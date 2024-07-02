В России обнаружили фишинговые рассылки с вредоносным ПО Meduza Stealer, направленным на кражу паролей, сообщает компания "Гарда". Meduza Stealer перехватывает данные браузерных расширений, включая криптовалютные кошельки и менеджеры паролей.

Хакерская группировка Stone Wolf рассылает электронные письма с вредоносным архивом, нацеливаясь на госорганы и различные организации. Для предотвращения заражения эксперт Виктор Иевлев рекомендует проверять достоверность рассылок, не переходить по подозрительным ссылкам, использовать антивирусное ПО и проверять наличие безопасного соединения на сайтах.

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