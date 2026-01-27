Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Паучье растение
Паучье растение
© commons.wikimedia.org by Guérin Nicolas (messages) 23:23, 25 September 2008 (UTC) is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 11:10

Паучье растение чахло, пока не добавила это — листья пошли стеной, ростки полезли одна за одной

Рыбная эмульсия работает как мягкая подкормка для паучьего растения — House Digest

Паучьи растения часто называют "неубиваемыми", но это определение вводит в заблуждение. Да, они способны выживать даже при минимальном уходе, однако выживание и полноценный рост — не одно и то же. Чтобы растение выглядело пышным и активно развивалось, ему необходимы питательные вещества. Об этом сообщает House Digest.

Почему паучьему растению нужен дополнительный уход

В условиях квартиры паучье растение полностью зависит от содержимого своего горшка. Почва со временем истощается, и даже при правильном поливе и освещении растению может не хватать питания. Это проявляется постепенно: рост замедляется, листья теряют насыщенный цвет, а характерные "детки" перестают появляться. Часто хозяева замечают проблему уже тогда, когда растение заметно ослабло.

Особую роль в развитии паучьего растения играет азот. Он отвечает за рост листьев и поддержание их яркого зелёного оттенка. Поскольку декоративная ценность этого вида заключается именно в листве, стабильное поступление азота имеет ключевое значение. Именно здесь на сцену выходит удобрение, о котором знают не все любители комнатных растений.

Неочевидный помощник — жидкое рыбное удобрение

Одним из наиболее удачных вариантов подкормки для паучьих растений считается жидкое удобрение для рыб, также известное как рыбная эмульсия. Важно не путать его с кормом для аквариумных рыб: речь идёт именно об удобрении для растений. Его главное преимущество — мягкое действие. В отличие от концентрированных минеральных составов, рыбная эмульсия снижает риск перекорма.

Для горшечных растений это особенно важно. Избыточные удобрения не вымываются из почвы так же легко, как в открытом грунте, и могут накапливаться у корней. Паучьи растения чувствительны к переизбытку питательных веществ: слишком активная подкормка нередко приводит к ожогам корней и появлению коричневых кончиков на листьях. Разбавленная рыбная эмульсия действует постепенно, высвобождая азот и другие элементы медленно и равномерно.

Как и когда применять такую подкормку

Рыбное удобрение рекомендуется разводить в воде и использовать в период активного роста — весной и летом. Оптимальная частота — примерно один раз в две недели. В холодное время года, когда рост замедляется, паучьему растению подкормка не требуется вовсе. Такой режим позволяет поддерживать здоровье растения без лишней нагрузки на корневую систему.

Единственный минус, о котором стоит знать

У этого метода есть очевидный недостаток — запах. Большинство рыбных эмульсий производят из побочных продуктов переработки рыбы, поэтому аромат при использовании может быть довольно резким и неприятным. Даже в разбавленном виде он ощущается. Полностью избавиться от него сложно, поэтому многие советуют проводить подкормку рядом с открытым окном или в хорошо проветриваемом помещении.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Неправильный полив вызывает пожелтение листьев филодендрона — Парис Лаликата 24.01.2026 в 15:31
Филодендрон пожелтел — одна ошибка в поливе запускает это быстрее всего

Филодендрон желтеет: эксперт раскрывает 5 причин — неправильный полив, недостаток света, грибок, вредители или бедная почва. Что проверить и как спасти растение.

Читать полностью » Скиммия не образует ягоды без женского растения 24.01.2026 в 12:06
Листья блестят, форма идеальная — но красные ягоды так и не появились: в чём подвох скиммии

Скиммия выглядит идеально, но не даёт красных ягод: чаще всего виноваты пол растения и отсутствие опыления. Как не ошибиться при покупке и выбрать плодоносящий экземпляр при покупке.

Читать полностью » Лимонная вода подкисляет жёсткую воду для полива орхидей 24.01.2026 в 4:44
Лимон в воде для орхидеи изменил всё — но одна ошибка с поливом убивает корни

Можно ли поливать орхидеи лимоном при жёсткой воде? Разбираем, как лимон влияет на корни и налёт, когда помогает и какие риски таит чрезмерная кислотность.

Читать полностью » Семена подбирают отдельно для теплицы и открытого грунта — агроном Леунов 23.01.2026 в 23:23
Купил семена “по красивой упаковке” — результат разочаровал: теперь выбираю по другому правилу

Как выбрать семена в 2026 году: ориентируйтесь на регион, агротехнику и надёжного производителя, формируйте банк удачных семян и избегайте подмены названий сортов.

Читать полностью » Сырой рис разрыхляет верхний слой почвы под лимоном — iefimerida.gr 23.01.2026 в 20:32
Сырой рис под лимонным деревом улучшил почву со временем — главное не делать одну ошибку

Сырой рис под лимонное дерево может улучшить почву, аэрацию и микробиологическую активность, помогая контролировать влагу. Используйте 1–2 ст. ложки на поверхность раз в месяц.

Читать полностью » Не совершайте распространенную ошибку дачников: это средство убьет вашу рассаду 23.01.2026 в 14:34

Садовод Марина Рыкалина рассказала NewsInfo, чем безопасно обеззараживать рассадный грунт и почему марганцовка не всегда подходит.

Читать полностью » Листья нефритового дерева покраснели из-за антоцианов зимой — Гримальди 23.01.2026 в 10:35
Листья нефритового дерева покраснели зимой — сначала испугалась, потом поняла: это важный сигнал

Нефритовое дерево зимой: листья краснеют из‑за антоцианов — чаще это нормальная адаптация, а не болезнь. Как отличить сезонную окраску от признаков проблем.

Читать полностью » Сельдерей сеют в январе из-за медленного развития — salutbonjour 22.01.2026 в 18:20
Январский посев даёт фору летом — но сеять подряд нельзя: есть список “медленных” культур

Зимний посев в январе превращает медленнорастущие перцы, баклажаны и сельдерей в крепкую рассаду — простые правила, досветка и стратификация.

Читать полностью »

Новости
Дом
Отступ мебели от стен добавляет глубину маленькой гостиной - дизайнер Гарднер
Питомцы
Кормление только сухим кормом может навредить здоровью кошки — ветеринары
Красота и здоровье
Эффективность диеты определяется дефицитом калорий — Science Focus
Красота и здоровье
Рыбий жир связан с повышенным риском инсульта у здоровых — BMJ Medicine
Еда
Несладкий йогурт делает смузи густым без протеинового порошка — EatingWell
Наука
DECam фиксирует 669 млн галактик в обзоре DES
Спорт и фитнес
Прогрессивная нагрузка повышает физическую выносливость — фитнес-эксперты
Красота и здоровье
Два дня на овсянке снизили уровень холестерина на 10% — Боннский университет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet