Сделала губы — и пожалела: филлер пошёл не так, но есть способ вернуть свои губы без операции

Инъекции филлеров для губ обещают быстрый путь к объёмной и симметричной улыбке, но не всегда результат оправдывает ожидания. Если после процедуры вам кажется, что всё пошло не так — губы слишком большие, неровные или просто "не ваши" — есть выходы из ситуации. Главное — действовать спокойно и понимать, что многие проблемы временные.

"Часто пациенты пугаются, но в первые дни губы всегда выглядят непривычно: есть отёк, синяки, неравномерность", — пояснила пластический хирург Мелисса Дофт.

Почему результат может не понравиться

Самые частые причины — избыточное количество филлера, неравномерное распределение или неопытный специалист. Бывает и наоборот: человек просто не ожидал, как сильно изменятся черты лица после процедуры.

"Резкие перемены во внешности могут восприниматься как стресс, даже если технически всё сделано правильно", — отметила дерматолог Рон Бозли, медицинский руководитель клиники Ever/Body в Далласе.

Определите, это отёк или ошибка

Сразу после процедуры губы часто выглядят чрезмерно припухшими, но это не окончательный результат.

"Характерное увеличение связано с тем, что гиалуроновые филлеры притягивают воду. Через пару недель отёк обычно уходит, и форма становится естественнее", — пояснил дерматолог Дэвид Голдберг.

Синяки и лёгкое покалывание — тоже норма. В губах много сосудов, поэтому реакция на уколы бывает выраженной. Обычно всё проходит за 10-14 дней, а в редких случаях лёгкое воспаление может сохраняться до четырёх недель.

Если спустя две недели остаются уплотнения, сильная боль или выделяется гной — нужно обратиться к врачу: это может быть инфекция или осложнение.

Как уменьшить отёк

Пока губы заживают, можно помочь им восстановиться:

Холодные компрессы - по 15 минут несколько раз в день.

Средства с арникой - уменьшают отёк и синяки.

"Натуральные компоненты арники обладают противовоспалительным эффектом и ускоряют рассасывание гематом", — пояснила Мелисса Дофт.

Если вы чувствуете небольшие уплотнения, попробуйте мягкий массаж губ: подушечками пальцев, по 2-3 минуты, несколько раз в день. Это улучшает распределение филлера и помогает естественному расщеплению гиалуроновой кислоты.

Когда стоит обратиться к врачу

Если отёк сошёл, а результат всё ещё не устраивает — возможно, филлера просто слишком много. В этом случае поможет врач: он оценит, можно ли подкорректировать асимметрию или растворить лишний препарат.

"Для удаления гиалуронового филлера используют фермент гиалуронидазу — он расщепляет гиалуроновую кислоту и ускоряет восстановление формы губ", — объяснил Дэвид Голдберг.

Процедура проводится инъекционно, и эффект заметен через 2-3 дня. Однако у неё есть нюансы.

"Гиалуронидаза может распространяться и затрагивать соседние участки, поэтому губы иногда временно становятся даже меньше, чем были изначально", — отметила Мелисса Дофт.

Не стоит пугаться: со временем организм восполнит естественный уровень гиалуроновой кислоты, просто процесс займёт несколько месяцев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Пытаться "размять" губы сразу после уколов.

Последствие: Смещение филлера, асимметрия.

Альтернатива: Подождите хотя бы 48 часов и действуйте мягко.

Ошибка: Паниковать и требовать немедленного удаления.

Последствие: Можно получить чрезмерно впалые губы.

Альтернатива: Подождите 10-14 дней — часто вид улучшится сам.

Ошибка: Довериться непроверенному косметологу.

Последствие: Неровности и осложнения.

Альтернатива: Делайте инъекции только у сертифицированных дерматологов или пластических хирургов.

А что если просто "не моё"?

Бывает, что медицинских проблем нет, но результат не совпадает с внутренним ощущением. Это нормально.

"Любое изменение черт лица требует адаптации — нужно время, чтобы привыкнуть к новому отражению", — подчеркнул Рон Бозли.

Если через пару недель ощущение дискомфорта не проходит, обсудите с врачом возможную коррекцию — добавить немного объёма в другие зоны или, наоборот, частично растворить препарат.

FAQ

Через сколько можно оценить реальный результат?

Обычно через две недели, когда спадёт отёк и исчезнут синяки.

Можно ли удалить филлер полностью?

Да, с помощью инъекции гиалуронидазы. Эффект — за 2-3 дня, но процедура может быть болезненной и дорогой (от 40 000 ₽ и выше).

Опасно ли это?

Если работает врач с опытом — нет. Главное, чтобы препарат и техника были сертифицированы.

Можно ли исправить только одну сторону губ?

Теоретически да, но фермент действует диффузно, поэтому точечная коррекция бывает сложной.

Мифы и правда

Миф: Филлер всегда можно быстро убрать.

Правда: Растворение занимает несколько дней и может затронуть естественные ткани.

Миф: Чем больше филлера, тем эффектнее.

Правда: Избыточный объём деформирует лицо и ускоряет миграцию препарата.

Миф: Увеличение губ безболезненно.

Правда: После инъекций возможны отёк, чувствительность и гематомы — это норма на время заживления.

3 интересных факта

• Гиалуроновая кислота естественно вырабатывается организмом, но её количество снижается с возрастом.

• Отёк после инъекций бывает сильнее у людей, склонных к аллергии.

• Правильный массаж губ после восстановления улучшает распределение препарата и продлевает эффект.

Исторический контекст

Первые филлеры на основе гиалуроновой кислоты появились в 1990-х годах. Тогда процедура считалась "люксовой", но со временем стала доступной и повседневной. Современные препараты безопаснее и дают естественный результат — при условии, что их вводит квалифицированный специалист.