Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Газовая конофрка
Газовая конофрка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 3:36

Плита и отопление подорожают: в Югре пересмотрели цену на сжиженный газ

С 1 января 2026 года в Югре вырастет цена на сжиженный газ для населения — приказ службы по тарифам

Региональная служба по тарифам утвердила новые розничные цены на сжиженный газ, используемый населением для бытовых нужд. Как следует из проекта приказа, опубликованного на сайте правительства округа, изменения вступят в силу 1 января 2026 года и будут действовать вплоть до конца года.

Какие компании затронут новые тарифы

"Установить с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд", — говорится в документе.

Под действие приказа попадут основные поставщики региона, включая "Нижневартовскгаз", "Обьгаз", "Сжиженный газ Север" и ряд других компаний.

Рост стоимости и этапы изменения

Цена на сжиженный газ для населения увеличится с 75,13 до 82,57 рубля за килограмм. Однако повышение произойдёт в два этапа:

  • до 30 сентября 2026 года сохранится прежняя стоимость — 75,13 рубля;

  • с 1 октября 2026 года вступит в силу новая цена — 82,57 рубля за килограмм.

Для кого действуют особые условия

Отдельные положения предусмотрены для предприятий, работающих на упрощённой системе налогообложения (УСН). Изменения касаются только бытового сегмента и не затрагивают стоимость топлива для автозаправок.

Таким образом, подорожание затронет прежде всего жителей, использующих сжиженный газ в быту — для отопления, приготовления пищи и бытовых нужд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ямальские власти утвердили проект повышения окладов работников госучреждений до уровня МРОТ 31.10.2025 в 6:56
В Ямале с 2026 года оклады госслужащих поднимут до уровня МРОТ — кто получит повышение

С 2026 года в Ямале минимальные оклады для работников государственных и муниципальных учреждений будут повышены до уровня МРОТ. Это часть масштабной реформы оплаты труда в регионе.

Читать полностью » Рыбодобыча на Ямале: Шурышкарский район выловил 1 626 тонн рыбы в 2025 году 31.10.2025 в 5:56
Щука и язь в лидерах: на Ямале назвали самые результативные районы по добыче рыбы

Шурышкарский район стал лидером по рыбодобыче на Ямале в 2025 году, выловив более 1 600 тонн рыбы, в том числе щуки и язя. Продукция поступает на переработку и продажу.

Читать полностью » Сургутяне жалуются на рост цен: сливочное масло подорожало на 100 рублей 31.10.2025 в 3:36
Молоко и майонез подорожали на десятки рублей: сургутяне обратили внимание на рост цен

В Сургуте заметили подорожание продуктов в магазинах. За месяц цены на популярные товары выросли на десятки рублей.

Читать полностью » Губернатор Югры Кухарук рассказал о распределении бюджета региона на ближайшие три года 31.10.2025 в 2:26
Кому дадут деньги: в ХМАО обозначили три направления, куда направят бюджет в следующие три года

Губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал, как будут распределены средства бюджета региона на ближайшие три года. Основное внимание уделяется социальной сфере и поддержке участников СВО.

Читать полностью » Павел Кан из Сургута показал методику лечения артериальных поражений на конгрессе в Хорватии 31.10.2025 в 1:44
Хирург из Сургута поразил мир инновациями: раскрыта уникальная методика лечения артерий

Хирург из Сургута Павел Кан представил на Международном конгрессе в Хорватии уникальную методику лечения артериальных заболеваний, которая вызвала интерес специалистов со всего мира.

Читать полностью » На Ямале завершена программа централизованной доставки топлива в труднодоступные населенные пункты 30.10.2025 в 4:46
Топливо по реке в Ямале: как сибирские сёла обеспечивают тоннами дизельного топлива

В Ямале завершена программа доставки топлива в труднодоступные поселки. Как обеспечиваются потребности региона в зимний период и какие изменения произошли в поставках в 2025 году? Узнайте все детали.

Читать полностью » В Югре банковские работники и сантехники стали самыми востребованными профессиями 30.10.2025 в 3:36
От банкиров до сантехников: на сколько вырос спрос и как изменились зарплаты в Югре

В Югре увеличился спрос на банковских работников и сантехников, а профессия логиста стала самой прибыльной. Как изменились зарплаты и какие профессии востребованы? Узнайте подробности.

Читать полностью » Бухгалтеры и администраторы сталкиваются с повышенной конкуренцией на рынке труда в Югре 30.10.2025 в 2:26
Этим специалистам в Югре не позавидуешь: на одно место — 17 резюме

В Югре наблюдается высокая конкуренция на рынке труда, особенно для бухгалтеров и менеджеров. Какие профессии остаются в дефиците, и как искусственный интеллект влияет на спрос? Узнайте все подробности.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Новый V8 мотор Toyota может устанавливаться на Land Cruiser 300 и крупные автомобили
Дом
Серый и тёмно-зелёный: эти цвета создают гармонию и спокойствие в спальне
Красота и здоровье
Врач Екатерина Демьяновская назвала ключевые признаки астении и хронической усталости
Питомцы
Собаки ориентируются по магнитному полю Земли во время дефекации
Спорт и фитнес
Учёные подтвердили: прекращение физических нагрузок снижает уровень серотонина и эндорфинов
Садоводство
Специалисты Decoessfera: фольга улучшает освещённость и урожайность лимонных деревьев
Туризм
Три главные достопримечательности Беларуси: Несвиж, Мир и костёл в Гервятах
Спорт и фитнес
Пульсометр повышает эффективность занятий сайклом — отметил тренер Майкл Харпер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet