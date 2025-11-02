Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Натуральная помада без парабенов
Натуральная помада без парабенов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Екатерина Лаврова Опубликована сегодня в 16:33

Одна ошибка с цветом губ — и лицо теряет жизнь: как выбрать идеальную помаду

Визажисты советуют подбирать губную помаду по подтону кожи — холодному, тёплому или нейтральному

Губная помада — один из тех элементов макияжа, который способен мгновенно изменить образ. Всего одно движение кисточки или стика — и настроение становится другим. Но, как и в случае с тональным кремом, здесь важно учитывать не только цвет, но и то, как он сочетается с вашим естественным подтоном кожи. От этого зависит, будет ли макияж выглядеть гармонично или, наоборот, чужеродно.

Почему важно учитывать подтон кожи

Тон кожи — это видимый цвет лица, а вот подтон - это невидимый, но ключевой нюанс, который проявляется в том, как кожа реагирует на свет. Именно он определяет, какие оттенки косметики подчеркнут вашу естественную красоту, а какие — придадут уставший вид.

Макияжисты советуют начать с простого теста: посмотрите на вены на запястье. Если они кажутся синими или фиолетовыми — у вас холодный подтон; если зеленоватыми — теплый; если определить сложно — вероятно, нейтральный. Также можно примерить серебряные и золотые украшения: первый вариант лучше смотрится на холодных подтонах, второй — на теплых.

Сравнение оттенков помады по типу подтона

Подтон кожи

Как определить

Лучшие оттенки помады

Холодный

Синие или фиолетовые вены, серебро выглядит выигрышно

Вишнёвый, розовый нюд, сливовый, малиновый

Тёплый

Зеленоватые вены, хорошо смотрится золото

Коралловый, персиковый, тёплый розовый, терракотовый

Нейтральный

Смесь розовых и жёлтых оттенков, подходят оба типа украшений

Ягодный, пыльно-розовый, классический красный

Советы шаг за шагом

  1. Определите свой подтон. Используйте тест с венами, украшениями или попробуйте несколько вариантов тонального крема — холодного, тёплого и нейтрального.
  2. Подберите базовую палитру. Начните с нюдовых помад — они лучше всего показывают, какая гамма вам подходит.
  3. Сравните реакцию кожи. Примерьте помаду на естественный дневной свет — так вы заметите, как оттенок взаимодействует с тоном лица.
  4. Экспериментируйте с текстурами. Глянцевые, сатиновые, матовые и тинты дают разные визуальные эффекты: глянец добавляет объёма, а мат делает образ строгим.
  5. Добавьте сезонный акцент. Зимой подойдут более насыщенные тона, а летом — лёгкие и полупрозрачные.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать слишком бледный нюд при смуглой коже.
    Последствие: губы теряются, лицо выглядит уставшим.
    Альтернатива: используйте тёплый бежево-розовый или персиковый.
  • Ошибка: наносить холодно-розовую помаду на кожу с жёлтым подтоном.
    Последствие: создаётся ощущение сероватого оттенка кожи.
    Альтернатива: попробуйте коралловые или ягодные оттенки.
  • Ошибка: выбирать слишком насыщенный цвет без макияжа глаз.
    Последствие: губы выглядят изолированно.
    Альтернатива: добавьте лёгкий контур глаз или тушь, чтобы уравновесить образ.

А что если подтон определить трудно?

Если вы всё ещё сомневаетесь, не стоит переживать. Нейтральные подтоны — универсальны, и большинству людей подходит именно эта категория. Вы можете смело сочетать оттенки из обеих групп. Например, классический красный идёт практически всем, как и мягкий розово-бежевый.

Для светлой кожи подойдут розовые и персиковые нюансы, для средней — сливовые и фуксия, а для тёмной — насыщенные ягодные и бордовые тона.

Плюсы и минусы популярных текстур

Текстура

Плюсы

Минусы

Матовая

Стойкость, выразительность

Может подсушивать губы

Сатиновая

Комфорт, естественный блеск

Менее устойчива

Глянцевая

Визуально увеличивает губы

Требует частого обновления

Тинт

Лёгкость, естественность

Не подходит для сухой кожи губ

FAQ

Как выбрать помаду, если я не пользуюсь тональным кремом?
Ориентируйтесь на цвет кожи в области шеи и запястья, а также на то, какие оттенки одежды вам больше идут.

Что лучше — матовая или глянцевая помада?
Матовая придаёт строгости и подходит для вечернего макияжа, а глянцевая — для дневного, лёгкого образа.

Можно ли смешивать оттенки?
Да, визажисты часто наносят несколько цветов: более светлый в центр и тёмный по контуру, чтобы создать объём.

Мифы и правда

  • Миф: нюдовая помада подходит всем.
    Правда: только если она подобрана под ваш подтон — холодный, тёплый или нейтральный.
  • Миф: красная помада старит.
    Правда: наоборот, правильно выбранный оттенок делает зубы белее, а лицо выразительнее.
  • Миф: глянцевая текстура не подходит для зрелой кожи.
    Правда: современные блески и тинты ухаживают за губами и делают их визуально более увлажнёнными.

2 интересных факта

  • У каждой помады есть "подтон цвета" — чаще всего он тянется к синему (холодному) или оранжевому (тёплому).
  • Оттенок губной помады может меняться под воздействием pH кожи — поэтому один и тот же цвет выглядит по-разному на разных людях.

