Туман на дороге
© freepik.com is licensed under public domain
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 12:20

Вижу — не вижу: как отличить ограниченную видимость от недостаточной

Инспекторы ГИБДД напомнили, что при ограниченной видимости запрещён обгон и разворот ближе 100 м

Когда дорога уходит в туман или скрывается за крутым поворотом, даже самый уверенный водитель ощущает дискомфорт. Ограниченная видимость — одна из самых частых причин ДТП, особенно на загородных трассах и горных серпантинах. Важно понимать, что говорит об этом ПДД, как действовать при плохом обзоре и какие ошибки допускают водители.

Что такое ограниченная видимость по ПДД

В пункте 1.2 Правил дорожного движения термин "ограниченная видимость" означает, что обзор дороги затруднён из-за рельефа, изгибов, строений, растительности или других транспортных средств. Иными словами, водитель не может видеть участок дороги впереди из-за физических препятствий.

Такая ситуация может быть временной — например, если впереди стоит фура или автобус, закрывающий видимость, — или постоянной, когда на пути встречаются повороты, мосты, холмы, тоннели, застройка или деревья вдоль обочины.

Ограниченная и недостаточная видимость: в чём разница

Эти два понятия часто путают, хотя различие между ними принципиальное.

  • Недостаточная видимость возникает из-за погодных условий или времени суток: туман, дождь, снегопад, сумерки, ночь. Обзор ухудшается на всём протяжении пути.

  • Ограниченная видимость связана с ландшафтом или преградами и проявляется только на конкретном участке дороги.

Простой способ запомнить: при ограниченной видимости мешают предметы, а при недостаточной - сама природа.

Какие дорожные знаки предупреждают об ограниченной видимости

В ПДД нет отдельного знака "Ограниченная видимость", но существуют указатели, предупреждающие о потенциальной опасности.

  1. Знаки 1.11.1 и 1.11.2 - предупреждают о крутых поворотах.

  2. Знаки 1.12.1 и 1.12.2 - обозначают участок с серией опасных поворотов.

  3. Знаки 1.34.1-1.34.3 - показывают направление движения на сложных развилках и при ограниченном обзоре.

  4. Знак 1.14 "Крутой подъем" - сигнализирует, что впереди участок, где дорога и встречный поток могут быть не видны.

Также внимание стоит обращать на таблички, ограничивающие скорость: они подбираются именно с учётом видимости и рельефа дороги.

Правила движения при ограниченной видимости

Вождение в таких условиях требует особой концентрации и соблюдения норм ПДД. Основные требования следующие:

  1. Скорость. По пункту 10.1 ПДД водитель обязан выбирать скорость, при которой он сможет контролировать ситуацию и остановиться в пределах видимой зоны. Если обзор ухудшился — сбавьте скорость или остановитесь.

  2. Дистанция. Пункт 9.10 предписывает держать безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля, чтобы при внезапном торможении успеть среагировать.

  3. Обгон. В соответствии с пунктом 11.4 обгон запрещён на поворотах, перед подъёмами и других участках с ограниченным обзором.

  4. Разворот. По пункту 8.11 манёвр нельзя выполнять, если дорога видна менее чем на 100 метров.

  5. Остановка и стоянка. Пункты 12.4-12.5 запрещают стоянку и остановку рядом с опасными поворотами и на участках, где видимость менее 100 м.

  6. Аварийная остановка. При вынужденной остановке включаются аварийные огни и выставляется знак аварийной остановки (п. 7.2).

  7. Светоотражающая одежда. Водитель, вышедший из машины в темное время суток или при аварии, обязан надеть жилет со светоотражающими элементами (п. 2.3.4).

"Соблюдение дистанции и ограничение скорости — два простых правила, которые спасают жизни", — отметил инспектор ГИБДД Андрей Кузнецов.

