© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 4:27

Сжижение воздуха для хранения энергии: экологичный и доступный способ решить энергетическую проблему

Highview Power: в Великобритании строится первое хранилище сжиженного воздуха

Одной из главных проблем на пути к достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году является эффективное хранение энергии. Возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер, дают электричество только в определенные часы, и для использования этой энергии необходимо решать проблему хранения. Существующие методы, такие как гидроаккумулирование или литий-ионные аккумуляторы, имеют географические ограничения и высокую стоимость. Однако недавно появилась технология, основанная на сжижении воздуха, которая может стать альтернативой.

Суть технологии сжиженного воздуха

Система LAES (Liquid Air Energy Storage) использует процесс сжижения воздуха для хранения энергии. Этот метод включает в себя три этапа:

  1. Воздух берется из окружающей среды, очищается и осушается.

  2. Затем воздух сжимается до высокого давления.

  3. В следующем этапе воздух охлаждается до сжижения с использованием теплообменников, что позволяет эффективно хранить энергию.

Когда энергия требуется, сжиженный воздух нагнетается до высокого давления, нагревается и снова превращается в газ. Этот газ расширяется и приводит в движение турбины, которые генерируют электричество.

Преимущества сжиженного воздуха

Технология сжиженного воздуха имеет несколько важных преимуществ:

  • Экологичность: Для работы системы используются только воздух и тепло, что делает её экологически чистой.

  • Широкие возможности установки: Системы можно строить практически в любом месте, что снимает географические ограничения, характерные для других технологий.

  • Отсутствие дорогих редких материалов: Система использует доступные компоненты и не требует применения дорогих материалов, таких как литий для аккумуляторов.

Сравнение технологий хранения энергии

Ниже представлена таблица, в которой сравниваются различные технологии хранения энергии:

Технология Преимущества Недостатки Стоимость хранения (к 2030 году)
Сжиженный воздух (LAES) Доступность, экологичность, универсальность Высокая стоимость начальных инвестиций 45 долларов за МВт·ч
Гидроаккумулирование Долгосрочность, высокая эффективность Географическая привязка, дороговизна 120 долларов за МВт·ч
Литий-ионные аккумуляторы Компактность, высокая плотность энергии Ограниченная продолжительность работы, высокая стоимость 175 долларов за МВт·ч

Применение технологии: примеры и перспективы

Компания Highview Power начала строительство первого в мире хранилища энергии на основе сжиженного воздуха в Великобритании, которое будет введено в эксплуатацию в 2026 году. Это хранилище, мощностью 300 МВт·ч, будет обеспечивать электричеством около 480 000 домохозяйств в случае чрезвычайной ситуации.

Преимущества такого подхода:

  1. Снижение выбросов CO₂: Это хранилище будет заменять газовые электростанции, что способствует снижению выбросов углекислого газа.

  2. Гибкость: Система сможет стабилизировать сеть и обеспечивать электроснабжение в периоды пиковых нагрузок.

  3. Экономическая эффективность: Система сжиженного воздуха имеет потенциал снизить стоимость хранения энергии до 45 долларов за МВт·ч к 2030 году.

Плюсы и минусы технологии сжиженного воздуха

Плюсы Минусы
Доступность компонентов Высокая стоимость начальных инвестиций
Экологичность и отсутствие загрязняющих веществ Необходимость государственной поддержки
Универсальность установки Вопросы с долгосрочной экономической эффективностью
Способность работать в различных условиях Необходимость улучшения технологии

Перспективы развития рынка

Несмотря на высокую стоимость технологии на начальном этапе, сжиженный воздух может стать ключевым элементом в решении проблемы хранения энергии. По оценкам, рынок сжиженного воздуха в 2023 году составил 1,3 млрд долларов, и к 2030 году он может вырасти до 4-8 миллиардов долларов.

Ожидаемые изменения к 2030 году:

  • Снижение стоимости хранения сжиженного воздуха до 45 долларов за МВт·ч.

  • Увеличение числа коммерческих проектов.

  • Более широкое применение технологий сжиженного воздуха для стабилизации энергосетей.

