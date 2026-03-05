Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шприц
Шприц
© unsplash.com by Elen Sher is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 19:02

Жир уходит точечно и безвозвратно: инъекции атакуют адипоциты там, где бессильны даже тренировки

Инъекции липолитиков открывают путь к коррекции локальных жировых отложений, обходя ограничения диет и тренировок, где биохимия разрушения адипоцитов встречается с антропологией идеального силуэта. Прямые препараты агрессивно воздействуют на мембраны жировых клеток, а непрямые активируют липолиз через метаболические каскады. Результат зависит от типа средства, строгого протокола и экспертизы косметолога. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Косметолог Василина Миронова подчеркнула, что безопасность инъекций липолитиков определяется квалификацией специалиста, знающего анатомию и фармакологию препаратов. Врач подбирает дозировку, технику введения и сеансы по протоколам производителя, минимизируя риски осложнений. Перед процедурой оценивают здоровье пациента, исключая аллергии и противопоказания.

"Существует два вида липолитиков. Прямые содержат вещества, которые непосредственно разрушают мембрану жировых клеток, поэтому они считаются более агрессивными и требуют очень точного применения. Непрямые липолитики работают иначе — они стимулируют обменные процессы в жировой ткани и помогают ей постепенно расщепляться. Именно поэтому такие препараты обычно считаются более безопасными. Но в любом случае важно понимать, что процедура требует грамотного подхода", — пояснила Василина Миронова.

По словам эксперта, абсолютные противопоказания включают беременность, лактацию, онкологию, аутоиммунные и инфекционные заболевания, нарушения свертываемости, психические расстройства, диабет второго типа, сердечно-сосудистые проблемы и недавние операции. Липолитики идеальны для упорных зон вроде второго подбородка, щек, боков, живота и бедер у пациентов без общего ожирения. При сертифицированных средствах и профессионализме осложнения редки, подчеркивает Миронова.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сухая кожа как следствие прихода весны: как избежать неприятных последствий переохлаждения сегодня в 17:03

С весной приходит много солнечного, но и щедрость ветра может испортить ваше лицо. Узнайте, что делать.

Читать полностью » Старость наступает раньше срока: токсичные вещества из утвари лишают кожу упругости и блеска сегодня в 16:55

Некоторые привычные предметы на кухне и популярные продукты из супермаркета годами подтачивают защитные силы организма, отражаясь на состоянии кожи и клеток.

Читать полностью » Сочные фрукты ушли в тень, а кожа теряет блеск: как COVID-19 меняет наше восприятие вкуса сегодня в 15:15

Проблема с потерей вкуса стала актуальной для многих после COVID-19, но ее последствия затрагивают не только еду.

Читать полностью » Прогнозы звучат пугающе: каждый третий житель страны рискует потерять здоровье через 10 лет сегодня в 14:50

Лишний вес отражается на лице гораздо быстрее, чем кажется, провоцируя необратимые изменения в структуре кожи и нарушая ее естественный защитный барьер.

Читать полностью » Зрачок обманут и беззащитен: популярный летний аксессуар незаметно выжигает сетчатку глаза сегодня в 14:34

Популярный летний аксессуар может нанести глазам непоправимый вред из-за коварной физиологической ловушки, возникающей при неправильном выборе степени защиты.

Читать полностью » Горький вкус чужих побед: привычка сравнивать достижения превращает жизнь в бесконечную пытку сегодня в 13:59

Привычное чувство социального сравнения провоцирует необратимые изменения в психике и вынуждает организм искать спасение в опасных аптечных препаратах.

Читать полностью » Стрелка весов замерла как вкопанная: тело включает режим жёсткой экономии при нагрузках сегодня в 13:35

Многие тратят часы в зале, но не видят изменений на весах из-за скрытых механизмов экономии энергии, которые запускает наш организм в ответ на физический стресс.

Читать полностью » Боль в ухе застала ночью: эти простые действия помогут облегчить состояние сегодня в 12:59

Отоларинголог Галина Жарова рассказала NewsInfo как снять боль в ухе до визита к врачу.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Песок вместо травы: странный метод преобразует дачную лужайку в идеальное английское полотно
Красота и здоровье
Перхоть — не шутка: как она может повлечь за собой серьёзные проблемы с волосами и кожей
Недвижимость
Кухонная вонь держит в плену: как правильно чистить посудомойку, чтобы не терять её ценные качества
Наука
Код вечности на хрупкой броне: древняя геометрия на скорлупе меняет взгляд на разум предков
Недвижимость
Грязь скатывается сама по себе: простая добавка в воду защищает окна от пыли на два месяца
Недвижимость
Диванная химчистка за копейки: кухонные средства возвращают мебели вид из магазина за вечер
Красота и здоровье
Древние камни против утренних отеков: весеннее преображение лица начинается с мягких движений
Питомцы
Любовь проходит через нос: уникальный коктейль запахов тела заменяет кошке паспорт человека
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet