управлял автомобилем в момент нарушения.

В материале о возврате прав после лишения уже разбирали похожий нюанс: бумажная часть тут не менее важна, чем сам факт нарушения. Ошибка в порядке оформления легко ломает всю цепочку. Поэтому формальности в таких делах — не пустяк, а основа.

Что меняется, если нарушение сняла камера

Если нарушение попало в автоматическую фиксацию, действует другое правило. В этом случае наказание назначают в виде штрафа, а не лишения права управления. Это предусмотрено частью 3.1 статьи 4.1 КоАП РФ.

Здесь как раз работает разделение по способу фиксации. За одни и те же составы Кодекс может предусматривать разные последствия, если нарушение заметила камера или его оформили обычным порядком. Поэтому для повторных нарушений смотреть нужно не только на сам факт, но и на то, как именно его зафиксировали.

Верховный суд отдельно указывает: лишить права управления нельзя человека, у которого такого права вообще нет. Речь идёт именно о праве управления, а не о пластиковой карточке водительского удостоверения в кармане. Это разные вещи, и в суде такая разница имеет значение.

Если водитель забыл удостоверение дома, это одна история. Если у человека права вообще не выдавались или уже не действуют, это другая ситуация. Суд не может лишить того, чего у гражданина нет.

Сроки, составы и выбор наказания

Когда статья КоАП даёт выбор между штрафом и лишением, более строгое наказание назначают не по настроению, а по обстоятельствам дела. Суд учитывает характер нарушения, личность водителя, смягчающие и отягчающие обстоятельства. Без этого решение просто не выглядит законным.

Есть и вопрос сроков. Для дел, которые рассматривает судья, общий срок давности составляет 90 календарных дней со дня нарушения. Но считать эти 90 дней универсальным сроком для любого случая нельзя: для отдельных составов КоАП действуют более длинные сроки и специальные правила их исчисления.

То есть одной формулой тут не обойтись. В одних делах срок короткий, в других — заметно длиннее. Ошибка в расчёте срока может поменять весь исход, поэтому в таких историях смотреть надо не на привычку, а на конкретную статью КоАП.

Если коротко, камера сама права не отбирает, инспектор тоже. Лишение возможно только через суд, только по конкретному водителю и только по правилам, которые уже давно прописаны в кодексе. Всё остальное — шум вокруг процедуры.

"Если нарушение снято камерой, чаще всего речь идёт о штрафе, а не о лишении. Суду всё равно нужно понять, кто именно управлял машиной, и без этого строгую меру не назначат. Ещё один частый промах — путать водительские права как документ и само право управлять автомобилем".

автоэксперт Сергей Герасимов

FAQ

Может ли камера лишить прав сама?
Нет. Камера фиксирует нарушение, а решение о лишении выносит только судья.

Если за рулём был не владелец машины, что тогда?
Лишение привязывают к конкретному водителю. Если личность не установлена точно, для такой меры нет базы.

Всегда ли при фиксации камерой назначают штраф?
По общему правилу — да, но конкретный состав и статья КоАП могут менять последствия. Смотрят на норму, а не только на фото с камеры.

90 дней — это единый срок для всех дел?
Нет. Для дел у судьи это общий срок, но по отдельным составам действуют другие правила и другие сроки.

Проверено экспертом: автоюрист Сергей Герасимов

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Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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