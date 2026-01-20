Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Регенерация мозга после инсульта с помощью стволовых клеток
Регенерация мозга после инсульта с помощью стволовых клеток
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 12:22

Отрубленная рука могла бы вырасти заново — тело знает как, но намеренно выключает этот механизм

Учёные восстановили регенерацию тканей пересадкой клеток — PNAS

Человеческий организм теоретически способен запускать процессы, сравнимые с регенерацией утраченных конечностей. Ученые все чаще находят подтверждения тому, что этот потенциал не исчез, а лишь временно блокируется на определённом этапе развития. Новое исследование французских специалистов проливает свет на причины этого феномена и приближает науку к пониманию скрытых возможностей тела. Об этом сообщает издание PNAS.

Почему регенерация возможна не у всех

В природе способность к восстановлению утраченных частей тела встречается гораздо чаще, чем у человека. Рыбки данио способны отращивать плавники и внутренние органы, морские звезды — утраченные лучи, а саламандры и аксолотли — хвосты, конечности и даже фрагменты сердца. У млекопитающих такие механизмы почти полностью утрачены и проявляются лишь в исключительных случаях. Наиболее известные примеры — ежегодное обновление рогов у оленей и восстановление поврежденных тканей ушей у кроликов.

Исследователи давно подозревали, что дело не в отсутствии "нужных" клеток, а в том, что взрослый организм больше не запускает определённые программы восстановления. Современные работы в области регенеративной медицины, включая исследования переноса митохондрий и тканевого обновления, лишь усиливают этот интерес, как это показано в материале о регенерации тканей.

Короткое окно возможностей

Команда ученых из Inserm, Университета Монпелье и университетской клиники CHU Montpellier работала в рамках программы "Биотерапия и биопродукция инновационных методов лечения" (BBTI). Результаты были опубликованы в журнале PNAS. В центре экспериментов оказались эмбрионы мышей и формирование зачатков передних конечностей.

Выяснилось, что способность к регенерации существует лишь в узком временном диапазоне — между 10,5 и 12,5 днями после оплодотворения. Именно в этот момент зачатки конечностей только начинают формироваться. Если ампутация происходила на 10,5-й день, ткань начинала восстанавливаться уже в течение суток. Однако аналогичное вмешательство спустя всего два дня полностью лишало эмбрион способности к регенерации.

Роль клеток нервного гребня

Ключевым элементом процесса оказались клетки нервного гребня — временная эмбриональная структура, характерная для всех позвоночных, включая человека. Эти клетки формируются на ранних этапах развития и затем мигрируют, давая начало различным тканям, включая элементы скелета и нервной системы.

В ходе эксперимента клетки нервного гребня начинали перемещаться к месту ампутации уже через три часа. Там они участвовали в образовании бластемы — скопления незрелых клеток, из которых формируется новая ткань. Если же эти клетки отсутствовали, регенерация не происходила. При этом пересадка аналогичных клеток позволяла восстановить процесс, что подчёркивает их решающую роль.

Гены, которые запускают отрастание

Дополнительные данные ученые получили с помощью ДНК-микрочипов, анализирующих активность тысяч генов одновременно. Оказалось, что в процессе регенерации повторно активируются гены BMP4 и FGF8. Эти гены работают на эмбриональной стадии формирования конечностей, но в обычных условиях остаются неактивными после ампутации.

Также исследователи зафиксировали активность генов WNT1 и FOXD3, характерных для клеток нервного гребня. Их работа приходится на период между 8 и 10 днями после оплодотворения — именно тогда формируются зачатки конечностей. Похожие принципы лежат в основе современных разработок в области восстановления нервных тканей, включая подходы с использованием биоразлагаемых имплантов.

Что это значит для человека

Ранее ученые уже находили участие клеток нервного гребня в восстановлении хвостов у тритонов и кончиков пальцев у эмбрионов мышей. Новая работа французских исследователей предлагает целостное объяснение того, почему взрослые млекопитающие теряют способность к регенерации. Клетки сохраняются, но утрачивают способность повторно активировать гены, работавшие на эмбриональной стадии.

