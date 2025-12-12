Не идеальные, а потрясающие губы: техника, которая превращает контур в произведение искусства

Создание естественного контура губ — задача, которая требует не только правильной техники, но и чувства меры. В этом процессе ключевую роль играет карандаш для губ, который может как подчеркнуть, так и навредить внешнему виду, если его использовать неправильно. Этот простой трюк, предложенный визажистом Лизой Элдридж, поможет создать максимально гармоничный результат. Об этом сообщает Femina.

Искусство естественного контура губ

Когда речь идет о макияже, который должен выглядеть естественно, контур губ часто вызывает трудности. Проблема заключается в том, что многие пытаются перенести технику, применяемую на глазах или бровях, на губы. Однако, подводка для губ — это отдельная категория. Лиза Элдридж, знаменитая британская визажистка, поделилась секретом, который помогает добиться естественного эффекта, избегая чрезмерного и неестественного контурирования.

"Я едва держу карандаш, без всякого давления. Мое запястье гибкое, и я рисую маленькие круги, чтобы создать мягкий контур", — отмечает Лиза Элдридж.

Секрет прост: вместо того, чтобы рисовать четкие линии, визажист рекомендует делать маленькие круговые движения, не надавливая сильно на карандаш. Это позволяет избежать резких переходов и добиться естественного, ненавязчивого контура.

Как выбрать идеальный карандаш для губ

Для достижения наилучшего результата важно не только правильно наносить контур, но и выбрать подходящий карандаш. Лиза советует использовать карандаш в тон губам, избегая ярких контрастных оттенков, которые могут нарушить гармонию макияжа.

Для создания натурального эффекта идеально подойдут такие продукты, как помады с увлажняющим эффектом для губ, которые не только подчеркивают форму, но и ухаживают за кожей губ. Они идеально подходят для макияжа с естественным результатом.

Плюсы и минусы разных типов карандашей для губ

Выбор карандаша зависит от того, какой эффект вы хотите получить и в каком контексте использовать макияж. Рассмотрим, что лучше подойдет для дневного и вечернего макияжа.

Гелевые карандаши

Преимущества: Легко растушевываются, дают мягкий и стойкий контур.

Недостатки: Труднее корректировать, могут размазываться при сильном трении. Карандаши на восковой основе

Преимущества: Лучше держатся в течение дня, подходят для более ярких образов.

Недостатки: Труднее растушевываются, требуют аккуратности в нанесении.

Идеальны для вечернего макияжа, когда хочется подчеркнуть контуры губ, при этом не прибегая к слишком яркому цвету. Матовое покрытие

Преимущества: Стойкость и интенсивность цвета.

Недостатки: Может пересушивать губы, создавая эффект сухости.

Для дневного макияжа лучше использовать матовые карандаши в натуральных оттенках.

Выбор подходящего оттенка

При выборе карандаша для губ важно не только учитывать тип макияжа, но и подобрать правильный оттенок, который будет гармонично сочетаться с цветом ваших губ.

Телесные оттенки

Самые универсальные. Они подходят большинству девушек, создавая естественный контур без резких переходов. Розовые и персиковые оттенки

Лучше всего подходят для дневного макияжа, так как они подчеркивают естественную мягкость губ.

Так же стоит обратить внимание на оттенки трендов этой зимы.

Техника нанесения

Выбор карандаша: возьмите карандаш для губ в тон естественного оттенка ваших губ. Для дневного макияжа лучше выбирать менее насыщенные цвета. Наносите круговыми движениями: держите карандаш под углом, а не перпендикулярно губам, чтобы рисовать маленькие круги, а не линии. Создание мягкого контура: наносите подводку по краю губ, избегая резких и четких линий.

Эта техника позволяет создать четкий, но естественный контур, который идеально сочетается с природным цветом ваших губ.

Пудра на последнем этапе для естественного вида

Чтобы скрыть разницу в освещении и сделать контур еще более естественным, визажист рекомендует использовать немного матирующей пудры на последний этап макияжа.

"Часто на бантике купидона остается легкий глянец, который может исказить контур губ. Возьмите немного полупрозрачной пудры и аккуратно нанесите на центр верхней губы", — предупреждает Лиза.

Этот прием скрывает блики и делает линию губ более плавной и натуральной.

Другие советы по нанесению контуров для губ

Подготовьте губы: очистите кожу губ с помощью мягкой зубной щетки или ватного диска, чтобы удалить омертвевшие клетки. Используйте консилер: для того чтобы контур был четким и аккуратным, нанесите консилер в уголках губ, слегка приподнимите их. Выбирайте правильный оттенок: карандаш должен быть максимально близким к вашему естественному оттенку губ. Покрытие помадой: после нанесения карандаша не выходите за пределы линии, чтобы сохранить естественный вид.

Популярные вопросы о контуре губ

Как выбрать подходящий карандаш для губ?

Выбирайте карандаш в тон вашим губам или немного темнее. Лучше использовать натуральные оттенки для дневного макияжа и более яркие для вечернего.

Почему некоторые карандаши трудно растушевать?

Карандаши на восковой основе труднее растушевываются, но они дают стойкий контур. Используйте гелевые карандаши для более мягкого и плавного результата.

Как сделать контур губ стойким на весь день?

Для более стойкого макияжа используйте водостойкие гелевые карандаши и не забывайте про пудру для закрепления результата.