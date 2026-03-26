Липецк, Соборная площадь
Липецк, Соборная площадь
© Own work by Andre Percon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:43

Билет в глобальную экономику: первые результаты интенсивного обучения липецких производственных компаний

Десять компаний малого и среднего предпринимательства из Липецкой области завершили половину программы акселератора "Экспортный форсаж". На данный момент участники освоили три из шести запланированных учебных модулей. Организаторами интенсива выступили региональный Центр поддержки экспорта и центр "Мой бизнес". Впереди у предпринимателей еще три блока обучения, завершающий из которых сфокусирован на финансовых тонкостях международных сделок.

Особенности учебного процесса

Старт образовательного пути состоялся 18 февраля с ознакомительной встречи под руководством федерального тренера Школы экспорта РЭЦ Оксаны Воронковой. Вводный модуль, который провела тренер Анна Нестерова, был посвящен фундаментальным основам: предприниматели детально разбирали жизненный цикл проекта, учились сегментировать рынки и выстраивать алгоритмы поиска зарубежных покупателей.

В ходе последующей работы Оксана Воронкова сфокусировала внимание слушателей на практических аспектах ведения внешнеэкономической деятельности. Участники детально изучили инструменты аналитики, правила сбора необходимой разрешительной документации и методы адаптации текущих бизнес-процессов под требования международного рынка.

Второй модуль акселератора был полностью отдан под изучение экспортного маркетинга. Слушатели разбирали сложные механизмы ценообразования, оценивали эффективность различных каналов сбыта и прорабатывали тактики продвижения российских товаров за пределами страны. Программа построена таким образом, что полученные знания сразу переносятся на специфику конкретных компаний.

Практические задачи и цели

Обучение проходит в смешанном формате, что позволяет максимально эффективно сочетать теорию с реальной работой. Между двухдневными очными сессиями участники выполняют практические задания под чутким руководством наставников. Это помогает закрепить материал на актуальных примерах из деятельности их предприятий.

Конечная цель акселерационной программы — создание готового экспортного проекта. На выходе каждый предприниматель должен не только обладать набором теоретических знаний, но и иметь конкретный план выхода минимум на три зарубежных рынка. Ставка делается на получение прикладных навыков, готовых к немедленному внедрению в цикл продаж.

Масштаб и смысл акселератора

Программа "Экспортный форсаж" успешно работает на федеральном уровне с 2019 года. За этот период охват инициативы расширился до 55 регионов России, а переподготовку прошли представители свыше 2000 компаний. Статистика говорит сама за себя: 349 участников уже успешно заключили контракты на реализацию товаров за рубежом на общую сумму более 300 миллионов долларов.

Для Липецкой области реализация таких мер поддержки крайне важна в контексте общего экономического развития. Работа по подготовке кадров для экспорта ведется в рамках национальных проектов "Эффективная и конкурентная экономика" и "Международная кооперация и экспорт". Эти инициативы задают вектор интеграции местных производителей в глобальные товарные цепочки.

Институты развития продолжают системно усиливать компетенции липецкого бизнеса. Участие в акселераторе становится стартовой площадкой для выхода на новые уровни доходности. В текущем году акцент сделан не только на охват новых территорий, но и на глубину проработки экспортных стратегий каждой отдельной компании.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

