Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка красит губы
Девушка красит губы
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 18:03

Не идеальные, а потрясающие губы: техника, которая превращает контур в произведение искусства

Контур губ маленькими кружками создаёт естественный эффект — Лиза Элдридж

Создание естественного контура губ — задача, которая требует не только правильной техники, но и чувства меры. В этом процессе ключевую роль играет карандаш для губ, который может как подчеркнуть, так и навредить внешнему виду, если его использовать неправильно. Этот простой трюк, предложенный визажистом Лизой Элдридж, поможет создать максимально гармоничный результат. Об этом сообщает Femina.

Искусство естественного контура губ

Когда речь идет о макияже, который должен выглядеть естественно, контур губ часто вызывает трудности. Проблема заключается в том, что многие пытаются перенести технику, применяемую на глазах или бровях, на губы. Однако, подводка для губ — это отдельная категория. Лиза Элдридж, знаменитая британская визажистка, поделилась секретом, который помогает добиться естественного эффекта, избегая чрезмерного и неестественного контурирования.

"Я едва держу карандаш, без всякого давления. Мое запястье гибкое, и я рисую маленькие круги, чтобы создать мягкий контур", — отмечает Лиза Элдридж.

Секрет прост: вместо того, чтобы рисовать четкие линии, визажист рекомендует делать маленькие круговые движения, не надавливая сильно на карандаш. Это позволяет избежать резких переходов и добиться естественного, ненавязчивого контура.

Как выбрать идеальный карандаш для губ

Для достижения наилучшего результата важно не только правильно наносить контур, но и выбрать подходящий карандаш. Лиза советует использовать карандаш в тон губам, избегая ярких контрастных оттенков, которые могут нарушить гармонию макияжа.

Для создания натурального эффекта идеально подойдут такие продукты, как помады с увлажняющим эффектом для губ, которые не только подчеркивают форму, но и ухаживают за кожей губ. Они идеально подходят для макияжа с естественным результатом.

Плюсы и минусы разных типов карандашей для губ

Выбор карандаша зависит от того, какой эффект вы хотите получить и в каком контексте использовать макияж. Рассмотрим, что лучше подойдет для дневного и вечернего макияжа.

  1. Гелевые карандаши
    Преимущества: Легко растушевываются, дают мягкий и стойкий контур.
    Недостатки: Труднее корректировать, могут размазываться при сильном трении.

  2. Карандаши на восковой основе
    Преимущества: Лучше держатся в течение дня, подходят для более ярких образов.
    Недостатки: Труднее растушевываются, требуют аккуратности в нанесении.
    Идеальны для вечернего макияжа, когда хочется подчеркнуть контуры губ, при этом не прибегая к слишком яркому цвету.

  3. Матовое покрытие
    Преимущества: Стойкость и интенсивность цвета.
    Недостатки: Может пересушивать губы, создавая эффект сухости.
    Для дневного макияжа лучше использовать матовые карандаши в натуральных оттенках.

Выбор подходящего оттенка

При выборе карандаша для губ важно не только учитывать тип макияжа, но и подобрать правильный оттенок, который будет гармонично сочетаться с цветом ваших губ.

  1. Телесные оттенки
    Самые универсальные. Они подходят большинству девушек, создавая естественный контур без резких переходов.

  2. Розовые и персиковые оттенки
    Лучше всего подходят для дневного макияжа, так как они подчеркивают естественную мягкость губ.

Так же стоит обратить внимание на оттенки трендов этой зимы.

Техника нанесения

  1. Выбор карандаша: возьмите карандаш для губ в тон естественного оттенка ваших губ. Для дневного макияжа лучше выбирать менее насыщенные цвета.

  2. Наносите круговыми движениями: держите карандаш под углом, а не перпендикулярно губам, чтобы рисовать маленькие круги, а не линии.

  3. Создание мягкого контура: наносите подводку по краю губ, избегая резких и четких линий.

Эта техника позволяет создать четкий, но естественный контур, который идеально сочетается с природным цветом ваших губ.

Пудра на последнем этапе для естественного вида

Чтобы скрыть разницу в освещении и сделать контур еще более естественным, визажист рекомендует использовать немного матирующей пудры на последний этап макияжа.

"Часто на бантике купидона остается легкий глянец, который может исказить контур губ. Возьмите немного полупрозрачной пудры и аккуратно нанесите на центр верхней губы", — предупреждает Лиза.

Этот прием скрывает блики и делает линию губ более плавной и натуральной.

Другие советы по нанесению контуров для губ

  1. Подготовьте губы: очистите кожу губ с помощью мягкой зубной щетки или ватного диска, чтобы удалить омертвевшие клетки.