Технология сжиженного воздуха для хранения энергии имеет значительный потенциал и может сыграть важную роль в переходе к устойчивой энергетике. С учетом растущей потребности в экологически чистых решениях и поддержки со стороны государств, эта технология может стать доступной и экономически выгодной в ближайшие десятилетия.

Читайте также

Menopause: при менопаузе снижается объём серого вещества у женщин вчера в 22:04
Женщины в шоке: менопауза буквально перестраивает мозг — новое исследование

Ученые обнаружили, как менопауза влияет на структуру мозга. Исследование объясняет настоящие причины проблем с памятью и концентрацией в этот период.

Читать полностью » Под мозаичным полом в турецкой цитадели Урфа найдены захоронения служителей церкви вчера в 21:59
Под турецким полом скрывалась тайна V века: археологи раскрыли секреты древней церкви

В турецкой цитадели Урфа обнаружен уникальный мозаичный пол V века с изображениями космических стихий. Находка раскрывает тайны религиозных практик поздней античности.

Читать полностью » Frontiers: каждый процент счастья снижает риск смерти от неинфекционных заболеваний на 0,43% вчера в 21:01
Мир замер на отметке 5,45: что происходит с вашим здоровьем при разных уровнях счастья

Учёные обнаружили конкретный уровень счастья, необходимый для продления жизни. Исследование охватило 123 страны и выявило удивительную закономерность.

Читать полностью » Бёссенкёль: в норвежской пещере нашли останки 46 видов животных ледникового периода вчера в 20:56
Ледниковый период оказался не таким холодным, как думали: сенсационная находка в Норвегии

В норвежской пещере обнаружены кости 46 видов животных ледникового периода. Уникальная находка меняет представления учёных о древней арктической экосистеме.

Читать полностью » Археолог Мартинес: в древней керамике Тласкалы найдены следы влияния миштекской культуры вчера в 20:54
Археологи нашли то, что скрывали 500 лет: индейские племена были связаны крепче, чем думали

Археологи оспаривают миф об изоляции Тласкалы. Анализ древней керамики reveals неожиданные культурные связи, которые меняют наше понимание доколумбовой Мезоамерики.

Читать полностью » Каро: в вечной мерзлоте Аляски обнаружены активные микроорганизмы возрастом тысячи лет вчера в 19:16
Пробуждение века: учёные обнаружили активность микробов, спавших тысячи лет

На Аляске в тоннеле вечной мерзлоты ученые наблюдают, как древние микробы вновь начинают жизнь. Эксперимент показал: потепление способно "разбудить" бактерии, спавшие тысячи лет.

Читать полностью » Палеоантрополог Монсель: в долине Роны обнаружены останки архаичных людей периода межледниковья вчера в 19:14
300 тысяч лет назад во Франции жили люди, которые умели заботиться: уникальная находка

Во Франции археологи нашли челюсть и часть черепа людей, живших 300 тысяч лет назад. Эти останки проливают свет на этап, когда гейдельбергские люди превращались в первых неандертальцев.

Читать полностью » Пейрень: на Алтае обнаружили следы неизвестных древних людей в геноме денисовца вчера в 18:06
Древнее ДНК-хранилище Алтая: как один зуб раскрыл секреты трёх древних народов

На Алтае расшифровали ДНК денисовца, жившего 200 тысяч лет назад. Его гены скрывают следы неандертальцев — и еще более древних людей, о которых наука не знала.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о намерении завершить карьеру в шоу-бизнесе и заняться юриспруденцией
Авто и мото
Toyota представит электрическую и бензиновую версии суперкара GR в 2026 году
Спорт и фитнес
Тренировочный план Милютина Николича стал основой системы Street Workout
ДФО
Приморский край ожидают резкие перепады температур и осадки на неделе — Примгидромет
Еда
Салат с крабовыми палочками и картофелем сохраняет сочность при правильной сборке
УрФО
Челябинская область заняла 23 место в России по доступности аренды жилья
Спорт и фитнес
Фитнес-эксперт перечислил ошибки при выполнении тяги штанги в наклоне и как их избежать
СФО
Врач из Сургута Ольга Самойлова признана лучшей на Всероссийском конкурсе врачей 2025 года
