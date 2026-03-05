Жир уходит точечно и безвозвратно: инъекции атакуют адипоциты там, где бессильны даже тренировки

Инъекции липолитиков открывают путь к коррекции локальных жировых отложений, обходя ограничения диет и тренировок, где биохимия разрушения адипоцитов встречается с антропологией идеального силуэта. Прямые препараты агрессивно воздействуют на мембраны жировых клеток, а непрямые активируют липолиз через метаболические каскады. Результат зависит от типа средства, строгого протокола и экспертизы косметолога. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Косметолог Василина Миронова подчеркнула, что безопасность инъекций липолитиков определяется квалификацией специалиста, знающего анатомию и фармакологию препаратов. Врач подбирает дозировку, технику введения и сеансы по протоколам производителя, минимизируя риски осложнений. Перед процедурой оценивают здоровье пациента, исключая аллергии и противопоказания.

"Существует два вида липолитиков. Прямые содержат вещества, которые непосредственно разрушают мембрану жировых клеток, поэтому они считаются более агрессивными и требуют очень точного применения. Непрямые липолитики работают иначе — они стимулируют обменные процессы в жировой ткани и помогают ей постепенно расщепляться. Именно поэтому такие препараты обычно считаются более безопасными. Но в любом случае важно понимать, что процедура требует грамотного подхода", — пояснила Василина Миронова.

По словам эксперта, абсолютные противопоказания включают беременность, лактацию, онкологию, аутоиммунные и инфекционные заболевания, нарушения свертываемости, психические расстройства, диабет второго типа, сердечно-сосудистые проблемы и недавние операции. Липолитики идеальны для упорных зон вроде второго подбородка, щек, боков, живота и бедер у пациентов без общего ожирения. При сертифицированных средствах и профессионализме осложнения редки, подчеркивает Миронова.