Срезала побег "помадного" растения — к весне вырос новый куст: главное правило черенкования

Яркие трубчатые цветы "помадного" растения легко узнаваемы: кажется, будто кто-то мазнул кистью красной краской по зелёным плетям. А ещё оно приятно тем, что его несложно размножить и получить новые здоровые экземпляры к весне — даже если у вас оно живёт не в саду, а на подоконнике. Об этом сообщает House Digest.

Что это за растение и когда лучше брать черенки

Растение помады (Aeschynanthus radicans) на улице хорошо чувствует себя в тёплых регионах, а в прохладном климате его чаще выращивают как комнатное. Для размножения оптимальна весна: именно тогда начинается активный рост, и черенки обычно получаются крепче и быстрее дают корни. Впрочем, если растение живёт дома и стабильно растёт, укоренять черенки можно и в другое время года.

Самый удобный способ — черенкование мягкими побегами. Выбирают молодой участок стебля с четырьмя листьями, затем большую часть листвы убирают, чтобы растение не тратило силы на испарение влаги и легче укоренялось.

Как правильно подготовить черенок

Схема, которую предлагает источник, простая и понятная:

Аккуратно срежьте побег с четырьмя листьями. Удалите листья снизу, оставив только верхние два. Обмакните нижний срез в гормон укоренения. Посадите черенок в лёгкий субстрат и слегка увлажните.

Важно не заглублять черенок "с запасом": ему нужно воздухопроницаемое окружение, чтобы срез не подгнивал.

Какой грунт выбрать для укоренения

Именно смесь для посадки часто решает судьбу черенков. Для помадного растения рекомендуют лёгкий, "дышащий" субстрат в пропорции 1:1:

вермикулит и перлит;

или кокосовое волокно и вермикулит (либо кокосовое волокно и перлит).

Такие комбинации одновременно держат влагу и не превращаются в "болото", обеспечивая дренаж и доступ воздуха к формирующимся корням.

Влажность, мини-теплица и свет

Черенкам нужна стабильная влажность, но без переувлажнения. Удобный приём — накрыть горшок прозрачным пакетом, чтобы сделать мини-теплицу. Тогда воздух вокруг растения будет чуть влажнее, и черенок реже будет вянуть.

При этом конденсат — сигнал, что влажности слишком много. Если внутри пакета постоянно мокро и капли стекают на грунт, стоит сделать в пакете несколько небольших отверстий для вентиляции. Периодически проверяйте грунт и опрыскивайте, если он подсох.

По условиям выращивания правило такое: тепло и яркий рассеянный свет, но без прямого солнца. На подоконнике под жёсткими лучами черенок быстрее теряет влагу и может "сдаться" раньше, чем начнут расти корни.

Когда ждать корни и как понять, что всё получилось

Обычно корневая система начинает формироваться через несколько недель. Проверка простая: слегка потяните черенок вверх. Если чувствуется сопротивление, значит, корни уже держат субстрат, и растение можно пересадить в более постоянный горшок.

После пересадки важно не бросать уход на самотёк: молодым экземплярам нужен щадящий полив и стабильные условия, пока они привыкают. Если всё сделать спокойно и без спешки, новые "помадные" растения довольно быстро тронутся в рост и к тёплому сезону уже будут выглядеть взросло.