Таблица: штрафы за нарушения при ограниченной видимости

Статья КоАП РФ Нарушение Наказание
Ч.1 ст.12.15 Несоблюдение дистанции Штраф 2 250 ₽
Ч.4 ст.12.15 Обгон при плохой видимости Штраф 7 500 ₽ или лишение прав до 6 мес.; повторное — до 1 года
Ч.2 ст.12.14 Разворот в зоне ограниченной видимости Штраф 500 ₽
Ч.1 ст.12.27 Отсутствие светоотражающего жилета при ДТП Штраф 1 000 ₽
Ст.12.20 Остановка без аварийных сигналов и знака Предупреждение или штраф 500 ₽

Оплатить штраф можно через портал "Автокод" — система автоматически передаёт информацию в ГИБДД и высылает квитанцию водителю на почту.

Как избежать аварии: советы шаг за шагом

  1. Перед поездкой проверяйте исправность фар, дворников и тормозов.

  2. На участке с плохим обзором снижайте скорость до минимума, даже если сзади спешат другие водители.

  3. Используйте ближний свет фар и противотуманки. Дальний свет в таких местах может ослепить встречных.

  4. Не отвлекайтесь на гаджеты и разговоры.

  5. Держитесь правее и заранее оценивайте поведение встречных машин.

  6. При сильном тумане или на крутых подъемах включайте аварийные огни для повышения заметности.

  7. Всегда имейте в багажнике запас жидкости для омывателя и чистую тряпку для стекол.

Ошибки водителей и как их избежать

  • Ошибка: попытка обгона при плохом обзоре.
    Последствие: лобовое столкновение, лишение прав.
    Альтернатива: дождитесь прямого участка с хорошей видимостью.

  • Ошибка: движение с включённым дальним светом в тумане.
    Последствие: свет отражается от капель влаги и ослепляет самого водителя.
    Альтернатива: использовать ближний свет и противотуманные фары.

  • Ошибка: остановка после поворота без аварийных сигналов.
    Последствие: риск наезда сзади.
    Альтернатива: включить "аварийку" и выставить знак на расстоянии не менее 30 м.

А что если видимость ухудшилась внезапно?

Если впереди внезапно появилась пелена тумана или сильный дождь — снизьте скорость, включите ближний свет, перестройтесь на правую полосу и двигайтесь по разметке. Не тормозите резко — это может спровоцировать столкновение. Лучше плавно сбавить ход и при необходимости съехать на обочину, включив аварийную сигнализацию.

FAQ

Что означает термин "ограниченная видимость"?
Это ситуация, когда обзор дороги частично закрыт предметами или элементами ландшафта.

Как запомнить разницу между ограниченной и недостаточной видимостью?
Первая — из-за преград, вторая — из-за погоды.

Сколько метров считается зоной ограниченной видимости?
Если видимость дороги менее 100 м, запрещается разворот и остановка.

Можно ли обгонять на горных дорогах?
Нет, если видимость ограничена рельефом — поворотами, подъемами или спусками.

Что делать при вынужденной остановке на опасном участке?
Включите аварийные огни, наденьте светоотражающий жилет и выставьте знак аварийной остановки.

Мифы и правда

Миф: ограниченная видимость — это то же самое, что туман.
Правда: туман относится к недостаточной видимости, а ограниченная связана с рельефом и предметами.

Миф: на дорогах с ограниченным обзором можно полагаться на навигатор.
Правда: электронные карты не учитывают реальные особенности рельефа и препятствий.

Миф: если ехать медленно, можно безопасно обгонять даже на повороте.
Правда: обгон при плохом обзоре запрещён независимо от скорости.

3 интересных факта

  1. Согласно статистике МВД, до 15% аварий происходит из-за ограниченной видимости.

  2. На горных трассах чаще всего проблемы возникают при смене высоты, когда слои тумана создают "зону невидимости".

  3. Современные автомобили с системами помощи водителю (ADAS) способны предупреждать о снижении видимости и автоматически корректировать скорость.

Исторический контекст

Ещё в 1970-е годы в советских ПДД впервые появилось определение ограниченной видимости, а в 1980-х на многих трассах начали устанавливать специальные зеркала на опасных поворотах. Сегодня роль таких зеркал частично выполняют видеокамеры и дорожные датчики.

