Одна ошибка с цветом губ — и лицо теряет жизнь: как выбрать идеальную помаду
Губная помада — один из тех элементов макияжа, который способен мгновенно изменить образ. Всего одно движение кисточки или стика — и настроение становится другим. Но, как и в случае с тональным кремом, здесь важно учитывать не только цвет, но и то, как он сочетается с вашим естественным подтоном кожи. От этого зависит, будет ли макияж выглядеть гармонично или, наоборот, чужеродно.
Почему важно учитывать подтон кожи
Тон кожи — это видимый цвет лица, а вот подтон - это невидимый, но ключевой нюанс, который проявляется в том, как кожа реагирует на свет. Именно он определяет, какие оттенки косметики подчеркнут вашу естественную красоту, а какие — придадут уставший вид.
Макияжисты советуют начать с простого теста: посмотрите на вены на запястье. Если они кажутся синими или фиолетовыми — у вас холодный подтон; если зеленоватыми — теплый; если определить сложно — вероятно, нейтральный. Также можно примерить серебряные и золотые украшения: первый вариант лучше смотрится на холодных подтонах, второй — на теплых.
Сравнение оттенков помады по типу подтона
|
Подтон кожи
|
Как определить
|
Лучшие оттенки помады
|
Холодный
|
Синие или фиолетовые вены, серебро выглядит выигрышно
|
Вишнёвый, розовый нюд, сливовый, малиновый
|
Тёплый
|
Зеленоватые вены, хорошо смотрится золото
|
Коралловый, персиковый, тёплый розовый, терракотовый
|
Нейтральный
|
Смесь розовых и жёлтых оттенков, подходят оба типа украшений
|
Ягодный, пыльно-розовый, классический красный
Советы шаг за шагом
- Определите свой подтон. Используйте тест с венами, украшениями или попробуйте несколько вариантов тонального крема — холодного, тёплого и нейтрального.
- Подберите базовую палитру. Начните с нюдовых помад — они лучше всего показывают, какая гамма вам подходит.
- Сравните реакцию кожи. Примерьте помаду на естественный дневной свет — так вы заметите, как оттенок взаимодействует с тоном лица.
- Экспериментируйте с текстурами. Глянцевые, сатиновые, матовые и тинты дают разные визуальные эффекты: глянец добавляет объёма, а мат делает образ строгим.
- Добавьте сезонный акцент. Зимой подойдут более насыщенные тона, а летом — лёгкие и полупрозрачные.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: выбрать слишком бледный нюд при смуглой коже.
Последствие: губы теряются, лицо выглядит уставшим.
Альтернатива: используйте тёплый бежево-розовый или персиковый.
- Ошибка: наносить холодно-розовую помаду на кожу с жёлтым подтоном.
Последствие: создаётся ощущение сероватого оттенка кожи.
Альтернатива: попробуйте коралловые или ягодные оттенки.
- Ошибка: выбирать слишком насыщенный цвет без макияжа глаз.
Последствие: губы выглядят изолированно.
Альтернатива: добавьте лёгкий контур глаз или тушь, чтобы уравновесить образ.
А что если подтон определить трудно?
Если вы всё ещё сомневаетесь, не стоит переживать. Нейтральные подтоны — универсальны, и большинству людей подходит именно эта категория. Вы можете смело сочетать оттенки из обеих групп. Например, классический красный идёт практически всем, как и мягкий розово-бежевый.
Для светлой кожи подойдут розовые и персиковые нюансы, для средней — сливовые и фуксия, а для тёмной — насыщенные ягодные и бордовые тона.
Плюсы и минусы популярных текстур
|
Текстура
|
Плюсы
|
Минусы
|
Матовая
|
Стойкость, выразительность
|
Может подсушивать губы
|
Сатиновая
|
Комфорт, естественный блеск
|
Менее устойчива
|
Глянцевая
|
Визуально увеличивает губы
|
Требует частого обновления
|
Тинт
|
Лёгкость, естественность
|
Не подходит для сухой кожи губ
FAQ
Как выбрать помаду, если я не пользуюсь тональным кремом?
Ориентируйтесь на цвет кожи в области шеи и запястья, а также на то, какие оттенки одежды вам больше идут.
Что лучше — матовая или глянцевая помада?
Матовая придаёт строгости и подходит для вечернего макияжа, а глянцевая — для дневного, лёгкого образа.
Можно ли смешивать оттенки?
Да, визажисты часто наносят несколько цветов: более светлый в центр и тёмный по контуру, чтобы создать объём.
Мифы и правда
- Миф: нюдовая помада подходит всем.
Правда: только если она подобрана под ваш подтон — холодный, тёплый или нейтральный.
- Миф: красная помада старит.
Правда: наоборот, правильно выбранный оттенок делает зубы белее, а лицо выразительнее.
- Миф: глянцевая текстура не подходит для зрелой кожи.
Правда: современные блески и тинты ухаживают за губами и делают их визуально более увлажнёнными.
2 интересных факта
- У каждой помады есть "подтон цвета" — чаще всего он тянется к синему (холодному) или оранжевому (тёплому).
- Оттенок губной помады может меняться под воздействием pH кожи — поэтому один и тот же цвет выглядит по-разному на разных людях.
