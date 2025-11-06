Плита и отопление подорожают: в Югре пересмотрели цену на сжиженный газ

Региональная служба по тарифам утвердила новые розничные цены на сжиженный газ, используемый населением для бытовых нужд. Как следует из проекта приказа, опубликованного на сайте правительства округа, изменения вступят в силу 1 января 2026 года и будут действовать вплоть до конца года.

Какие компании затронут новые тарифы

"Установить с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд", — говорится в документе.

Под действие приказа попадут основные поставщики региона, включая "Нижневартовскгаз", "Обьгаз", "Сжиженный газ Север" и ряд других компаний.

Рост стоимости и этапы изменения

Цена на сжиженный газ для населения увеличится с 75,13 до 82,57 рубля за килограмм. Однако повышение произойдёт в два этапа:

до 30 сентября 2026 года сохранится прежняя стоимость — 75,13 рубля;

с 1 октября 2026 года вступит в силу новая цена — 82,57 рубля за килограмм.

Для кого действуют особые условия

Отдельные положения предусмотрены для предприятий, работающих на упрощённой системе налогообложения (УСН). Изменения касаются только бытового сегмента и не затрагивают стоимость топлива для автозаправок.

Таким образом, подорожание затронет прежде всего жителей, использующих сжиженный газ в быту — для отопления, приготовления пищи и бытовых нужд.