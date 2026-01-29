Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Губная помада
© commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 19:43

Яркая помада после 50 может старить: замените тон на этот — и губы выглядят моложе

После 50 макияж всё чаще работает не на "эффект", а на свежесть: немного света в правильных местах, мягкие оттенки и текстуры, которые не подчёркивают рельеф. И помада здесь играет ключевую роль — цвет губ мгновенно меняет впечатление от лица, иногда достаточно заменить привычный яркий тон на более деликатный, чтобы образ выглядел легче, а кожа — ровнее. Об этом пишет Bovary.

Почему оттенок помады влияет на ощущение молодости

Цвет губ считывается как один из маркеров "живости" лица: он может усиливать ощущение сияния кожи и создавать более гармоничный баланс черт. Тёплые, более "светящиеся" оттенки визуально делают губы полнее и выразительнее, а небольшое смещение тона способно заметно повлиять на общее впечатление — насколько свежим выглядит лицо.

С возрастом губы часто становятся тоньше и могут терять объём, поэтому макияж, который хорошо работал раньше, иногда начинает подчёркивать то, что хочется сгладить. Особенно это касается очень тёмных или плотных, насыщенных цветов: они перетягивают внимание к зоне вокруг рта и могут выделять мелкие линии.

Это не красный: какой цвет даёт "эффект свежести"

Наиболее выигрышный вариант — не ярко-красный, а оттенок, максимально близкий к естественному цвету губ, но чуть более ровный и "подсвеченный". По сути, это мягкий тёплый нюд: не бледный и не коричневый, а живой — розово-персиковый или розово-бежевый. Он выглядит естественно, но при этом делает лицо бодрее.

Ключевой нюанс: оттенок не должен быть слишком светлым (иначе он "смывает" черты) и слишком тёмным (иначе утяжеляет и подчёркивает рельеф). Рабочая "точка" — середина: цвет "как свои губы, только лучше".

Как подобрать оттенок под тон кожи

Принцип простой: помада должна поддерживать тон кожи, а не спорить с ним. Для светлой кожи чаще подходят мягкие, более светлые нюды, а для более тёмной — тёплые оттенки, которые дают глубину и не выглядят серыми или "припылёнными". Такой выбор делает макияж аккуратным и сбалансированным — без ощущения перегруза и "перерисованности".

Текстура важнее, чем кажется

Даже идеальный цвет может выглядеть невыгодно, если формула сушит. Сухие матовые текстуры быстрее подчёркивают рельеф и усиливают впечатление "морщинистости" губ. Поэтому лучше работают увлажняющие, мягкие и кремовые формулы: они ложатся ровнее, комфортнее ощущаются и дают лёгкий блеск, который визуально добавляет объёма.

Автор Марина Кравцова
Марина Кравцова — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, Сеченовский университет) с 12-летним стажем. Эксперт по антивозрастной терапии и здоровью кожи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

