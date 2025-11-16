Сделала губы — и пожалела: филлер пошёл не так, но есть способ вернуть свои губы без операции
Инъекции филлеров для губ обещают быстрый путь к объёмной и симметричной улыбке, но не всегда результат оправдывает ожидания. Если после процедуры вам кажется, что всё пошло не так — губы слишком большие, неровные или просто "не ваши" — есть выходы из ситуации. Главное — действовать спокойно и понимать, что многие проблемы временные.
"Часто пациенты пугаются, но в первые дни губы всегда выглядят непривычно: есть отёк, синяки, неравномерность", — пояснила пластический хирург Мелисса Дофт.
Почему результат может не понравиться
Самые частые причины — избыточное количество филлера, неравномерное распределение или неопытный специалист. Бывает и наоборот: человек просто не ожидал, как сильно изменятся черты лица после процедуры.
"Резкие перемены во внешности могут восприниматься как стресс, даже если технически всё сделано правильно", — отметила дерматолог Рон Бозли, медицинский руководитель клиники Ever/Body в Далласе.
Определите, это отёк или ошибка
Сразу после процедуры губы часто выглядят чрезмерно припухшими, но это не окончательный результат.
"Характерное увеличение связано с тем, что гиалуроновые филлеры притягивают воду. Через пару недель отёк обычно уходит, и форма становится естественнее", — пояснил дерматолог Дэвид Голдберг.
Синяки и лёгкое покалывание — тоже норма. В губах много сосудов, поэтому реакция на уколы бывает выраженной. Обычно всё проходит за 10-14 дней, а в редких случаях лёгкое воспаление может сохраняться до четырёх недель.
Если спустя две недели остаются уплотнения, сильная боль или выделяется гной — нужно обратиться к врачу: это может быть инфекция или осложнение.
Как уменьшить отёк
Пока губы заживают, можно помочь им восстановиться:
-
Холодные компрессы - по 15 минут несколько раз в день.
-
Средства с арникой - уменьшают отёк и синяки.
"Натуральные компоненты арники обладают противовоспалительным эффектом и ускоряют рассасывание гематом", — пояснила Мелисса Дофт.
Если вы чувствуете небольшие уплотнения, попробуйте мягкий массаж губ: подушечками пальцев, по 2-3 минуты, несколько раз в день. Это улучшает распределение филлера и помогает естественному расщеплению гиалуроновой кислоты.
Когда стоит обратиться к врачу
Если отёк сошёл, а результат всё ещё не устраивает — возможно, филлера просто слишком много. В этом случае поможет врач: он оценит, можно ли подкорректировать асимметрию или растворить лишний препарат.
"Для удаления гиалуронового филлера используют фермент гиалуронидазу — он расщепляет гиалуроновую кислоту и ускоряет восстановление формы губ", — объяснил Дэвид Голдберг.
Процедура проводится инъекционно, и эффект заметен через 2-3 дня. Однако у неё есть нюансы.
"Гиалуронидаза может распространяться и затрагивать соседние участки, поэтому губы иногда временно становятся даже меньше, чем были изначально", — отметила Мелисса Дофт.
Не стоит пугаться: со временем организм восполнит естественный уровень гиалуроновой кислоты, просто процесс займёт несколько месяцев.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Пытаться "размять" губы сразу после уколов.
Последствие: Смещение филлера, асимметрия.
Альтернатива: Подождите хотя бы 48 часов и действуйте мягко.
-
Ошибка: Паниковать и требовать немедленного удаления.
Последствие: Можно получить чрезмерно впалые губы.
Альтернатива: Подождите 10-14 дней — часто вид улучшится сам.
-
Ошибка: Довериться непроверенному косметологу.
Последствие: Неровности и осложнения.
Альтернатива: Делайте инъекции только у сертифицированных дерматологов или пластических хирургов.
А что если просто "не моё"?
Бывает, что медицинских проблем нет, но результат не совпадает с внутренним ощущением. Это нормально.
"Любое изменение черт лица требует адаптации — нужно время, чтобы привыкнуть к новому отражению", — подчеркнул Рон Бозли.
Если через пару недель ощущение дискомфорта не проходит, обсудите с врачом возможную коррекцию — добавить немного объёма в другие зоны или, наоборот, частично растворить препарат.
FAQ
Через сколько можно оценить реальный результат?
Обычно через две недели, когда спадёт отёк и исчезнут синяки.
Можно ли удалить филлер полностью?
Да, с помощью инъекции гиалуронидазы. Эффект — за 2-3 дня, но процедура может быть болезненной и дорогой (от 40 000 ₽ и выше).
Опасно ли это?
Если работает врач с опытом — нет. Главное, чтобы препарат и техника были сертифицированы.
Можно ли исправить только одну сторону губ?
Теоретически да, но фермент действует диффузно, поэтому точечная коррекция бывает сложной.
Мифы и правда
-
Миф: Филлер всегда можно быстро убрать.
Правда: Растворение занимает несколько дней и может затронуть естественные ткани.
-
Миф: Чем больше филлера, тем эффектнее.
Правда: Избыточный объём деформирует лицо и ускоряет миграцию препарата.
-
Миф: Увеличение губ безболезненно.
Правда: После инъекций возможны отёк, чувствительность и гематомы — это норма на время заживления.
3 интересных факта
• Гиалуроновая кислота естественно вырабатывается организмом, но её количество снижается с возрастом.
• Отёк после инъекций бывает сильнее у людей, склонных к аллергии.
• Правильный массаж губ после восстановления улучшает распределение препарата и продлевает эффект.
Исторический контекст
Первые филлеры на основе гиалуроновой кислоты появились в 1990-х годах. Тогда процедура считалась "люксовой", но со временем стала доступной и повседневной. Современные препараты безопаснее и дают естественный результат — при условии, что их вводит квалифицированный специалист.