Теперь перед наукой стоит следующий шаг — понять, действуют ли аналогичные механизмы у человека. Это необходимо для более глубокого понимания регенерации тканей и оценки перспектив терапевтической активации этих процессов. Речь идет не о фантастике, а о долгосрочной цели — восстановлении биологических тканей и утраченных функций за счет собственных ресурсов организма.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белок Shugoshin 1 повысил качество яйцеклеток — The Guardian сегодня в 6:23
ЭКО станет эффективнее: этот метод сократит число неудачных попыток и сэкономит нервы женщинам

Британские ученые предложили метод улучшения качества яйцеклеток, который может повысить эффективность ЭКО у женщин старшего возраста, но требует дальнейшей проверки.

Читать полностью » Выбросы CO₂ сокращают годы полноценной жизни будущих поколений — GS сегодня в 2:25
Будущее укорачивается без взрывов и паники: выбросы запускают потери, которые уже нельзя отменить

Углеродные выбросы отнимают у человечества не деньги, а годы полноценной жизни. Новое исследование показывает, как климат влияет на благополучие поколений.

Читать полностью » В Аттике нашли редкую пифосную гробницу бронзового века — археолог вчера в 17:19
Ритуалы, которые не прерывались веками: от бронзового века до исторических эпох на одном берегу ручья

В Аттике археологи обнаружили редкую пифосную гробницу и ритуальную яму бронзового века, раскрывающие сложные верования и обряды древних общин.

Читать полностью » Геном шерстистого носорога восстановили из пищи волчонка – Reuters вчера в 17:04
Желудок древнего волчонка выдал главный след шерстистого носорога: последний обед раскрыл тайну исчезновения

В Сибири генетики восстановили геном шерстистого носорога по мячи из желудка 14 400‑летнего волчонка — находка в Тумате указывает на резкое вымирание при потеплении.

Читать полностью » У человека насчитывают от 22 до 33 органов чувств — The Conversation вчера в 16:54
Зрение и слух — лишь вершина айсберга: тело тайно управляет восприятием через десятки сигналов

Современная наука всё чаще ставит под сомнение идею пяти органов чувств. Исследования показывают, что человеческое восприятие гораздо сложнее и многослойнее.

Читать полностью » Человеческий язык снижает когнитивную нагрузку мозга — Nature Human Behaviour вчера в 12:02
Мы говорим слишком сложно, но мозг выбрал именно это — причина оказалась неожиданной

Почему человеческая речь далека от цифровой логики и как предсказуемость языка снижает нагрузку на мозг — новые выводы учёных о природе общения и развитии ИИ.

Читать полностью » МРТ выявила смещение мозга астронавтов после полётов – PNAS вчера в 9:31
Микрогравитация "двигает" мозг астронавтов: после возвращения всплывает неожиданный эффект

МРТ 26 астронавтов показали: микрогравитация смещает мозг, затрагивая вестибулярные зоны — риск для равновесия и реабилитации при полётах на МКС, Луну и Марс.

Читать полностью » В Бахрейне нашли редкую фаянсовую маску возрастом 3300 лет — BACA вчера в 5:16
Древняя маска молчала 3300 лет, но теперь она готова рассказать свою главную тайну

В Бахрейне археологи нашли редкую фаянсовую маску эпохи Дильмуна, обнаруженную в коллективном захоронении и способную пролить свет на древние ритуалы.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Время тренировок влияет на снижение веса при регулярных занятиях — учёные
Туризм
На Пальмароле нет постоянных жителей и мобильной связи — CNN
Садоводство
Буддлея привлекла бабочек в сухой угол двора — садоводы
Красота и здоровье
Фолиевая кислота помогает при выпадении волос только при дефиците — доктор Сара Харчарик Перкинс
Авто и мото
ABS увеличивает тормозной путь на чистом льду — сотрудник ГАИ
Дом
Советские приёмы помогают поддерживать чистоту без химии — домохозяйки
Туризм
Пляжный отдых во Вьетнаме зависит от сезона и курорта — туристы
Красота и здоровье
Эксперимент не зафиксировал передачу гриппа при тесном контакте — PLOS Pathogens
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet