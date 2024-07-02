В России обнаружили фишинговые рассылки с вредоносным ПО Meduza Stealer, направленным на кражу паролей, сообщает компания "Гарда". Meduza Stealer перехватывает данные браузерных расширений, включая криптовалютные кошельки и менеджеры паролей.
Хакерская группировка Stone Wolf рассылает электронные письма с вредоносным архивом, нацеливаясь на госорганы и различные организации. Для предотвращения заражения эксперт Виктор Иевлев рекомендует проверять достоверность рассылок, не переходить по подозрительным ссылкам, использовать антивирусное ПО и проверять наличие безопасного соединения на сайтах.
Фото: commons.wikimedia.org/B_A (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
В Греции из-за пожаров на островах Кос, Хиос, Крит и Лесбос эвакуированы сотни туристов
В Греции из-за лесных пожаров на островах Кос, Хиос, Крит и Лесбос эвакуированы 10 тыс. человек, включая сотни туристов.
Лукашенко: оппоненты Белоруссии собираются сделать невозможным сопротивление страны
Неприятели Белоруссии намерены растянуть её армию по границе и ввязать в конфликты, дабы невероятно сильно обострить ситуацию в регионе. Об этом информировал первый и на данный момент единственный Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, его слова приводит РИА Новости.
В Канаде выяснили, что австралийские креветки уязвимы к пеплу от лесных пожаров
Австралийские пресноводные креветки Macrobrachium australiense оказались особенно уязвимы к пеплу от лесных пожаров, в отличие от раков Cherax destructor, которые могут выдержать большие его количества.
Астроном Кошман: 5 июля Земля достигнет своей афелийной точки
Астрономический эксперт и руководитель методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман поделилась, что в пятницу, 5 июля, в 08:06 по московскому времени Земля будет находиться на максимальном удалении от Солнца в этом году — 52 094 000 километров.