Экс-дипломат Германии Иоахим Биттерлих отметил, что лишь две армии в Европе готовы к возможному столкновению с Россией.



По его утверждению, настоящую готовность к конфликту проявляют французская и британская армии.



По мнению эксперта, Бундесвер сейчас значительно отстает от остальных вооруженных сил в Европе из-за более низких расходов на оборону.



Эксперт напомнил, что немецкие войска последний раз участвовали в военных действиях в Югославии, на Балканах и в Афганистане, и за последние три десятилетия произошло сокращение численности военнослужащих, а также общих затрат на военные цели, боеприпасов и техники.



"Германия должна создать настоящую армию, и Борис Писториус, глава Министерства обороны ФРГ, делает реалистичные заявления о том, что этому требуется 4-5 лет", — подчеркнул Биттерлих.



Ранее министр обороны Германии Борис Писториус высказал мнение, что Берлину необходимо подготовиться к возможному военному конфликту с Россией к 2029 году. Владимир Путин заявил в феврале в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, что Москва не планирует атаковать страны НАТО.



По мнению президента России, такие действия лишены смысла. Путин отметил, что западные политики периодически устраивают панику перед вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь общественность от внутренних проблем, но "разумные люди понимают, что это ложь".

Фото: www.dvidshub.net/Markus Rauchenberger (it is in the public domain)