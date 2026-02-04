Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Организованный бельевой шкаф
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 21:37

Минус беспорядок, плюс спокойствие: вещи, которые делают бельевой шкаф умнее

Бельевой шкаф часто воспринимают как место исключительно для простыней и полотенец, но профессиональные организаторы смотрят на него гораздо шире. При грамотном подходе он превращается в функциональный центр хранения для всего дома. Такой шкаф помогает поддерживать порядок, экономит время и делает повседневные мелочи более доступными. Об этом сообщает издание The Spruce.

Здоровье и хорошее самочувствие

Бельевые шкафы нередко располагаются в центральной части дома, и именно это делает их удобной точкой доступа для вещей, связанных с заботой о себе. Профессиональный организатор и владелица компании For the Love of Simple Мэйси Кройцер использует это пространство для хранения предметов, которые могут понадобиться в любой момент. Речь идёт о цифровом термометре, грелке, массажёре для восстановления после тренировок и базовой аптечке.
Она советует собрать всё, что относится к самочувствию, в одну или две корзины и чётко их подписать. Такой подход снижает визуальный шум, о котором часто говорят специалисты по интерьеру, и помогает избежать ощущения перегруженного пространства.

Запасы для ванной комнаты

Если бельевой шкаф расположен рядом с ванной, его логично использовать для хранения всего, что относится к этой зоне. Здесь удобно держать не только полотенца, но и бумажные изделия — туалетную бумагу, салфетки и бумажные полотенца. Профессиональный организатор и владелица Organized by JM Джессика Москаль отмечает, что такие вещи используются в тех же помещениях, что и бельё, поэтому их хранение рядом оправдано.
Она рекомендует не превращать шкаф в склад и оставлять только разумный запас. Такой принцип хорошо сочетается с идеями вертикального хранения в ванной, когда каждая полка работает на удобство, а не на хаос.

Чистящие средства для спальни и ванной

Чистящие средства тоже часто находят место в бельевом шкафу, но здесь важно разделять зоны. Средства для кухни лучше держать ближе к мойке, а вот составы для уборки ванной и спальни удобно хранить рядом с полотенцами и постельным бельём.
Сюда относятся средства для мытья стёкол и унитазов, запасное мыло, губки, а также специальные мелочи — ролики для удаления ворса, спреи для текстиля и бритвы для ткани. При этом организаторы напоминают, что не все инструменты одинаково универсальны, и даже такой привычный предмет, как липкий ролик для ворса, требует аккуратного и продуманного использования.

Всё для стирки и ухода за бельём

Когда рядом со стиральной машиной нет полноценного места для хранения, бельевой шкаф становится практичным решением. Владелица The Curated Home Company Элли Ликата советует размещать здесь моющие средства, пятновыводители, шарики для сушки, спреи для ткани и инструменты для глажки или отпаривания.
Чтобы полки не выглядели перегруженными, она рекомендует использовать корзины или контейнеры. Такой формат позволяет быстро достать нужное и поддерживать ощущение порядка даже при активном использовании.

Сезонное и праздничное бельё

Помимо повседневных вещей, бельевой шкаф подходит и для хранения сезонных текстильных аксессуаров. Праздничные полотенца, декоративные пледы, зимние фланелевые простыни или тематические наволочки удобно держать в одном месте, не смешивая их с повседневным бельём.
Организаторы советуют использовать прозрачные контейнеры с крышками или пакеты с застёжкой и этикетками. Это помогает помнить о таких вещах и доставать их ровно тогда, когда приходит нужный сезон.

В то же время специалисты подчёркивают, что бельевой шкаф подходит не для всего. Инструменты, батарейки, косметику, эфирные масла, крупный багаж и агрессивные химикаты лучше хранить в других зонах дома. Продуманный подход к наполнению этого пространства делает дом более функциональным и помогает поддерживать порядок без лишних усилий.

Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.

