Один ролик — десятки проблем: как липкий валик превращает уборку в диверсию

Липкий валик давно считается быстрым решением для борьбы с пылью, шерстью и мелким мусором. Он действительно выручает в повседневной уборке, когда нужно за пару движений привести одежду или мебель в порядок. Но у клейкого слоя есть побочный эффект — он оставляет тонкие следы, которые не всегда заметны сразу. Об этом сообщает The Spruce.

Ручная роспись и сложные декоративные элементы

Ролик часто советуют использовать для абажуров, однако это безопасно только для гладких поверхностей без декора. Если на стекле или бумаге есть ручная роспись, позолота или тонкие узоры, клей может вступить в реакцию с краской и повредить её. Аналогичная проблема возникает с резьбой и скульптурными деталями: валик не очищает углубления, а давление способно сломать хрупкие элементы. В таких случаях лучше выбрать мягкую кисть и действовать без нажима.

Ткани свободного плетения

Пледы крупной вязки, коврики, изделия из букле или мешковины плохо переносят контакт с липким слоем. Клей цепляет нити и вытягивает их, из-за чего ткань теряет форму и аккуратный вид. Для подобных материалов больше подходит деликатная чистка пылесосом с насадкой, закрытой сеткой. Такой способ часто используют и при уходе за текстилем, когда важно сохранить структуру волокон, как и при уходе за одеждой без стирки.

Произведения искусства

Картины без рамы, холсты и даже работы под стеклом нельзя очищать роликом. Клей способен повредить красочный слой, а на стекле оставить плёнку, которая будет притягивать ещё больше пыли. Для холстов подходит новая мягкая кисть, а стеклянные поверхности лучше протирать слегка увлажнённой салфеткой из микрофибры, избегая распыления средств прямо на поверхность.

Ткани с отделкой или ворсом

Вышивка, пайетки, бисер, металлические элементы, а также замша, бархат и кашемир особенно уязвимы. Липкий валик может снять декоративные детали или вырвать ворс, оставив заметные следы. Кроме того, остаточная клейкая плёнка ускоряет повторное загрязнение, и ткань начинает быстрее притягивать пыль.

Электроника и виниловые пластинки

Экраны смартфонов, ноутбуков и телевизоров требуют максимально щадящего ухода. Клейкий слой оставляет разводы и может повредить защитное покрытие. Похожая ситуация и с виниловыми пластинками: микроскопические остатки клея приводят к пропускам звука. Для таких поверхностей лучше использовать сухую микрофибру или специальные антистатические салфетки, а для борьбы с шерстью после стирки — проверенные бытовые приёмы вроде удаления ворса в стиральной машине.

Домашние животные

Идея убрать шерсть прямо с питомца может показаться удобной, но она небезопасна. Клей остаётся на шерсти и затем попадает в организм животного при вылизывании. Для ухода за питомцами существуют специальные щётки и расчёски, которые эффективно собирают шерсть и не вредят здоровью.

Ролик для ворса остаётся полезным инструментом, если применять его по назначению. Он отлично подходит для гладких тканей и обивки без декора, но в ряде случаев требует замены на более щадящие способы уборки. Осознанный подход помогает сохранить вещи в хорошем состоянии и избежать ненужных повреждений.