  2. Используйте консилер: для того чтобы контур был четким и аккуратным, нанесите консилер в уголках губ, слегка приподнимите их.

  3. Выбирайте правильный оттенок: карандаш должен быть максимально близким к вашему естественному оттенку губ.

  4. Покрытие помадой: после нанесения карандаша не выходите за пределы линии, чтобы сохранить естественный вид.

Популярные вопросы о контуре губ

Как выбрать подходящий карандаш для губ?

Выбирайте карандаш в тон вашим губам или немного темнее. Лучше использовать натуральные оттенки для дневного макияжа и более яркие для вечернего.

Почему некоторые карандаши трудно растушевать?

Карандаши на восковой основе труднее растушевываются, но они дают стойкий контур. Используйте гелевые карандаши для более мягкого и плавного результата.

Как сделать контур губ стойким на весь день?

Для более стойкого макияжа используйте водостойкие гелевые карандаши и не забывайте про пудру для закрепления результата.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Боль за грудиной указывает на приближение инфаркта — врач Беляева сегодня в 16:56
Сердце шепчет, но мы не слушаем: боль, которая предупреждает о беде

Инфаркт редко случается внезапно — тело предупреждает заранее. Какие сигналы нельзя пропустить и когда нужно действовать без промедления.

Читать полностью » Воздух в квартирах с окнами из пластика становится токсичнее — врач Скорогудаева сегодня в 16:33
Дом, который отравляет изнутри: воздух в квартире стал главным врагом здоровья

Пластиковые окна и бытовая химия могут незаметно менять гормональный фон. Эксперт объяснила, как это происходит и почему опасность недооценивают.

Читать полностью » Пить воду после кофе помогает защитить зубы от кислоты — Карен Овсепян сегодня в 16:16
Каждый раз после кофе выпиваю стакан воды — и больше не переживаю о повреждении зубов

Регулярное употребление кофе может привести к повреждению зубной эмали, но есть простые способы защитить зубы. Узнайте, как минимизировать риски и сохранить здоровье эмали.

Читать полностью » В некоторых случаях удаление миндалин неизбежно — отоларинголог Лесков сегодня в 15:08
Стрептококк не сдается: когда анализ показывает, что миндалины уже не спасти

Отоларинголог Иван Лесков рассказал NewsInfo в каких случаях пациентам необходимо удалять миндалины.

Читать полностью » Календула помогает снять воспаление и ускорить заживление кожи — косметологи сегодня в 14:08
Добавила это в крем — кожа стала мягкой и без воспалений: результат вас удивит

Полное руководство по использованию календулы для кожи: свойства, польза, сравнение с ромашкой и алоэ, ошибки применения и лучшие способы использования СО2-экстракта.

Читать полностью » Препараты от диабета, такие как оземпик, не снижают риск рака — врач Чо-Хан Чанг сегодня в 13:18
Не так безопасно, как думали: почему препараты от диабета не защитят от рака, как обещали

Препараты от диабета и ожирения, такие как оземпик, не снижают риск рака, согласно новым исследованиям, хотя окончательные выводы будут сделаны только через годы.

Читать полностью » Проблемы с контролем мигрантов усложняют борьбу с эпидемиями в России — Осташко сегодня в 13:08
Растущая угроза: мигранты в Татарстане становятся источником опасных инфекций

Врачи Татарстана предупреждают о росте заболеваний среди мигрантов, а чиновники продолжают легализовать их пребывание в стране, создавая угрозу для местных жителей.

Читать полностью » Конфеты с алкогольной начинкой опасны для детей и взрослых — Минздрав МО сегодня в 13:03
Коньяк в конфетах — опасная привычка: чем угрожает употребление сладкого с алкоголем

Конфеты с алкоголем могут вызвать серьезные проблемы с пищеварением и здоровьем, как у детей, так и у взрослых, предупреждают специалисты.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Энтеросгель и смекта нужны каждому питомцу — ветеринар Татьяна Гольнева
Питомцы
Кошки получают непроходимость кишечника от мишуры — ветеринар Дмитриев
Садоводство
Агрономы описали роль умеренного полива в реанимации пересушенных растений
Красота и здоровье
Потеря общения между супругами стала первым признаком кризиса — психолог Леонова
Наука
Марсоход Perseverance нашёл каолинит на Марсе — Броз
Спорт и фитнес
Выход из зоны комфорта можно натренировать как мышцу — Марин Леле тренер
Красота и здоровье
В детской поликлинике Петрозаводска закончилась вакцина для малышей — врачи
Красота и здоровье
Хирурги Калининграда удалили опухоль и сохранили почку пациента — КП
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet